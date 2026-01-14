Horoscopul lui Dom’ Profesor,  15 ianuarie 2026. Influența lui Marte

15 ianuarie

Pe 15 ianuarie s-au născut Ioana d’Arc, Moliere, Marthin Luther King, Gamal Abdul Nasser, Aristotel Onassis, Lloyd Bridges, Sa’ud Ibn Abdul, Boris Cazacu, Pavel Codiţă, Valeriu Cristea şi... Mihai Eminescu.

Nimic în „Kalendar”, iar în calendarul creștin-ortodox, Sfinţii Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul.

Mă întreb adesea, dragi prieteni, şi vă propun şi domniilor voastre următoarea temă de meditaţie: de ce nu au devenit poeţii zei? Homer de ce nu a fost ridicat în ceruri şi pus între constelaţii, cum se făcea pe atunci, în antichitate? Sau, Shakespeare în Evul Mediu, de ce nu a fost făcut „Sir”, nu a fost înobilat, că doar aducea coroanei şi Marii Britanii cel mai mare serviciu posibil: o limbă literară, vorbită de toţi!

Medicii au pe zeul Esculap, de ce nu ar avea şi poeţii pe zeul Eminescu? Ştefan cel Mare a fost făcut Sfânt cu toate păcatele lumeşti pe care le ştim. Eminescu de ce nu poate fi sanctificat?!

Voievodul a făcut mânăstiri şi biserici, pentru că avea bani din jefuirea boierilor şi a răzeşilor. Eminescu, săracul nostru sărac, a făcut cea mai mare Biserică posibilă a neamului nostru, prin opera sa, ne-a dat un suflet naţional!

Îmi amintesc, cu bucurie şi tristeţe, în acelaşi timp, de o perioadă trecută din viaţa mea. Soţia mea lucra vara la „Radio Vacanţa”, cred că era prin 1990 sau 1991, în orice caz înainte ca mâna lungă a mafiei din Constanţa să fure radioul estival, cu clădire, aparatură şi frecvenţe, cu tot. S-a furat o ţară, ce să mă mir de un post de radio!

Acolo, la Mamaia, i-am întâlnit pe Doina şi Ion Teodorovici. Ne-am lipit unii de alţii ca timbrele de scrisoare, pe care mai sunt ei astăzi. Aveam multe să ne spunem, unul începea o idee, celălalt o termina. Ei m-au instigat să trimit zeci de mii de cărţi în limba română în Basarabia. Da, am fost contrabandist! Şi Băse a fost, nu? Ţin minte un episod comic, când am adus coletele de cărţi, bine împachetate în „hârtie albastră” la „contact”, un lipovean care urma să le treacă peste Prut. I-am înmânat cele trei sticle de vodcă promise şi lipoveanul m-a întrebat în glumă: „Gospodin, ce ai în colete: dinamită, C4, arme, detonatoare?” „Cărţi! În limba română!” a venit răspunsul meu. „Gospodin, nu ştii ce ai aici! O bombă atomică!”

Nu, nu despre cărţi doream să vă povestesc, dragi lupi, padawani şi hobbiţi! Ci despre o seară minunată de vară când stăteam, toţi patru, în fotolii de răchită şi discutam despre „limba moldovenească”, un subiect foarte la modă pe atunci. Eu eram „avocatul diavolului” şi spuneam că orice stat poate să aleagă ca limba naţională să se numească cum vor muşchii celor care au făcut Constituţia. Şi observam că accentul basarabean este o carte de vizită (astăzi foarte prezent în vechiul regat). Soţia mea, berbecuţa mea dragă, mi-a comunicat că dacă mai am poziţia asta reacţionară şi antiromânească o să dorm pe... plajă. Ion zâmbea şi mă lăsa în ghearele celor două frumoase doamne. Arpegia ceva la chitara lui cea iubită, de care era foarte mândru. Doina s-a uitat peste noi, cum făcea, cu acel gest care era numai al ei şi m-a întrebat: „Spune-mi, Radule, crezi că Mihai Eminescu vorbea... moldoveneşte?”

Micul Prinţ al lui Saint Exupery avea dreptate: „Iată secretul meu. Este foarte simplu, nu poţi să vezi bine decât cu inima. Esenţialul este invizibil pentru ochi”...

Dar, ca întotdeauna, nu despre amintiri doream să vă povestesc.

Nu ai crede că Marte ar putea avea o influență asupra erelor glaciare ale Pământului. Marte are doar jumătate din dimensiunea Pământului. Are doar 1/10 din masa Pământului. În plus, în funcție de locul în care se află pe orbita Soarelui, cele două lumi pot fi separate de zeci până la sute de milioane de kilometri.

Totuși, oamenii de știință de la Universitatea din California, Riverside, au declarat pe 12 ianuarie 2026 că forțele gravitaționale de atracție de pe Marte ajută la modelarea ciclurilor care determină modelele climatice pe termen lung de pe Pământ.

Oamenii de știință au crezut mult timp că atracția gravitațională a lui Marte era prea slabă pentru a afecta clima Pământului. Însă unele studii recente au sugerat contrariul. Așa că Stephen Kane , profesor de astrofizică planetară la UC Riverside, a decis să ruleze niște modele computerizate pentru a vedea cu ochii lui. Kane a spus :

”Știam că Marte avea un anumit efect asupra Pământului, dar am presupus că era minuscul. Credeam că influența sa gravitațională ar fi prea mică pentru a fi observată cu ușurință în cadrul istoriei geologice a Pământului. Am început cumva să-mi verific propriile presupuneri.”

Kane și colegii săi au publicat studiul lor în revista evaluată de colegi Publications of the Astronomical Society of the Pacific pe 18 decembrie 2025.

Cantitatea de energie solară pe care o primește Pământul determină clima noastră. Și există trei cicluri, numite cicluri Milankovitch , care afectează cantitatea de radiații pe care o primește Pământul de la Soare. Aceste cicluri se bazează pe mecanica orbitală. NASA descrie cele trei cicluri

Milankovitch astfel:

excentricitatea , sau forma oblicității orbitei Pământului , sau unghiul în care axa Pământului este înclinată față de precesia planului orbital al Pământului , sau direcția în care este orientată axa de rotație a Pământului

Kane a creat simulări pe computer ale modului în care aceste cicluri se schimbă de-a lungul a zeci de mii, până la milioane de ani. El a rulat simulările arătând întregul sistem solar, apoi a experimentat cu dimensiunea planetei Marte, mărind-o și micșorând-o, inclusiv eliminând-o complet. Și pentru două dintre cicluri, echipa a descoperit că eliminarea planetei Marte a făcut ca cele două cicluri să dispară.

Cele două cicluri pe care prezența lui Marte le influențează sunt excentricitatea și oblicitatea Pământului. Aceste două caracteristici influențează cantitatea de lumină solară pe care o primesc diferite zone ale Pământului.

Să aruncăm o privire mai atentă asupra modului în care Marte influențează înclinarea (oblicitatea) Pământului. În prezent, Pământul are o înclinare de aproximativ 23,5 grade. Kane a spus :

”Pe măsură ce masa planetei Marte a crescut în simulările noastre, rata de modificare a înclinării Pământului scade. Așadar, creșterea masei planetei Marte are un fel de efect de stabilizare asupra înclinării noastre.”

Cu alte cuvinte, dacă Marte ar fi mai mare, ar schimba dramatic modelul de creștere și retragere a calotei glaciare de pe Pământ.

Atracția lui Marte asupra excentricității Pământului – sau cât de circulară sau întinsă este orbita noastră în jurul soarelui – are și ea un impact. Într-un ciclu amplu care durează 2,4 milioane de ani, atracția gravitațională a lui Marte modifică ușor traiectoria Pământului în jurul Soarelui.

Pământul a supraviețuit cel puțin cinci ere glaciare majore. De fapt, ne aflăm într-una chiar acum. O eră glaciară este atunci când există calote glaciare permanente la poli. Și uneori, în timpul erelor glaciare, ghețarii pot avansa și acoperi o mare parte a globului. Abia acum aproximativ 11.000 de ani, ultima calotă glaciară majoră - glaciația din Wisconsin - s-a retras după ce a acoperit o mare parte din America de Nord.

Ciclurile Milankovitch au contribuit la producerea și, de asemenea, la sfârșitul acestor diferite ere glaciare. Și acum știm că Marte joacă și el un rol în aceste cicluri. Kane a reflectat :

”Fără Marte, orbita Pământului ar fi lipsită de ciclurile climatice majore. Cum ar arăta oamenii și viața, în general, pe Pământ dacă Marte nu ar exista?”

Simulările pe computer sugerează că viața pe lumi îndepărtate ar putea fi influențată chiar și de planete mici, exterioare, fără viață. Kane a afirmat :

”Când mă uit la alte sisteme planetare și găsesc o planetă de mărimea Pământului în zona locuibilă , planetele mai îndepărtate în sistem ar putea avea un efect asupra climei acelei planete asemănătoare Pământului.

Sistemul nostru solar și planetele vecine au un impact chiar mai mare asupra vieților noastre decât am fi crezut inițial.”

Concluzie: Simulările pe computer arată că prezența planetei Marte afectează ciclurile care cauzează erele glaciare și schimbările climatice ale Pământului.

Concluzia 2: Faptul că o planetă influențează Pământul, fapt dovedit științific, deschide baza susținerii științifice a astrologiei.

Mai sunt multe de spus, de exemplu despre tembelismul ”încălziri globale” datorat activității umane, dar o să revin, cândva, sau niciodată, doar mâine este, în definitiv, o altă zi !

Realizezi că ai o nouă cheltuială importantă, o nouă taxă, asigurare etc. Se pare că totul se rezolvă cu bine, din fericire. Seară plăcută pentru procentul din zodie amator de muzică şi dans! O dimineaţă agitată şi obositoare care te lasă chiar pe tine, campionul rapidităţii, fără suflu. Astăzi nu te enerva in mod disproportionat şi inutil. Este o problemă de bani, bani mai puţini decât te aşteptai. Pe care trebuia să-i primeşti sau ţi-ai făcut iluzia că o să-i primeşti. În orice caz nu ai nici un motiv să dai pe afară de fericire. Dar nici nu exagera!

Eşti cam nehotărât şi nu ştii dacă să mergi pe mâna cuiva din familie, pentru o decizie importantă. Nu te grăbi, azi trebuie să te mai gândeşti şi să vezi ce şi cum este mai bine pentru tine. Esti obosit si nu prea ai chef de discutii. Cu nimeni. Mai bine fa-ti ordine in hartii sau in foldere. O sa gasesti ceva ce iti va da o idee grozava! În ceea ce priveşte sănătatea stelele te averizează că bei prea puţine lichide. Nu uita că o apă de bună calitate este cheia sănătăţii şi a unei vieţi lungi. Nu lăsa pe nimeni, chiar bine intenţionat, să facă pe mediatorul în problemele tale sentimentale sau de familie.

Trebuie să te simţi acceptat, implicat în proiect. Ai de câştigat ceva, în registrul sentimental, dar depinde numai de tine să ai succes imediat. Condiţile sunt însă curtoazia şi discreţia. Pe de altă parte eşti cuprins de un fel de armonie interioră care îţi place şi eşti gata să spui cele mai mari ironii sau să judeci cinic pe oricine. Configuraţia astrală arată că este momentul potrivit pentru consolidarea situaţiei tale financiare şi profesionale. Nu ezita!

Totul se petrece în favoarea ta, nu-ţi vine să crezi! Mai păstrezi teama că totul este un vis frumos şi că o să te trezeşti în coşmarul cotidian. Conjunctura e favorabilă, dar nu exagera! Ziua de azi se desfasoara cu viteza pe repede inainte, dar tu nu trebuie sa pierzi din vedere niste amanunte si atitudini care iti pot folosi. Ai dori ceva deosebit, o schimbare care sa-ti lumineze sufletul. Orice, numai sa ieşi din respingatorul cenuşiu cotidian. Un film sau o carte buna iti pot schimba in bine starea psihica! În a doua parte a zilei primeşti unele informaţii care te pot avantaja.

Astăzi eşti obligat să dai dovadă de calm şi răbdare pentru ca să anulezi unele aspecte nefavorabile. In orice caz, nu te poţi baza pe niciun ajutor: trebuie să rezolvi problemele singur! Nu lasa lucrurile pe maine, fa-le astazi. Intai fa-ti un plan, apoi actioneaza cu chibzuinta. Desigur ca natura ta imperială, intelegatoare este exploatata de multi. Simti acest lucru si te inversunezi impotriva lor. Cam fara succes. Nu iti place ce faci si nici compania persoanelor cu care lucrezi, asa ca trebuie sa-ti indrepti toata atentia catre o schimbare majoră!

Preferi să rămâi pe fluxul principal al activităţii, să te dai ocupat şi harnic, un anonim printre ceilalţi. Aşa eviţi unele întrebări, de care nu ai niciun chef să le găseşti răspunsurile. Daca astazi te simti cumva zdrobit de refuzurile sefilor si ale colegilor, nu-ti risipi inutil energia ca sa demonstrezi ca ai totusi dreptate. Aspectele planetare mixte si o privire mai filozofica asupra vietii vor face ca ziua aceasta să treaca repede si fără necazuri mari. Legăturile de sânge conteaza, restul sunt nişte străini, aşa ca tot de la părinti sau fraţi, surori poţi obţine ceva bani şi poate şi o vorbă bună. Trebuie doar să încerci.

Astăzi vrei să înţelegi de ce nu ai spor în ceea ce faci. Poate nu colaborezi cu cine trebuie, sau poate nu îţi pui în valoare adevăratul potenţial. Analizează la rece şi ia masurile necesare! Nimeni nu-ţi vrea raul, iar duşmanii sunt plecati. Analizeaza bine şi vei vedea ca este o situatie obiectiva. Trebuie să redescoperi şi să te apropii de dorinţele şi nevoile tale originare, de nucleul motivaţiilor tale. Vei descoperi ce departe te-a dus valul vieţii de ceea ce îţi doreai tu de fapt. Nu ar fi rău să găseşti o cale de apropiere dintre ceea ce trebuia să fie şi ceea ce este în prezent. Ziua de astăzi îţi este favorabilă.

Ai arta de a alege bine oamenii cu care lucrezi. Dar, uneori, sau deseori, alegerea colaboratorilor nu depinde de tine! Azi suporţi cu greu colaborarea cu persoane cu care nu te potriveşti! Ziua de astăzi este o zi plina si densa, dar si cu realizari notabile in prima parte, iar in a doua parte cu distractii si buna-dispozitie. Poate unde te simţi bine, sănătos şi cu putere de muncă! Dar nu neaparat din cauza asta. Incepe sa se configureze o noua situatie in care eşti, din nou… sarea in bucate! Dar şi seri plăcute si confortabile! Traieste intens si cu placere! Timpul trece. Parcă cu o viteza din ce in ce mai mare...

Aspecte favorabile deciziilor, la muncă. De asemenea o zi relaxantă, plăcută, ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor personale. Găseşti nota potrivită şi în acordul sentimental. Fii mai convingator si insistent cind soliciti. Ca esti un tip de treaba s-a constatat de mult. Desi planeaza aupra ta un uşor aer de neincredere. Ar fi cazul sa dovedesti ceea ce poti! Stagnezi pe o pozitie profesionala care nu prea se potriveste cu visele tale. Cu mai multa tenacitate si noroc o sa ajungi unde iti doreai. Dar trebuie să-ţi faci un plan, o strategie, neapărat! Nu mai aştepta să trecă timpul, nu te mai mulţumi cu ce cade pe jos! Începe chiar de astăzi!

Morile zeilor macină şi pentru tine, eşti avantajat. Graţie veştilor bune pe care le primeşti orizontul tău se lărgeşte, drumul vieţii poate deveni autostradă! Să nu ratezi oportunităţile! Ai o mare dorinţă să te simţi bine şi confortabil. Acest lucru se poate traduce astăzi prin exagerări culinare. Mai ales în ceea ce priveşte dulciurile şi cafeaua. Eşti şi uşor repezit şi tensionat, aşa că este foarte bine să-ţi câtăreşti vorbele şi să nu faci remarci deplasate. Este o zi când eşti mai mult sentimental şi pasionat decât logic, aşa că poţi să dai curs liber imaginaţiei, mai ales pe seară. Totuşi nu este bine să porţi discuţii lungi şi savante.

Atmosfera din jurul tău este grea şi tensionată. Este rândul tău să risipeşti toxicitatea cu un zâmbet, o glumă şi o vorbă bună, de laudă. Bine faci, bine găseşti – nu este o vorbă în vânt! Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat. Timpul trece, copii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura parerilor de rau se adună în inimă. Evită perioada aceasta de timp, mai ales în cursul dimineţii, să dai sau să iei bani cu împrumut, sau să faci operaţiuni financiare importante. Amână pe săptămâna viitoare când configuraţia astrologică este mai favorabilă, în acest domeniu.

Simţi că nu mai poţi, că nu mai vrei frig, că ai nevoie de soare, căldură, muzică şi dans. Sunt absolut de acord, la prânz poţi să iei o pauză şi să te răsfeţi cu planuri pentru primăvară. Ar trebui sa fie pentru tine o perioada caldă, a unei zile senine şi călduroase dintr-o vară obisnuita, monotona si chiar plicticoasa, pe malul mării, în costum de baie şi cu un long drink în mână. Vezi să nu îngheţi, încă este nesuferita de iarnă, infernul în mitologia nordică. Ai parte de ceva probleme si astăzi, asta pentru palmares, dar nu intra in discutii orice s-ar intampla. Amana, pentru ca timpul rezolvă in favoarea ta. Daca tii la un sfat bun, rupe orice discutie care poate degenra in scandal cu anturajul, cunoscuti sau necunoscuti!