Rod Dreher: E timpul să vorbim despre crimele comise de transgenderi

De ficare dată când are loc un atac armat în masă, mass-media americană și politicienii de stânga urmează o formulă bine rodată: dacă ucigașul este cumva legat de dreapta, îi subliniază politica, dar dacă e legat de stânga politică sau de o facțiune favorizată de stânga, diminuează accentul pe acest fapt, pentru a controla narațiunea, scrie celebrul publicist conservator Rod Dreher în European Conservatives.

Miercuri, la Minneapolis, un tânăr înarmat până în dinți a deschis focul asupra unei biserici catolice pline de copii care se rugau, apoi s-a sinucis.

Atacatorul, Robin Westman, în vârstă de 23 de ani, se identificaa drept femeie; îmi pare rău pentru mass-media americană, dar ticălosul malefic a părăsit această lume așa cum a intrat în ea: ca bărbat. Doi copii au murit, iar mulți alții au fost răniți.

Ori de câte ori are loc un atac armat în masă, mass-media americană și politicienii de stânga urmează o formulă bine rodată. Motivul principal este întotdeauna disponibilitatea a armelor în Statele Unite.

Dacă ucigașul este cumva legat de dreapta politică, îi subliniază politica. Dacă este legat de stânga politică sau de o facțiune favorizată de stânga, diminuează accentul pe acest fapt. Scopul, desigur, este de a controla narațiunea.

Jacob Frey, primarul democrat al orașului majoritar de stânga, a spus unei mulțimi: „Nu lăsați pe nimeni să vă spună că nu este vorba despre arme, pentru că este vorba despre ele.”

„Am auzit multă ură îndreptată către comunitatea noastră de transgenderi”, a continuat Frey. „Oricine folosește asta ca pe o oportunitate de a denigra comunitatea noastră trans - sau orice altă comunitate de acolo - și-a pierdut simțul umanității comune”, a mai spus primarul de stânga.

Am auzit același tip de discuții în 2023, când o femeie transgender transformată în bărbat a intrat în Școala Covenant, o școală elementară prezbiteriană pe care o frecventase cândva, și a masacrat copii și profesori.

„Nu spuneți trans!”, a fost mesajul transmis în presă. Oricare ar fi fost motivul pentru care tânăra tulburată a atacat elevii, nu putea avea nicio legătură cu statutul ei de transgender. La fel și în cazul lui Robin Westman.

Nu sunt de acord. Este perfect corect și chiar important să luăm în considerare rolul pe care transgenderismul lui Westman l-a jucat în această tentativă de crimă în masă.

Ca să fim clari, nu toate persoanele trans sunt potențiali ucigași în masă. Legătura, dacă există una, are legătură cu două lucruri: instabilitatea mentală și un sentiment de nemulțumire violentă.

Nu cu mult timp în urmă, disforia de gen, afecțiunea medicală care îi face pe oameni să devină transgenderi, era considerată o boală mintală. Persoanele care suferă de aceasta au dreptul la un tratament plin de compasiune, dar totuși se credea că suferă de o tulburare mintală.

Odată cu „Marea Trezire” (mișcarea radicală de extremă stânga „Woke”), totul s-a schimbat. Persoanele trans au devenit idoli progresiști.

Mass-media, instituțiile de învățământ și corporațiile, precum și guvernul federal și unele guverne statale, au celebrat transgenderismul ca pe un dar măreț și glorios. Au început chiar să normalizeze transgenderismul în rândul copiilor mici și să promoveze legi și politici care să le permită copiilor să facă tranziția.

Marile spitale au început terapia hormonală și chiar intervențiile chirurgicale radicale, precum mastectomiile, la minori. Acum auzim mărturii de la persoane care au trecut prin „tranziție” și care vorbesc despre cum profesioniștii din domeniul sănătății le-au administrat hormoni după o singură întâlnire.

În 2019, un medic de la un spital american important mi-a spus confidențial că conducerea corporativă de acolo a dat ordinul ca medicii să ofere îngrijire trans completă oricui o solicită, chiar dacă acest lucru încalcă cea mai bună judecată a medicului.

A devenit tabu să întrebi dacă afirmația unui tânăr despre statutul său trans era de fapt o manifestare a unei tulburări mintale mai profunde. Este larg recunoscut astăzi faptul că tinerii americani se află în mijlocul unei crize de sănătate mintală fără precedent.

De exemplu, un studiu din 2023 publicat în JAMA Pediatrics, o revistă medicală de top, a constatat o creștere cu 50% a numărului de vizite ale tinerilor la camerele de gardă în perioada 2011-2020 - în special pentru anxietate, depresie și ideație suicidară.

Un studiu din 2020 publicat în revista medicală Pediatrics a constatat că tinerii transgenderi sunt de două până la trei ori mai predispuși la tentative de suicid decât colegii lor non-trans. Explicația standard pentru acest lucru este că suferă de discriminare și respingere.

Acest lucru este foarte greu de crezut, având în vedere că, de câțiva ani, persoanele LGBT sunt tratate în cultura populară ca entități speciale, privilegiate. America „trezită” (woke) este un loc unde un băiețel care se prezintă ca „drag kid” poate apărea la televiziunea națională și poate fi celebrat pentru curajul său. „Curajul său inspiră atât de mulți”, a spus prezentatorul de știri.

Oare cel puțin unele persoane cu boli mintale se identifică drept transgender ca o manifestare a bolii lor mintale mai profunde? Videoclipul și scrierile pe care Robin Westman le-a lăsat în urmă au dezvăluit că era obsedat de uciderea copiilor, de antisemitism, de uciderea președintelui Trump și de alte impulsuri antisociale înfiorătoare.

Disforia sa de gen ar fi putut fi doar un aspect al colapsului său mental general. Dar într-o cultură, medicală și de altă natură, în care transgenderismul poate fi doar afirmat și celebrat, medicii și alții ar fi ratat acest lucru.

Există, de asemenea, o glorificare tot mai mare a nemulțumirilor și a violenței radicale în rândul persoanelor trans și al aliaților lor. Viceguvernatorul statului Minnesota, Peggy Flanagan, a purtat odată un tricou cu un cuțit mare și sloganul „Protejați copiii trans”. Atât de mulți membri violenți Antifa de pe Coasta de Vest a SUA sunt trans, încât termenul „Trantifa” li s-a aplicat.

În ianuarie anul trecut, se crede că un membru al unui cult transgender a împușcat și ucis un gardian la granița dintre SUA și Canada. Teresa Youngblut, bărbatul transgender care se identifică drept femeie, care a fost acuzată de crimă, este membră a unui colectiv pentru drepturile transgenderilor, suspectat de autorități de legături cu alte crime din Statele Unite.

După împușcăturile din Minneapolis, Brianna Wu, o femeie transgender cunoscută, a postat un tweet pe X în care denunța uciderea, spunând parțial:

Evident, nu voi apăra acest lucru. Nici nu voi nega faptul că comunitatea trans devine din ce în ce mai radicalizată și mai confortabilă cu violența. O denunț fără echivoc.

Dar apoi a adăugat:

V-aș ruga să înțelegeți că există un proiect organizat pentru a ne elimina din viața publică chiar acum. Ne afectează sănătatea mintală. Îmi este greu să cred că avem un viitor în America în curând.

Ceea ce Wu numește un proiect „de eliminare a noastră din viața publică” este restaurarea, în mod logic, a drepturilor femeilor biologice la propriile spații private și la propriile echipe sportive. Este vorba despre eliminarea ideologiei de gen din școlile elementare.

Ceea ce vedem aici este un argument foarte comun pe care l-am auzit ani de zile de la transgenderi și de la susținătorii lor: „Dați-ne ce vrem sau ne vom sinucide.”

Americanii s-au săturat în sfârșit să fie ținuți ostatici de aceste persoane tulburate și de bătăușii care îi susțin. Această comunitate - persoanele transgender și aliații lor - se transformă într-o frenezie de persecuție imaginară.

Mass-media a încadrat timp de mulți ani dezbaterea despre transgenderism ca o chestiune de dispută despre „dreptul la existență” al persoanelor trans. Vedeți cum funcționează asta? Dacă criticați transgenderismul, s-ar putea să fiți acuzați de genocid.

În 2022, NBC News a raportat o creștere de 266% a numărului de omucideri împotriva persoanelor trans în doar un an. O epidemie de masacre ale persoanelor trans, nu-i așa?

Dacă citești articolul, însă, vei descoperi că doar 11 persoane trans au fost ucise în acel an, față de trei în anul precedent. La acea vreme, am investigat circumstanțele din jurul acelor 11 crime. Doar în două dintre aceste cazuri, ura anti-trans ar fi putut fi motivul.

Acesta este cazul an de an, ori de câte ori un grup de activiști transgenderi publică o listă de persoane trans decedate, presupunând că uciderea lor a avut legătură cu transfobia.

Dacă te uiți cu atenție la circumstanțe, descoperi că majoritatea erau prostituate stradale, implicate în traficul de droguri sau sufereau de boli mintale. Doar rareori statutul lor trans joacă un rol în motivul crimei.

Însă mass-media nu se interesează, nici politicienilor precum Joe Biden, care, în calitate de președinte, a declarat că persoanele trans din America nu sunt în siguranță.

De fapt, persoanele trans din America sunt mult mai puțin susceptibile de a fi ucise decât americanul obișnuit. Există atât de multă manipulare a problemei trans încât este practic imposibil să cunoaștem adevărul.

Nu știm cum a contribuit transgenderismul la motivațiile atacatorului din Minneapolis, Robin Westman și, acum că este mort, s-ar putea să nu aflăm niciodată acest lucru. Nici nu vom cunoaște legătura dintre transgenderismul lui Audrey Hale, criminala în masă de la Covenant School, și furia ei omorătoare. Ar fi greșit să ne gândim la toți transgenderii ca la potențiali criminali.

Cu toate acestea, putem, vă rog încă o dată, să nu mai sacralizăm ceea ce primarul Frey a numit „comunitatea noastră trans”? Disforia de gen este o boală mintală. Este o afecțiune cu care trebuie să ne confruntăm, să fim tratați, nu sărbătoriți.

Și aproape sigur nu este incidentală cu moartea copiilor din Minneapolis și a copiilor de la Școala Covenant din Nashville, la fel cum nu este incidentală cu numărul mare de membri violenți Antifa care sunt transgender.

E timpul să vorbim despre asta și să încercăm să înțelegem legătura, indiferent de ce spun agresorii de stânga.