Inteligența artificială schimbă regulile jocului în IT. Se fac multe modificări

Piața serviciilor IT din România traversează o schimbare de paradigmă. Modelul care a susținut ani la rând creșterea industriei, specializarea strictă pe o tehnologie sau pe un singur limbaj de programare și-a pierdut din relevanță, potrivit CIO.

În locul expertizei înguste, clienții solicită acum echipe compacte, dar capabile să livreze integrat: dezvoltare web, backend, infrastructură cloud și, tot mai des, competențe solide în inteligență artificială.

Două companii cu profil diferit confirmă această tendință: gigantul global Cognizant și furnizorul de soluții enterprise INFORM, parte a grupului austriac Austriacard Holdings. Mesajul transmis de ambele organizații este similar: cererea pentru competențe în AI crește accelerat, însă piața locală se află încă într-o etapă de testare, nu de implementare extinsă.

Pentru mulți ani, industria locală a fost construită pe expertiză punctuală: dezvoltatori concentrați pe un singur stack tehnologic, implicați în proiecte previzibile. Acum, așteptările s-au schimbat. Clienții caută profesioniști capabili să înțeleagă întregul flux tehnologic, de la interfața cu utilizatorul până la arhitectura din cloud.

Mihai Constandiş, country manager al Cognizant România, parte a grupului american cu afaceri globale de aproximativ 21 de miliarde de dolari, explică faptul că simpla stăpânire a unei tehnologii nu mai este suficientă. Companiile vor echipe formate din ingineri „full-stack”, capabili să livreze soluții complete și să integreze componente de inteligență artificială în produsele dezvoltate.

Această schimbare obligă angajații să își extindă constant aria de competențe. AI nu mai este o specializare opțională, ci devine un strat transversal peste toate celelalte tehnologii.

În ultimii doi ani, Cognizant România a implementat o strategie internă prin care fiecare inginer își păstrează expertiza de bază, dar adaugă competențe complementare, inclusiv în zona inteligenței artificiale. În 2025, compania și-a majorat semnificativ echipa dedicată AI, însă procesul de recrutare s-a dovedit complicat.

Motivul este simplu: oferta de specialiști este limitată. Tehnologia este relativ nouă, iar piața nu a produs încă un număr suficient de profesioniști cu experiență practică solidă.

Aceeași situație este semnalată și de INFORM. Potrivit lui Kostas Fiakas, group chief strategy officer al companiei și managing director al diviziei de soluții digitale din România, lipsa competențelor începe încă din zona academică.

Deși universitățile pregătesc absolvenți cu o bază teoretică bună, experiența aplicată în proiecte reale este insuficientă. Noii angajați trebuie integrați într-un proces suplimentar de formare înainte de a deveni pe deplin productivi.

În acest context, ingineria de prompturi – capacitatea de a formula instrucțiuni eficiente pentru sistemele AI – este indicată drept una dintre competențele emergente cu potențial major. În Europa de Vest, aceste roluri sunt deja bine remunerate, iar diferențele salariale față de România ar putea scădea pe măsură ce cererea locală crește.

Pe fondul transformărilor din industrie, Cognizant România a relansat în 2025 programele de recrutare pentru poziții entry-level, continuând o tradiție moștenită de la fostul brand românesc Softvision. Rezultatul arată un interes considerabil din partea tinerilor: pentru 25 de posturi deschise în Timișoara, Cluj și Iași au aplicat aproximativ 600 de candidați.

Reprezentanții companiei observă că noile generații sunt mai deschise către utilizarea inteligenței artificiale în procesul de dezvoltare software. Familiaritatea cu aceste instrumente încă din perioada studiilor ar putea facilita adaptarea la noile cerințe ale pieței.

Deși AI domină discuțiile strategice, implementările concrete la scară largă sunt încă puține. Atât Cognizant, cât și INFORM descriu un peisaj dominat de proiecte-pilot și inițiative experimentale.

În multe cazuri, conversațiile cu clienții rămân la nivel conceptual. Așteptările variază puternic: unii beneficiari anticipează creșteri spectaculoase de productivitate, în timp ce alții urmăresc îmbunătățiri moderate, de câteva procente. Diferențele de perspectivă reflectă lipsa unui cadru matur și a unor repere clare privind impactul real al tehnologiei.

La rândul său, reprezentantul INFORM atrage atenția că anumite proiecte ambițioase au fost încetinite tocmai din cauza gradului redus de pregătire al organizațiilor pentru a integra pe deplin soluții bazate pe inteligență artificială. În prezent, testele și proiectele demonstrative sunt mai numeroase decât implementările extinse la nivel operațional.

Industria IT din România rămâne competitivă, însă trece printr-o etapă de ajustare profundă. De la modelul bazat pe stabilitate și specializare îngustă, piața se îndreaptă către flexibilitate, multidisciplinaritate și integrarea AI în aproape orice produs software.