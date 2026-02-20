Primul om care va trăi 1.000 de ani ar fi deja printre noi. AI, folosit pentru prelungirea vieții

Prima persoană care ar putea trăi 1.000 de ani s-a născut deja, susține Raymond Kurzweil, unul dintre cei mai renumiți futuriști. Afirmația apare într-un eseu publicat în revista Wired, care va face parte din viitoarea sa carte, The Singularity is Nearer, potrivit publicației El Economista. Kurzweil crede că fuziunea dintre biotehnologie și inteligența artificială va schimba fundamental modul în care funcționează corpul uman.

Această combinație ar putea permite nanotehnologiei să repare limitările biologice, iar îmbătrânirea să devină, practic, o boală tratabilă.

„Dacă îmbătrânirea poate fi tratată, moartea poate fi amânată la nesfârșit”, afirmă futurologul.

În viziunea lui Kurzweil, fiecare corp ar putea conține câteva sute de miliarde de nanoboți, capabili să repare celulele deteriorate și să mențină organele în funcțiune.

„Odată ce nanoboții vor putea repara sau distruge celule individuale în mod selectiv, vom domina complet biologia noastră”, explică el.

Futurologul propune o abordare etapizată. Dacă nanotehnologia din 2050 va putea rezolva problemele de îmbătrânire ale centenarilor, aceștia ar putea trăi până la 150 de ani. Până în 2100, știința ar putea rezolva problemele care apar la vârsta de 150 de ani, și tot așa, sugerează Kurzweil.

El subliniază că nu prezintă certitudini, ci scenarii bazate pe ritmul actual al progresului tehnologic.

„Nu există nimic care să indice că nu se va întâmpla”, afirmă el.

Istoria arată că frica de moarte a impulsionat mereu inovația, de la epidemiile medievale până la medicamentele de astăzi, iar următorul pas în prelungirea vieții ar putea fi mai aproape decât credem.

