International

Primul om care va trăi 1.000 de ani ar fi deja printre noi. AI, folosit pentru prelungirea vieții

Comentează știrea
Primul om care va trăi 1.000 de ani ar fi deja printre noi. AI, folosit pentru prelungirea viețiiinteligența artificială. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Prima persoană care ar putea trăi 1.000 de ani s-a născut deja, susține Raymond Kurzweil, unul dintre cei mai renumiți futuriști. Afirmația apare într-un eseu publicat în revista Wired, care va face parte din viitoarea sa carte, The Singularity is Nearer, potrivit publicației El Economista. Kurzweil crede că fuziunea dintre biotehnologie și inteligența artificială va schimba fundamental modul în care funcționează corpul uman.

Inteligența artificială va ajuta corpul uman să se vindece singur

Această combinație ar putea permite nanotehnologiei să repare limitările biologice, iar îmbătrânirea să devină, practic, o boală tratabilă.

„Dacă îmbătrânirea poate fi tratată, moartea poate fi amânată la nesfârșit”, afirmă futurologul.

În viziunea lui Kurzweil, fiecare corp ar putea conține câteva sute de miliarde de nanoboți, capabili să repare celulele deteriorate și să mențină organele în funcțiune.

Pasiunea secretă a lui Cătălin Oprișan. Ce femeie din România i-ar pune capac
Pasiunea secretă a lui Cătălin Oprișan. Ce femeie din România i-ar pune capac
Urmau să asasineze persoane importante din Ucraina. 11 persoane din țara vecină și Republica Moldova, reținute. Video
Urmau să asasineze persoane importante din Ucraina. 11 persoane din țara vecină și Republica Moldova, reținute. Video

„Odată ce nanoboții vor putea repara sau distruge celule individuale în mod selectiv, vom domina complet biologia noastră”, explică el.

Raymond Kurzweil,

Raymond Kurzweil. Sursa foto: Wikipedia

Oamenii ar putea trăi până la 150 de ani

Futurologul propune o abordare etapizată. Dacă nanotehnologia din 2050 va putea rezolva problemele de îmbătrânire ale centenarilor, aceștia ar putea trăi până la 150 de ani. Până în 2100, știința ar putea rezolva problemele care apar la vârsta de 150 de ani, și tot așa, sugerează Kurzweil.

El subliniază că nu prezintă certitudini, ci scenarii bazate pe ritmul actual al progresului tehnologic.

„Nu există nimic care să indice că nu se va întâmpla”, afirmă el.

Istoria arată că frica de moarte a impulsionat mereu inovația, de la epidemiile medievale până la medicamentele de astăzi, iar următorul pas în prelungirea vieții ar putea fi mai aproape decât credem.

Inteligența artificială va ajuta la clonarea persoanelor trecute în veșnicie

Meta, compania care deține Facebook și Instagram, a primit recent un brevet pentru o tehnologie de inteligență artificială ce poate recrea vocile persoanelor decedate. Documentația oficială arată că sistemul ar putea permite utilizatorilor să converseze „vocal” cu amintirile celor dragi, oferind astfel o experiență emoțională puternică pentru familie și prieteni, potrivit Metro.

3
3
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:29 - Pasiunea secretă a lui Cătălin Oprișan. Ce femeie din România i-ar pune capac
13:24 - Dr. Liviu Harbuz lansează podcastul „Vagabonzi și Aristocrați”, un proiect editorial dedicat relației dintre oameni ș...
13:17 - Trump notifică Congresul privind un acord nuclear civil cu Arabia Saudită
13:09 - Cifra de afaceri din industrie a crescut în 2025. Datele INS
13:04 - Coreea de Nord anunță obiective economice noi la Congresul Partidului
12:54 - Urmau să asasineze persoane importante din Ucraina. 11 persoane din țara vecină și Republica Moldova, reținute. Video

HAI România!

Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR

Proiecte speciale