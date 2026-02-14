Chipul unui „vampir” dezvăluit. Trupul fusese exhumat, decapitat și reînhumat cu fața în jos

Pentru prima dată după secole, este expus chipul unui presupus „vampir” al cărui cadavru a fost mutilat după moarte pentru a împiedica o eventuală revenire la viață. Scheletul a fost descoperit într-o fortăreață situată în estul Croației și prezintă urme evidente de exhumare, decapitare și reînhumare cu fața în jos, informează news.sky.com.

Într-un mormânt din Racesa, o fortăreață din estul Croației, a fost descoperit trupul unui bărbat care fusese exhumat, decapitat și reînmormântat cu fața în jos, sub pietre masive. Profanarea a fost realizată pentru a împiedica întoarcerea mortului ca vampir.

Este pentru prima dată după secole, chipul decedatului poate fi văzut, grație reconstrucției faciale realizate de oamenii de știință pe baza craniului său. Arheologul Natasa Sarkic, membru al echipei de excavare, a declarat:

Sarkic a adăugat că, în acea perioadă, oamenii care muriseră violent, trăiseră violent sau erau considerați păcătoși sau devianți social erau percepuți ca potențiali vampiri.

Dr. Natasa Sarkic a explicat că, în tradiția slavă, sufletul rămâne atașat de trup aproximativ 40 de zile după moarte. În această perioadă, diverse măsuri preventive erau folosite pentru a împiedica revenirea morților ca vampiri. Acestea includeau arderea sau decapitarea cadavrului, îngroparea cu fața în jos sau legarea membrelor.

„Această înmormântare reflectă practicile obișnuite asociate ritualurilor anti-vampiri la acea vreme”, a precizat dr. Sarkic.

Pentru a reconstrui fața bărbatului, expertul în grafică Cicero Moraes a început prin realizarea unei reconstrucții virtuale a craniului, folosind datele obținute prin tomografie computerizată.

„Deși craniul era fragmentat la descoperire, reconstrucția și digitalizarea au fost posibile”, a explicat dr. Sarkic.

A fost folosită o tehnică numită deformare anatomică, prin care capul donatorului este ajustat virtual până se potrivește cu craniul subiectului, dezvăluind potențiala sa față.

Cicero Moraes a descris reconstrucția feței bărbatului ca având o expresie „ostilă, amenințătoare”. „Cicatricea facială și alte răni suferite în timpul vieții indică faptul că viața sa a fost probabil destul de turbulentă”, a explicat el.

Așa-numitul „vampir” de la Racesa a trăit în secolul al XV-lea sau al XVI-lea, avea aproximativ 1,62 m înălțime și se crede că a murit la vârsta de până în 50 de ani. Rănile sale sugerează că ar fi putut fi soldat sau pur și simplu o persoană obișnuită implicată în confruntări violente.

Înmormântarea sa a avut loc, cel mai probabil, într-o biserică, dar mormântul său era amplasat în „cel mai defavorizat loc” de-a lungul zidului. Se pare că i-a fost smuls capul ca urmare a decapitării, deoarece nu există urme de tăieturi compatibile cu metoda obișnuită.

Mormântul a fost descoperit în 2023 și reprezintă una dintre cele peste 180 de înmormântări din fortăreața situată la aproximativ 110 km sud-est de Zagreb.

În Polonia au fost descoperite mai multe morminte profanate, iar în Serbia, trupul lui Petar Blagojevic a fost străpuns în inimă și ars după moartea sa în 1725, fiind considerat vampir.

Jure Grando Alilovic, un sătean croat care a murit în 1656, este, de asemenea, menționat în înregistrările istorice ca vampir.

Fortăreața de la Racesa a fost ocupată succesiv de templieri, Cavalerii Ospitalieri și, în final, de nobilimea locală. Studiul reconstrucției feței bărbatului a fost publicat de Cicero Moraes, dr. Natasa Sarkic și echipa lor în revista OrtogOnLineMag.