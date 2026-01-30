E sau nu păcat să-ți tatuezi cruce. Părintele Calistrat spune ce să nu faci cu semnul crucii

Părintele Calistrat explică în ce context este păcat să porți semnul crucii chiar și sub formă de tatuaj. În opinia preotului, crucea poate proteja, inclusiv de oameni.

Omul bisericii a declarat că semnul crucii este unul extrem de puternic, indiferent unde este purtat. ”Semnul crucii nu trebuie profanat. Nu trebuie batjocorit.

Am văzut fel de fel de evlavii. Am văzut oameni care au lănțișor, am văzut cercei cu cruce. Am văzut crucea tatuată pe piept. Am văzut și pe spate tatuată”, a explicat părintele.

Pe de altă parte, pe vremea turcilor semnul crucii a protejat femeile românce. ”Să știți că în perioada turcilor, fetele creștine făceau în frunte cu un tuș care nu se lua niciodată, semnul crucii ca să nu fie liate de păgâni. În acest fel nu puteau să fie luate de neveste. Pentru că aveau semnul crucii și în felul acesta scăpau.

Pentru că turcii se temeau de cruce și o respectau. Dacă tatuezi crucea pentru credință nu e păcat, dacă o faci pentru infantuare, atunci e o problemă. Eu de exemplu dacă aș avea tatuată o cruce pe piept sau pe braț și dacă am murit și află oamenii că sunt creștin, nu m-ar deranja. Eu o am o cruce din lemn de la călugărie”, a mai spus el.

Părintele a mai spus că este un aspect la care crendicoșii trebuie să aibă grijă. ”Să avem grijă când vorbim să nu avem tonul mai ridicat decât Dumnezeu. Sau să avem tonul mai lejer decât Dumnezeu.

Nu poți tu greși cât pot eu ierta. Nu e chiar așa. Tu ierți cu puterea pe care ți-a dat-o Dumnezeu, numai în învățăturaSfintei Scripturi, în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Nu dezlegi tu că vrei tu să dezlegi că nu ai nicio putere. Tu ai o putere dată de Dumnezeu”.