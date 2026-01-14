Frumoase și periculoase. Cum descriu legendele populare întâlnirea cu ielele

Ielele ocupă un loc aparte în imaginarul tradițional românesc. Nu sunt simple personaje fantastice, ci figuri mitologice complexe, care concentrează temeri, interdicții și explicații simbolice pentru fenomene greu de controlat în lumea rurală tradițională.

Folcloriștii și etnologii români vorbesc despre iele nu doar ca despre spirite ale naturii, ci ca despre o adevărată „arhivă” de frici sociale, transmisă din generație în generație prin povestiri, descântece și ritualuri.

În studiile realizate de cercetători ai Institutul de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu, mitul ielelor este analizat ca un mecanism cultural de reglare a comportamentelor și de explicare a pericolelor invizibile ale lumii tradiționale.

În credințele populare, ielele sunt descrise ca ființe feminine supranaturale, de o frumusețe seducătoare, care dansează în cercuri, mai ales noaptea, în poieni, la răscruci sau în apropierea apelor. Apar adesea în nopți considerate „periculoase”, precum cele din preajma sărbătorilor de vară, în special Sânzienele.

Deși sunt asociate cu farmecul și muzica, ielele sunt profund ambivalente. Ele pot aduce inspirație sau noroc, dar mult mai des sunt percepute ca spirite punitive. Omul care le vede sau le deranjează riscă să fie „luat de iele”, adică lovit de boală, mut, schilodit sau rătăcit mintal. Această ambiguitate este esențială pentru înțelegerea rolului lor simbolic.

Folcloriștii subliniază că mitul ielelor funcționează ca un cod cultural pentru frica de necunoscut. În societățile tradiționale, natura era imprevizibilă, iar multe pericole nu aveau explicații științifice. Boala subită, paralizia, pierderea orientării sau tulburările psihice erau adesea puse pe seama întâlnirii cu ielele.

În acest sens, ielele devin un instrument narativ prin care comunitatea explică suferința. Nu întâmplător, ele „lovesc” mai ales pe cei care încalcă reguli nescrise: merg singuri noaptea, dorm în locuri nepermise, fluieră sau cântă în anumite momente ale anului. Mitul transformă hazardul în pedeapsă simbolică.

O interpretare frecventă în etnologie este aceea că ielele reprezintă un mecanism de control social. Interdicțiile legate de orele târzii, de izolarea în spații sălbatice sau de comportamente considerate indecente sunt consolidate prin frica de sancțiune supranaturală.

Copiii și tinerii erau avertizați să nu umble noaptea prin păduri sau pe câmpuri nu doar din motive practice, ci și pentru că „ies ielele”. Astfel, mitul avea o funcție educativă. El nu explica doar lumea, ci o și disciplina.

Un element central al mitului este dansul în cerc. Locul unde au jucat ielele rămâne, potrivit credinței populare, ars, iarba nu mai crește sau pământul devine periculos. Cercetătorii văd în acest simbolism o reprezentare a spațiului interzis.

Cercul marchează o limită. Cine o încalcă intră într-o zonă de risc. În plan simbolic, este o avertizare asupra granițelor care nu trebuie depășite, fie ele morale, sociale sau naturale.

Studiile comparative arată că ielele nu sunt un fenomen izolat. Ele au corespondențe în alte culturi europene. Zânele rele din mitologia celtică, vila slavă sau nimfele din Antichitatea greacă prezintă trăsături similare.

Această asemănare sugerează o rădăcină comună, probabil indo-europeană, a miturilor despre spirite feminine ale naturii, capabile să ofere protecție sau să provoace distrugere. Specificul românesc constă însă în accentul pus pe pedeapsă și boală, ceea ce reflectă particularitățile sociale și istorice ale spațiului rural românesc.

O altă interpretare prezentă în studiile academice este legată de raportarea comunității la feminitate. Ielele sunt femei libere, care dansează noaptea, în afara controlului social masculin. În acest sens, ele pot fi citite ca proiecții ale fricii față de o feminitate necontrolată, periculoasă prin seducție și autonomie.

Această dimensiune simbolică apare frecvent în folclorul european, unde femeia supranaturală este adesea asociată cu tentația și pedeapsa.

Una dintre cele mai răspândite legende spune că un om care merge noaptea pe câmp sau prin pădure, mai ales în nopțile de Sânziene, poate auzi muzică fără sursă vizibilă. Dacă se apropie sau privește dansul ielelor, este „luat”.

În unele variante, omul cade la pământ și rămâne mut sau schilodit. În altele, se întoarce acasă, dar își pierde mințile sau nu mai este „ca înainte”. Folcloriștii interpretează această legendă ca o explicație simbolică pentru accidente, paralizii sau tulburări psihice apărute brusc.

O legendă foarte frecventă vorbește despre locul unde au jucat ielele. Dimineața, oamenii găsesc iarba arsă sau culcată în formă de cerc. Se spune că acel loc este primejdios.

Cine calcă în cerc riscă boală sau nenoroc. În unele zone, se credea că animalele care pășunează acolo se îmbolnăvesc. Acest mit apare constant în culegerile realizate de cercetători ai Institutul de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu și este interpretat ca o formă de marcare simbolică a spațiului interzis.

În multe legende, ielele sunt atrase sau ofensate de sunete. Fluieratul pe câmp, noaptea, este considerat extrem de periculos. Se spune că fluierul le cheamă sau le provoacă.

Există povești în care tineri care fluieră din bravură sunt pedepsiți: se rătăcesc, sunt găsiți leșinați sau nu mai pot vorbi. Folcloriștii văd aici o interdicție culturală legată de comportamente riscante, mascate sub forma unei sancțiuni supranaturale.

O variantă des întâlnită vorbește despre un cioban care adoarme pe câmp și se trezește în mijlocul dansului ielelor. Ele sunt descrise ca fiind extrem de frumoase, îmbrăcate în alb, plutind mai degrabă decât mergând.

Ciobanul nu este pedepsit pentru că nu le privește direct sau pentru că face un gest apotropaic, cum ar fi semnul crucii sau rostirea unei rugăciuni. Legenda sugerează că nu simpla prezență este pedepsită, ci încălcarea unei limite sacre.

În multe zone, anumite boli erau numite direct „luate de iele”. Durerile de picioare, paraliziile sau slăbiciunea subită erau explicate printr-o întâlnire nevăzută cu ele.

Descântecele culese de etnologi invocă adesea ielele pe nume, cerându-le să „plece în munți, în păduri, în ape”, semn că boala era percepută ca o entitate externă, trimisă de aceste spirite.

În unele mituri, ielele sunt confundate sau asociate cu Sânzienele, dar diferența este clară în tradiția populară: Sânzienele sunt mai degrabă binevoitoare, în timp ce ielele sunt punitive.

Legenda spune că, în noaptea de Sânziene, granița dintre lumi se subțiază. Ielele pot fi văzute, dar și pericolul este maxim. De aici numeroasele interdicții legate de muncă, mers pe câmp sau scăldat în ape.