Cei doi tâlhari, răstigniți lângă Iisus, alegerea fiecăruia dintre noi
- Dan Andronic
- 11 aprilie 2026, 08:23
Trăim într-o societate zgomotoasă. O lume a analiștilor, a certitudinilor tăioase, a celor care știu exact cine e vinovat pentru orice criză. În presă, în politică, pe rețelele sociale, toți avem mereu dreptate. Și eu, la rândul meu, am căzut adesea în această capcană a ochiului care judecă necruțător de pe margine. E o meserie, până la urmă.
Dar, uneori, istoria, mai ales Istoria cu majusculă, ne oferă o lecție de o smerenie zdrobitoare, care anulează orice aroganță editorială.
Dacă ne uităm la scena Răstignirii, lăsând pentru o clipă la o parte teologia dogmatică și privind-o strict ca pe o radiografie a naturii umane, observăm ceva tulburător. Drama noastră, a oamenilor de rând, a societății pe care o compunem, nu se joacă pe crucea din mijloc. Se joacă în cele două margini.
Noi suntem tâlharii. Aceasta este prima constatare, deloc confortabilă, pe care ar trebui să o facem atunci când ne privim cu onestitate.
Vă urez, cu smerenie, în numele colegilor mei de la Evenimentul Zilei și Capital, un Paște fericit, cu liniște sufletească și Credință!
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.