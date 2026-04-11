Cei doi tâlhari, răstigniți lângă Iisus, alegerea fiecăruia dintre noi

Trăim într-o societate zgomotoasă. O lume a analiștilor, a certitudinilor tăioase, a celor care știu exact cine e vinovat pentru orice criză. În presă, în politică, pe rețelele sociale, toți avem mereu dreptate. Și eu, la rândul meu, am căzut adesea în această capcană a ochiului care judecă necruțător de pe margine. E o meserie, până la urmă.

Dar, uneori, istoria, mai ales Istoria cu majusculă, ne oferă o lecție de o smerenie zdrobitoare, care anulează orice aroganță editorială.

Dacă ne uităm la scena Răstignirii, lăsând pentru o clipă la o parte teologia dogmatică și privind-o strict ca pe o radiografie a naturii umane, observăm ceva tulburător. Drama noastră, a oamenilor de rând, a societății pe care o compunem, nu se joacă pe crucea din mijloc. Se joacă în cele două margini.

Noi suntem tâlharii. Aceasta este prima constatare, deloc confortabilă, pe care ar trebui să o facem atunci când ne privim cu onestitate.

Vă urez, cu smerenie, în numele colegilor mei de la Evenimentul Zilei și Capital, un Paște fericit, cu liniște sufletească și Credință!