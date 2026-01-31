Social

Meserii care au dispărut fără urmă. Erau populare, dar puțini își mai amintesc de ele

Oamenii inventează și inovează în mod constant, așa că este logic ca modul în care trăim și lumea din jurul nostru să se schimbe, de asemenea, în mod constant. Schimbarea sau progresul pot însemna uneori că locurile de muncă care existau în trecut nu mai există. Fie că nu mai avem nevoie de acea funcție, fie că am dezvoltat alternative, conform studyworkgrow.com.

Constructori de trăsuri

Acești meșteri pricepuți proiectau și construiau trăsurile trase de cai. Munca lor implica abilități complexe de prelucrare a lemnului, prelucrare a metalelor și tapițerie. Odată cu inventarea automobilelor și a trenurilor, cererea pentru vehiculele trase de cai a dispărut, făcând această meserie să devină obsoletă.

Evacuarea bobinelor din  mașinile de filat

Adesea copii, acești muncitori aveau sarcina plictisitoare de a scoate bobinele goale din mașinile de filat din fabricile textile. Munca era fizic solicitantă, repetitivă și periculoasă, deoarece necesita mâini rapide în apropierea utilajelor grele. Apariția utilajelor textile automatizate a făcut ca această meserie să devină inutilă.

Aranjatori de popice

Înainte de apariția sălilor de bowling automatizate în anii 1950, adolescenții (adesea numiți „pin boys”) aveau sarcina de a rearanja popicele după fiecare rundă. Era o muncă fizică solicitantă, care necesita viteză și coordonare, deoarece lucrau pe piste aglomerate, ferindu-se în același timp de bilele de bowling rătăcite.

Jobul celor care dădeau trezirea dimineața

Cunoscuți și sub numele de ceasuri deșteptătoare umane, acești muncitori au existat din 400 î.Hr. până după revoluția industrială. Sarcina lor era să iasă în fiecare dimineață și să bată la ușile sau ferestrele clienților lor plătitori folosind un baston sau un băț lung pentru a-i trezi pe locatari la timp pentru a merge la muncă în fiecare zi.

Aprinzătorii de lămpi

Înainte de inventarea și răspândirea electricității, era nevoie de aprinzători de lămpi, care să se deplaseze și să aprindă manual lămpile stradale în fiecare zi.

sursa: iwm.org.uk/

Operatori de centrală telefonică

Operatorii de centrală telefonică au jucat un rol esențial în conectarea apelurilor telefonice în primele zile ale telecomunicațiilor. Ei lucrau la centrale mari, conectând și deconectând cabluri pentru a direcționa apelurile, adesea în medii cu ritm rapid. Până în anii 1960, progresele tehnologice au automatizat acest proces, făcând această meserie redundantă.

Proiecționisti

Proiecționistii erau persoanele responsabile cu operarea proiectorilor de film în cinematografe, inclusiv schimbarea rolelor de film atunci când vedeau semnalele pe ecran. Proiectoarele moderne sunt digitale, iar operatorii trebuie doar să apese butonul de redare sau să seteze un cronometru.

