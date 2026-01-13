Ce riscă românii care nu își achită dările către stat. Consecințele pot fi dramatice

Românii care nu-și achită la timp impozitele locale pentru terenuri, case sau mașini se expun unor consecințe serioase, atât financiare, cât și juridice. Autoritățile locale pot aplica dobânzi și penalități de întârziere și, în cazuri extreme, pot declanșa executarea silită pentru recuperarea sumelor restante, potrivit money.ro.

Neplata impozitelor până la termenele stabilite atrage automat acumularea de dobânzi și amenzi, care se adaugă la datoria inițială și cresc zilnic. Românii cu restanțe la taxe locale se pot confrunta, pe lângă dobânzi și penalități, și cu restricții temporare la cumpărarea sau vânzarea de imobile și vehicule.

În plus, permisul de conducere poate fi suspendat automat după 90 de zile de neplată a anumitor amenzi sau taxe, potrivit unor propuneri legislative recente.

După depășirea termenului legal, direcțiile locale de taxe și impozite trimit somații de plată, oferind de obicei un termen suplimentar de aproximativ 15 zile pentru achitarea datoriilor.

Dobânzile se calculează zilnic începând cu scadența, iar penalitățile sunt aplicate conform reglementărilor locale, lunar sau zilnic. Aceste sume suplimentare pot crește semnificativ datoria inițială.

Dacă plata nu se realizează nici după somații, autoritățile pot declanșa executarea silită, prin poprirea conturilor sau a salariului, sechestrarea bunurilor mobile și imobile și valorificarea acestora prin vânzare forțată.

Pe lângă efectele financiare imediate, acumularea de datorii la taxe și impozite poate afecta reputația financiară a românilor, îngreunând obținerea de credite sau alte produse bancare.

Neplata impozitelor pe termen lung atrage cele mai dure măsuri de recuperare a creanțelor. Autoritățile pot dispune executarea silită a bunurilor, inclusiv a locuinței sau a mașinii, iar în unele cazuri aceasta se poate încheia cu vânzarea forțată a bunurilor mobile și imobile la licitație publică. Totuși, dreptul la executare silită se poate prescrie dacă sumele nu sunt recuperate în termenul legal, de exemplu cinci ani în cazul impozitului pe clădiri.

Creșterea bruscă a impozitelor pe case, terenuri și mașini îi surprinde pe mulți proprietari, care s-au trezit cu sume majorate peste noapte. Guvernul Ilie Bolojan a ales să crească semnificativ taxele pentru a susține finanțele statului. În unele cazuri, impozitele au ajuns să fie de până la trei ori mai mari, iar platforma ghiseul.ro a cedat sub presiunea accesărilor masive.

Cu toate acestea, Guvernul pregătește o nouă schimbare în modul de impozitare a locuințelor, deși noile taxe abia au fost implementate. Autoritățile intenționează să treacă la un sistem care va calcula impozitele în funcție de valoarea de piață a proprietăților, și nu pe baza grilelor fiscale. Măsura este programată să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, odată cu finalizarea sistemului electronic de evaluare a imobilelor.