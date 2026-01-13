Social

Schimbarea orei, o decizie care a declanșat mari discuții. Când și unde a apărut marea idee

Comentează știrea
Schimbarea orei, o decizie care a declanșat mari discuții. Când și unde a apărut marea ideeSursa foto: Newlight | Dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Ora de vară a fost adoptată pentru a economisi energie și a utiliza mai eficient lumina zilei. A fost utilizată pentru prima dată în 1908 în Thunder Bay, Canada, conform timeanddate.com.

Oficial, Germania și Austria au fost primele țări care au adoptat ora de vară, în anul 1916. Însă, puțini știu că mai multe sute de canadieni au devansat cele două țări cu opt ani. La 1 iulie 1908, locuitorii din Port Arthur, Ontario — astăzi parte din Thunder Bay — au dat ceasurile cu o oră înainte, marcând astfel începutul primei perioade de ora de vară din lume.

Schimbarea orei, o decizie care a declanșat mari discuții. Când și unde a apărut marea idee

Și alte orașe din Canada au urmat la scur timp acest exemplu. La 23 aprilie 1914, în Saskatchewan, a fost implementată ora de vară. Orașele Winnipeg și Brandon, în Manitoba, au făcut același lucru la 24 aprilie 1916. Potrivit ediției din 3 aprilie 1916 a ziarului Manitoba Free Press, ora de vară „s-a dovedit atât de populară încât acum este pusă în aplicare automat prin lege”.

Cu toate acestea, ideea nu a prins la nivel mondial până când Germania nu a introdus ora de vară în 1916. Ceasurile din Imperiul German și din Austria, aliatul său, au fost date înainte cu o oră pe 30 aprilie 1916, la doi ani de la începutul Primului Război Mondial. Motivul era acela de a reduce la minimum utilizarea iluminatului artificial pentru a economisi combustibil pentru efortul de război.

Victor Petrov, mâna dreaptă a bașcanei Evghenia Guțul, în instanță cu România după ce i-a fost interzisă intrarea pe teritoriul UE
Victor Petrov, mâna dreaptă a bașcanei Evghenia Guțul, în instanță cu România după ce i-a fost interzisă intrarea pe teritoriul UE
Prostituția ar putea fi practicată „cu acte-n regulă” în România. Dezbateri aprinse în Parlament pe tema legalizării
Prostituția ar putea fi practicată „cu acte-n regulă” în România. Dezbateri aprinse în Parlament pe tema legalizării
Ora de vară

sursa: arhivă EVZ

În câteva săptămâni, Regatul Unit, Franța și multe alte țări au adoptat această idee. Majoritatea dintre ele au revenit la ora standard după Primul Război Mondial, iar abia după Al Doilea Război Mondial, ora de vară a revenit în majoritatea țărilor din Europa.

Cine s-a gândit la schimbare

George Vernon Hudson și constructorului britanic William Willett sunt oamenii care au avut marea idee. În 1895, Hudson a prezentat o lucrare în fața Societății Filozofice din Wellington (Noua Zeelandă), propunând o schimbare de 2 ore înainte în octombrie și o schimbare de 2 ore înapoi în martie. Ideea a stârnit interes, dar nu a fost niciodată pusă în practică.

În 1905, independent de Hudson, britanicul William Willett a sugerat să se avanseze ceasurile cu 20 de minute în fiecare dintre cele patru duminici din aprilie și să se dea înapoi cu aceeași valoare în fiecare dintre cele patru duminici din septembrie, în total opt schimbări de oră pe an.

Planul lui Willett privind ora de vară a atras atenția lui Robert Pearce, membru al Parlamentului britanic, care a prezentat un proiect de lege Camerei Comunelor în februarie 1908. Primul proiect de lege privind ora de vară a fost redactat în 1909, prezentat Parlamentului de mai multe ori și examinat de o comisie specială. Cu toate acestea, mulți, în special fermierii, s-au opus ideii, astfel încât proiectul de lege nu a fost niciodată adoptat.

Benjamin Franklin nu a avut niciun merit

Willett a murit în 1915, cu un an înainte ca Regatul Unit să înceapă să utilizeze ora de vară în mai 1916. Nu se știe dacă el a aflat că ideea sa a devenit realitate cu șapte ani înainte de moartea sa, într-un mic oraș din Ontario.

Multe surse îi atribuie lui Benjamin Franklin meritul de a fi primul care a sugerat schimbarea sezonieră a orei. Cu toate acestea, ideea exprimată de inventatorul și politicianul american în 1784 nu poate fi descrisă ca fiind fundamentală pentru dezvoltarea orei de vară moderne.

La urma urmei, aceasta nici măcar nu implica schimbarea orelor. Într-o scrisoare adresată redactorului-șef al Journal of Paris, intitulată „Un proiect economic pentru reducerea costurilor iluminatului”, Franklin a sugerat pur și simplu că parizienii ar putea economisi lumânările dacă s-ar trezi mai devreme dimineața. Mai mult, Franklin a spus-o în glumă.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:52 - Victor Petrov, mâna dreaptă a bașcanei Evghenia Guțul, în instanță cu România după ce i-a fost interzisă intrarea pe ...
13:47 - George Clooney, discurs în franceză la Globurile de Aur, după ce Trump a râs de el
13:35 - Prostituția ar putea fi practicată „cu acte-n regulă” în România. Dezbateri aprinse în Parlament pe tema legalizării
13:28 - Războiul din Ucraina și impactul asupra civililor. Câte vieți au fost curmate din cauza atacurilor lansate de Rusia î...
13:19 - Situație critică în spitalele din București. Pacienții stau în frig
13:18 - Drepturile consumatorului protejate: Polonia aplică sancțiuni drastice platformelor de comerț electronic

HAI România!

Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin
America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin
Sezon nou Turcescu & Severin. Hai LIVE cu Turcescu
Sezon nou Turcescu & Severin. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale