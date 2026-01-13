Schimbarea orei, o decizie care a declanșat mari discuții. Când și unde a apărut marea idee

Ora de vară a fost adoptată pentru a economisi energie și a utiliza mai eficient lumina zilei. A fost utilizată pentru prima dată în 1908 în Thunder Bay, Canada, conform timeanddate.com.

Oficial, Germania și Austria au fost primele țări care au adoptat ora de vară, în anul 1916. Însă, puțini știu că mai multe sute de canadieni au devansat cele două țări cu opt ani. La 1 iulie 1908, locuitorii din Port Arthur, Ontario — astăzi parte din Thunder Bay — au dat ceasurile cu o oră înainte, marcând astfel începutul primei perioade de ora de vară din lume.

Și alte orașe din Canada au urmat la scur timp acest exemplu. La 23 aprilie 1914, în Saskatchewan, a fost implementată ora de vară. Orașele Winnipeg și Brandon, în Manitoba, au făcut același lucru la 24 aprilie 1916. Potrivit ediției din 3 aprilie 1916 a ziarului Manitoba Free Press, ora de vară „s-a dovedit atât de populară încât acum este pusă în aplicare automat prin lege”.

Cu toate acestea, ideea nu a prins la nivel mondial până când Germania nu a introdus ora de vară în 1916. Ceasurile din Imperiul German și din Austria, aliatul său, au fost date înainte cu o oră pe 30 aprilie 1916, la doi ani de la începutul Primului Război Mondial. Motivul era acela de a reduce la minimum utilizarea iluminatului artificial pentru a economisi combustibil pentru efortul de război.

În câteva săptămâni, Regatul Unit, Franța și multe alte țări au adoptat această idee. Majoritatea dintre ele au revenit la ora standard după Primul Război Mondial, iar abia după Al Doilea Război Mondial, ora de vară a revenit în majoritatea țărilor din Europa.

George Vernon Hudson și constructorului britanic William Willett sunt oamenii care au avut marea idee. În 1895, Hudson a prezentat o lucrare în fața Societății Filozofice din Wellington (Noua Zeelandă), propunând o schimbare de 2 ore înainte în octombrie și o schimbare de 2 ore înapoi în martie. Ideea a stârnit interes, dar nu a fost niciodată pusă în practică.

În 1905, independent de Hudson, britanicul William Willett a sugerat să se avanseze ceasurile cu 20 de minute în fiecare dintre cele patru duminici din aprilie și să se dea înapoi cu aceeași valoare în fiecare dintre cele patru duminici din septembrie, în total opt schimbări de oră pe an.

Planul lui Willett privind ora de vară a atras atenția lui Robert Pearce, membru al Parlamentului britanic, care a prezentat un proiect de lege Camerei Comunelor în februarie 1908. Primul proiect de lege privind ora de vară a fost redactat în 1909, prezentat Parlamentului de mai multe ori și examinat de o comisie specială. Cu toate acestea, mulți, în special fermierii, s-au opus ideii, astfel încât proiectul de lege nu a fost niciodată adoptat.

Willett a murit în 1915, cu un an înainte ca Regatul Unit să înceapă să utilizeze ora de vară în mai 1916. Nu se știe dacă el a aflat că ideea sa a devenit realitate cu șapte ani înainte de moartea sa, într-un mic oraș din Ontario.

Multe surse îi atribuie lui Benjamin Franklin meritul de a fi primul care a sugerat schimbarea sezonieră a orei. Cu toate acestea, ideea exprimată de inventatorul și politicianul american în 1784 nu poate fi descrisă ca fiind fundamentală pentru dezvoltarea orei de vară moderne.

La urma urmei, aceasta nici măcar nu implica schimbarea orelor. Într-o scrisoare adresată redactorului-șef al Journal of Paris, intitulată „Un proiect economic pentru reducerea costurilor iluminatului”, Franklin a sugerat pur și simplu că parizienii ar putea economisi lumânările dacă s-ar trezi mai devreme dimineața. Mai mult, Franklin a spus-o în glumă.