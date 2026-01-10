Strigoii și vampirii din România. Ce ascund arhivele despre morții care se întorceau

Asocierea României cu strigoii și vampirii nu este o invenție modernă, dar nici nu are forma spectaculoasă pe care o cunoaștem astăzi. În secolele XVIII–XIX, fenomenul era tratat ca problemă socială, medicală și religioasă, nu ca poveste gotică destinată divertismentului. Documentele de arhivă, rapoartele administrative și studiile teologice arată că spațiul românesc era integrat într-un peisaj mai larg al Europei de Est și Centrale, unde credința în morții reveniți din mormânt era larg răspândită.

Termenii diferă de la o regiune la alta, dar mecanismul este similar. Comunități rurale confruntate cu boli, decese inexplicabile sau fenomene naturale greu de înțeles căutau explicații într-un cadru simbolic. Strigoiul, în tradiția românească, nu era o ființă seducătoare sau nocturnă, ci o prezență periculoasă, legată de boală, secetă și dezordine socială.

Primele surse scrise relevante nu provin din folclor, ci din administrație și mediul academic. În Imperiul Habsburgic, care controla Transilvania, autoritățile au documentat riguros cazuri de presupus vampirism.

Un exemplu frecvent citat în literatura de specialitate este raportul medical redactat în 1732 de chirurgul militar Johannes Flückinger, cunoscut ca „Visum et Repertum”, referitor la cazurile din Serbia, dar utilizat ulterior ca referință pentru întreaga regiune.

În spațiul românesc, sursele sunt mai fragmentare, dar arhivele ecleziastice și cronici locale menționează practici precum dezgroparea morților suspectați că „nu s-au stricat”, străpungerea trupului sau arderea inimii. Aceste acte nu erau privite ca superstiții marginale, ci ca măsuri de protecție comunitară.

Istoricii subliniază că autoritățile imperiale au intervenit tocmai pentru a stopa aceste practici. Împărăteasa Maria Tereza a emis ordine clare prin care a cerut explicații medicale și a interzis ritualurile violente, considerându-le periculoase pentru ordinea publică.

Un element esențial, adesea ignorat în discursul popular, este diferența dintre strigoiul românesc și vampirul din tradiția slavă sau germană. Strigoiul nu este neapărat un mort care se hrănește cu sânge. El poate fi viu sau mort, poate acționa prin vise, boală sau epuizare, iar relația sa cu victimele este una de contaminare, nu de seducție.

Studiile comparative realizate în secolul al XIX-lea de folcloriști arată că termenul „vampir” a fost impus ca etichetă generică de literatura occidentală. În realitate, tradițiile din Valahia, Moldova și Transilvania erau mai apropiate de concepte precum „moroi”, „pricolici” sau „strigoi”, fiecare cu funcții simbolice distincte.

Momentul de cotitură apare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când miturile est-europene sunt preluate de literatura occidentală. Romanul Dracula, publicat în 1897 de Bram Stoker, nu este o adaptare fidelă a tradițiilor românești, ci o sinteză literară.

Stoker a utilizat surse istorice disparate, relatări de călătorie și lucrări academice populare la acea vreme, precum cele ale Emily Gerard, care a scris despre superstițiile din Transilvania. România devine astfel decor exotic, nu sursă autentică.

În acest proces, vampirul este reinventat. Devine aristocratic, nemuritor, carismatic și nocturn. Legătura cu epidemia, foametea sau frica colectivă dispare, fiind înlocuită de erotism și mister.

Documentat istoric este faptul că, în secolele XVIII–XIX, comunități din spațiul românesc credeau în existența strigoilor și practicau ritualuri de protecție. Este documentat și faptul că autoritățile statale și bisericești au încercat să combată aceste credințe prin explicații medicale și reglementări legale.

Nu este documentat însă nimic din iconografia modernă a vampirului. Capele, colții proeminenți, legătura cu liliecii sau cu castelele medievale sunt produse ale literaturii și cinematografiei secolului XX. Asocierea exclusivă a României cu vampirismul este rezultatul unui proces de branding cultural început în epoca victoriană și amplificat ulterior de industria turismului.

În a doua jumătate a secolului XX, mitul vampirului este reimportat în România sub formă de marketing. Castelul Bran devine „Castelul lui Dracula”, deși legătura istorică este slabă și indirectă. Trasee turistice, festivaluri tematice și produse comerciale capitalizează o imagine creată extern.

Istoricii atrag atenția că acest tip de promovare simplifică excesiv realitatea istorică. Strigoii nu sunt un element definitoriu al identității românești, ci o parte a unui patrimoniu european comun, care a fost reinterpretat și exploatat selectiv.