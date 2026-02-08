Satul cu 12 fantome. Locul unde trecutul refuză să rămână îngropat

Departe de agitația orașelor, există un sat despre care localnicii vorbesc doar în șoaptă. Este cunoscut drept locul unde trecutul refuză să rămână îngropat, iar poveștile despre cele 12 fantome care îl bântuie circulă de generații întregi, informează Express.

Un sat aparent idilic din sud-estul Angliei ascunde o reputație care îi face pe mulți să-l evite după lăsarea întunericului. Deși liniștit și pitoresc, Pluckley, o mică așezare din comitatul Kent, este considerat de decenii întregi drept cel mai bântuit sat din Anglia, fiind cunoscut pentru cele 12 fantome „oficiale” care, potrivit legendelor locale, încă îl cutreieră.

Situat la aproximativ opt kilometri vest de orașul Ashford, satul are puțin peste 1.000 de locuitori și pare, la prima vedere, un loc perfect pentru o escapadă rurală. Casele tradiționale, străduțele înguste și peisajele verzi contrastează puternic cu poveștile tulburătoare care i-au adus celebritatea. În 1989, Pluckley a intrat chiar și în Cartea Recordurilor Guinness, fiind desemnat „cel mai bântuit sat din Anglia”.

Printre cele mai cunoscute apariții se numără un tâlhar care ar bântui zona numită sugestiv Fright Corner, dar și un bărbat al cărui țipăt ar răsuna noaptea, fără ca cineva să-l poată vedea. Aceste relatări, transmise din generație în generație, au transformat Pluckley într-un adevărat magnet pentru pasionații de fenomene paranormale.

Faima satului a depășit de mult granițele locale. De-a lungul anilor, Pluckley a fost subiectul mai multor emisiuni TV dedicate misterelor, printre care Most Haunted și Ghostly Legends, consolidându-și statutul de destinație emblematică pentru vânătorii de fantome.

Cu toate acestea, nu doar poveștile supranaturale au atras atenția asupra satului. Pluckley a devenit cunoscut și în lumea televiziunii, fiind ales ca locație de filmare pentru serialul britanic The Darling Buds of May, difuzat la începutul anilor ’90, în care a jucat și actrița Pam Ferris, originară din Kent.

Astăzi, Pluckley rămâne un loc al contrastelor: ziua este o așezare rurală calmă, iar noaptea devine scena unor legende care continuă să fascineze și să înfioare deopotrivă.

Pluckley nu este doar un sat englezesc pitoresc, ci și un loc unde legendele cu fantome fac parte din identitatea locală. Printre atracțiile sale se numără și un pub celebru, cunoscut nu doar pentru istoria sa îndelungată, ci și pentru poveștile paranormale care îi sporesc faima.

The Black Horse, o clădire ce datează din secolul al XV-lea, se promovează drept „cel mai bântuit pub din Marea Britanie”. Vizitatorii și localnicii susțin că aici, dar și în alte colțuri ale satului, pot fi observate fenomene inexplicabile, de la apariții stranii la sunete care nu își găsesc o explicație logică.

Povestea spune că un tâlhar din secolul al XVIII-lea a fost ucis în acel loc, în urma unei confruntări cu autoritățile. Se crede că ar fi fost străpuns cu o sabie și lăsat într-un copac, iar martorii afirmă că scena tragică s-ar repeta sub formă de apariție spectrală, cu același final sumbru.

Deși zona împădurită din jurul satului pare ideală pentru drumeții, anumite poteci sunt asociate cu povești tulburătoare. Dicky Buss’s Lane, denumită după un morar local, este legată de moartea unui fost învățător care s-ar fi sinucis după Primul Război Mondial. Trupul acestuia ar fi fost descoperit chiar de Dicky Buss, iar de atunci, vizitatorii susțin că au zărit siluete sau rămășițe fantomatice.

Un alt episod macabru este legat de un zidar care și-ar fi pierdut viața îngropat sub lut, după prăbușirea unei fabrici de cărămidă. Localnicii afirmă că, în anumite nopți, din zona fostei fabrici se aud țipete de disperare, ca un ecou al tragediei de odinioară.

Pe Maltman’s Hill, mai multe persoane au relatat că au auzit tropot de copite și au văzut o trăsură trasă de cai, deși drumul este asfaltat. Un caz notoriu implică un șofer care, în anii ’90, a fost la un pas de accident după ce a auzit zgomotul inconfundabil al copitelor pe piatra cubică… care nu exista.

Printre cele mai cunoscute figuri spectrale se află „Doamna Roșie”, asociată cu cimitirul bisericii Sfântul Nicolae. Înmormântată în secolul al XII-lea într-un sicriu de plumb, cu un trandafir roșu așezat deasupra mormântului, Lady Dering ar fi fost văzută plutind printre pietrele funerare, căutându-și copilul născut mort.

O altă prezență misterioasă este călugărul care ar fi bântuit cândva proprietatea Greystones, cunoscută inițial ca Rectory Cottage. Deși clădirea a fost construită în secolul al XIX-lea și a servit ca reședință pentru rectorul bisericii, celebritatea sa vine din poveștile despre apariția unui călugăr spectral, dispărut însă din relatările recente.

Legenda vorbește despre o femeie de etnie romă care vindea năsturel și care ar fi murit arsă accidental. Martorii susțin că apariția ei, învăluită într-o ceață palidă, poate fi văzută stând pe pod, fumând din pipă, fără a rosti vreun cuvânt.

Nici cârciumile nu sunt ocolite de fenomene stranii. La The Blacksmith’s Arms, cunoscut cândva sub nume inspirate chiar de aceste întâmplări, se vorbește despre trei spirite: o servitoare din perioada Tudor, un vizitiu nostalgic și un cavaler care ar cutreiera etajele superioare.

Moara de vânt abandonată, The Pinnocks, este legată de spiritul lui Richard „Dicky” Buss. Deși moara a fost distrusă de un fulger în 1939, localnicii spun că apariția morarului ar fi observată înaintea furtunilor puternice, ca și cum ar veghea în continuare locul.

The Black Horse revine în prim-plan prin poveștile despre spirite jucăușe, cunoscute pentru obiectele care dispar și reapar după câteva zile. Se spune că aceste entități nu fac rău, ci doar creează confuzie, lăsând impresia unei forme ciudate de moralitate.

O altă legendă vorbește despre „Doamna în Alb”, văzută atât în biserica Sfântul Nicolae, cât și în biblioteca fostei reședințe Surrenden Dering, distrusă de un incendiu în 1952. Chiar și personalul Ambasadei SUA, care a ocupat clădirea între războaie, a raportat întâlniri inexplicabile. Un episod extrem relatează cum, într-o noapte de Ajun, un paznic ar fi tras cu arma în apariție.

Pădurile din jur ascund și ele povești tragice. Un colonel care s-a spânzurat în Park Wood este descris ca o siluetă ce plutește printre copaci, iar Rose Court, o casă veche de peste două secole, este asociată cu sinuciderea unei femei care ar fi ingerat fructe otrăvitoare din cauza unei iubiri neîmplinite.

La Dering Arms, o fostă cabană de vânătoare transformată în pub, clienții vorbesc despre o femeie cu bonetă, atât de realistă încât a fost adesea confundată cu o persoană în carne și oase.

În final, Pădurea Urlătoare completează reputația sumbră a satului. Aici, numeroși martori susțin că au auzit strigăte înfricoșătoare răsunând noaptea, atribuite celor rătăciți și pieriți în ceață. Locul a atras inclusiv atenția televiziunii, fiind prezentat într-un episod celebru din Top Gear, unde James May și Richard Hammond au petrecut o noapte în mijlocul acestui decor neliniștitor.