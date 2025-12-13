Secretul celei mai fotografiate uși din lume. Se află într-un sat liniștit din Cotswolds

În Regatul Unit există câteva atracții turistice cu adevărat neobișnuite, multe dintre ele devenind populare întâmplător. Printre acestea se numără și o ușă din Cotswolds, considerată cea mai fotografiată. Poarta se află pe pridvorul nordic al Bisericii Sfântul Eduard din Stow-on-the-Wold.

Ușa de lemn pare desprinsă din paginile unei cărți cu basme, iar mulți susțin că ar fi inspirat „Ușile lui Durin”, din universul creat de J.R.R. Tolkien. Deși Tolkien obișnuia să viziteze zona în timpul anilor petrecuți la Universitatea Oxford, nu există dovezi care să confirme că ușa l-ar fi inspirat direct.

Poarta este realizată din lemn închis la culoare, prevăzută cu ținte, iar deasupra atârnă o lampă veche cu ulei. Dimensiunile ei sunt relativ mici, fiind susținută de două trunchiuri de copaci.

Veranda pe care se află ușa datează de aproximativ 300 de ani și, datorită zvonului că ar fi influențat creația lui Tolkien, aceasta a ajuns să fie una dintre cele mai fotografiate uși.

Însă orașul Stow-on-the-Wold merită explorat în întregime. Experții în turism l-au inclus printre cele mai frumoase orașe din Regatul Unit. Plimbându-te pe străzile sale, vei descoperi numeroase case și magazine construite din piatră de culoarea mierii, caracteristică regiunii Cotswolds.

În centrul satului se află Piața Centrală, un loc cu tradiție care găzduiește piețe încă din anul 1107. În perioada în care Stow era un important centru pentru comerțul cu lână, peste 20.000 de oi își schimbau proprietarii aici.

În fiecare a doua joi a lunii, piața prinde viață cu Piața Fermierilor Stow, unde vizitatorii pot găsi produse proaspete, de la pâine și mezeluri, până la brânzeturi locale. În jurul pieței, magazinele vând de la materiale artistice la cărți. De exemplu, Cotswold Art Supplies pune la dispoziție pensule și blocuri de schițe, iar Librăria Borzoi, prezentă în Stow de peste patru decenii, atrage cititorii cu o selecție variată de volume.

Pentru iubitorii de natură, satul este punctul de plecare pentru drumeții în peisajul rural al Cotswolds sau pentru vizite în alte localități pitorești, precum Bourton-on-the-Water. Totodată, poți face un traseu circular de 3,7 mile, care se poate parcurge în aproximativ 90 de minute.

După plimbare, o oprire la Lucy’s Tearoom nu strică deoarece poți savura ceaiul de după-amiază în stil Stow, cu sandvișuri, scones cu frișcă și gem, prăjituri și băuturi calde, la prețul de 18,50 lire sterline de persoană. Cei care preferă o halbă de bere pot vizita The Queen’s Head, situat chiar în piața satului, recunoscut pentru selecția sa de beri.

Există The Porch House, cel mai vechi han din Anglia, fiind recunoscut oficial de Cartea Recordurilor Guinness. Fondat în anul 947 d.Hr., hanul păstrează pietre cu „semne de vrăjitoare”, menite să protejeze împotriva răului.

Printre felurile principale se numără plăcinta cu ciuperci și castane, la 18,95 lire sterline, sau burgerul wagyu, la 19,95 lire sterline. Oaspeții pot înnoptă în una dintre cele 13 camere ale hanului, cu prețuri începând de la 110 lire sterline pe noapte.

O alternativă este The Old Stocks Inn, situat într-un han din secolul al XVII-lea, lângă spațiul verde al satului. Hanul reunește trei case terasate, iar interiorul este amenajat în stil scandinav, cu tarife de la 150 de lire sterline pe noapte.

În 2015, familia Beckham a luat în considerare achiziționarea unei proprietăți în zonă, dar a optat pentru o casă din Great Tew, la aproximativ 20 de minute distanță cu mașina. De asemenea, se spune că actrița Kate Winslet deține o căsuță în apropiere, lângă Stow-on-the-Wold.

Pentru cei care caută mai multă inspirație de călătorie în Cotswolds, regiunea oferă un sat spectaculos cu plajă de nisip și lagună, la distanță considerabilă de litoralul englezesc. În plus, orașul supranumit „capitala Cotswolds” găzduiește un castel vechi de 918 ani și un ștrand cu valoare istorică.