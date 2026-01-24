Orașul renăscut din cenușă. Străzi și clădiri care spun povești de aproape 2.000 de ani

O călătorie în Italia este, de fiecare dată, o experiență care impresionează prin patrimoniul său istoric bine conservat, unde clădirile și străzile par să fi rămas ancorate în timp. La acest decor se adaugă peisaje, zone rurale pitorești și țărmuri scăldate de mare și vulcani. Iar tabloul este completat, inevitabil, de gastronomia italiană, recunoscută la nivel mondial.

Din Sorrento, rețeaua feroviară îți oferă acces rapid către mai multe destinații italiene, iar una dintre opriri poartă numele Ercolano Scavi. Aici, spune jurnalista de la Express, Katie Oborn, a coborât pentru a descoperi un loc neobișnuit, tulburător și totodată captivant.

Trenul care leagă Sorrento de Napoli traversează această zonă, iar între cele două orașe se află Herculaneum, cunoscut astăzi drept Ercolano, un spațiu unde o tragedie a înghețat în timp o parte impresionantă din istoria antică.

Cu aproape două milenii în urmă, Herculaneum era un oraș prosper, renumit pentru rafinament și bogăție. Totul s-a schimbat în anul 79 d.Hr., când Vezuviul, vulcanul ce domină regiunea, a erupt violent. Fluxurile rapide de material vulcanic au îngropat așezarea romană, conservând-o într-un mod dramatic, dar unic.

Și astăzi, Vezuviul inspiră teamă. Se vede clar atât din Sorrento, cât și din Napoli, însă imaginea sa devine cu adevărat apăsătoare deasupra orașului Ercolano. Prezența muntelui reamintește constant de forța devastatoare a naturii și de dezastrul care, chiar și după secole, continuă să impresioneze și să neliniștească.

Acest trecut dramatic conferă zonei o aură apăsătoare, chiar dacă astăzi turiștii pot participa la excursii organizate și drumeții până pe vârful celebrului vulcan din sudul Italiei.

Katie Oborn a ales să rămână la poalele muntelui pentru a se concentra pe Herculaneum, orașul care a fost îngropat complet sub cenușă și roci vulcanice, alături de locuitorii săi surprinși de dezastru.

Deși tragedia și teama care au marcat acel moment istoric sunt încă perceptibile atunci când străbați străzile și clădirile scoase la lumină și conservate, paradoxal, tocmai lava a fost cea care a protejat orașul roman de distrugerea totală.

De la adăpători și mozaicuri, până la pereți, statui și chiar pâini rămase în cuptoare de piatră, descoperirile arată nivelul impresionant de organizare, ingeniozitate și creativitate al comunității care a trăit aici.

Mozaicurile și picturile murale, remarcabil de bine păstrate, impresionează prin culori și detalii, sugerând mândria locuitorilor față de spațiul în care trăiau — un respect pentru mediul înconjurător care pare, uneori, pierdut în lumea modernă. Cercetările arheologice continuă, iar specialiștii au scos la iveală noi zone ale orașului antic, inclusiv rămășițe scheletice, care completează povestea acestui loc înghețat în timp.

Turiștii care ajung la Herculaneum sunt adesea impresionați nu doar de frumusețea sitului, ci și de atmosfera încărcată de istorie. Un vizitator a descris locul ca fiind „minunat, atât de bine conservat, cu o arhitectură și o istorie fascinante”.

Totuși, experiența poate fi și tulburătoare. Un alt turist a mărturisit că privirea trupurilor conservate rămase după erupție este „complet diferită de imaginea de pe ecran, se poate vedea teroarea de pe fețele lor”.

În același timp, vizitatorii apreciază lecțiile pe care locul le oferă, de la obiectele personale descoperite în oraș, până la detalii precum bărcile recuperate. Mulți compară Herculaneum cu faimoasa sa vecină, Pompeii. „Este mai mic și mai puțin aglomerat, dar în multe privințe chiar mai impresionant”, a spus un turist.

Nivelul de conservare este remarcabil: etaje întregi încă în picioare, uși de lemn, grinzile acoperișurilor, mobilier și chiar resturi de mâncare, toate dau senzația că erupția ar fi avut loc ieri.

Tururile ghidate de arheologi fac experiența și mai captivantă, explicând modul de viață al locuitorilor înainte de catastrofă și motivele pentru care Herculaneum s-a păstrat atât de diferit față de Pompeii. „Este mai compact decât Pompeii, dar fiecare colț spune o poveste”, subliniază vizitatorii. În concluzie, Herculaneum este descris ca o destinație „liniștită și de neuitat”, pe care nimeni nu ar trebui să o rateze.