Povestea teatrului lui Shakespeare. Se spune că e bântuit

Povestea teatrului lui Shakespeare. În inima Londrei, pe malul râului Tamisa, se află unul dintre cele mai faimoase locuri din istoria teatrului: Globe Theatre, cunoscut drept „casa lui Shakespeare”. Acest teatru este mai mult decât o clădire dedicată artei scenice – este un simbol al epocii elisabetane și un loc învăluit în mistere și povești despre fantome, potrivit site-ului oficial.

Originalul Globe Theatre a fost construit în 1599 de compania de actori condusă de Richard Burbage, în parteneriat cu William Shakespeare. Teatrul era un spațiu circular, deschis la centru, cu o scenă proeminentă și balcoane pentru spectatori, și putea găzdui aproximativ 3.000 de oameni. Aici au avut loc primele reprezentații ale unor capodopere shakespeariene, cum ar fi Hamlet, Othello sau Macbeth.

În 1613, teatrul a fost distrus parțial de un incendiu în timpul unei reprezentații a piesei Henry VIII, când tunurile scenice au aprins acoperișul de paie. Reconstruit un an mai târziu, Globe a continuat să fie locul preferat al londonezilor pentru teatru până în 1642, când puritanii au ordonat închiderea tuturor teatrelor.

Astăzi, Globe Theatre modern este o reconstrucție exactă a teatrului original, inaugurată în 1997 de actorul și regizorul Sam Wanamaker. Clădirea respectă structura circulară, scena deschisă și detaliile arhitecturale ale epocii elisabetane, oferind vizitatorilor o experiență autentică.

Pe lângă istoria sa fascinantă, Globe Theatre este cunoscut și pentru povești misterioase despre fantome. Spectatorii și actorii susțin că au simțit prezența unor spirite în timpul reprezentațiilor. Unii cred că aceste fantome sunt ale actorilor care au jucat pe scena originalului Globe sau chiar ale lui William Shakespeare, care continuă să vegheze teatrul.

Martorii povestesc despre șoapte inexplicabile, pași auziți pe scenă și figuri fantomatice care dispar rapid. „Uneori simți o prezență chiar lângă tine, ca și cum cineva te-ar urmări discret. Este greu de explicat, dar mulți dintre noi am simțit asta”, spune o actriță care a jucat timp de mai mulți ani la Globe.

Legendele spun că fantomele nu sunt răuvoitoare, ci mai degrabă observatoare ale teatrului, protejând tradiția și amintirile epocii elisabetane. Această atmosferă misterioasă adaugă un plus de farmec și autenticitate pentru vizitatori, iar tururile ghidate ale teatrului includ adesea povești despre fantome și evenimente inexplicabile.

Globe Theatre nu este doar un loc pentru fani ai fantomelor; el rămâne un centru activ de cultură. Vizitatorii pot participa la reprezentații de piese clasice, pot explora expoziții despre Shakespeare și epoca elisabetană, și pot descoperi detalii despre viața actorilor de pe scena originală. Tururile ghidate includ informații despre istoria teatrului, reconstrucția sa și legendele asociate, oferind o experiență completă.

Arhitectura circulară a teatrului și scena deschisă permit o proximitate unică între actori și public, recreând atmosfera autentică a Londrei secolului al XVI-lea. În plus, Globe găzduiește ateliere de actorie și program educativ, menținând spiritul lui Shakespeare viu pentru generațiile noi.

Printre cele mai cunoscute legende se numără apariția unei femei îmbrăcate în alb, văzută de mai mulți spectatori în timpul unei reprezentații de Hamlet. Alte relatări includ pași care se aud pe scena goală sau scaune care se mișcă singure. Aceste fenomene au fost documentate de istorici și jurnaliști, dar niciuna nu are o explicație clară, ceea ce sporește aura de mister a teatrului.

Mai mult, Globe este asociat cu povești despre spiritul lui Shakespeare, care ar reveni în locul în care capodoperele sale au fost jucate pentru prima dată. Pentru mulți vizitatori, ideea că marii scriitori și actori ai trecutului încă „păzesc” teatrul face vizita mult mai memorabilă.