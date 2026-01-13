Ziua Culturii Naționale, un omagiu pentru cultura română. Evenimente și activități pentru toate vârstele

În fiecare an ,pe data de 15 ianuarie, românii celebrează Ziua Culturii Naționale, o zi festivă care-și propune să pună în valoare bogăția patrimoniului cultural românesc și spiritual al României. Ziua de 15 ianuarie marchează nașterea poetului național Mihai Eminescu, a cărui operă reprezintă un reper fundamental al literaturii române. Evenimentele dedicate acestei sărbători îmbină respectul față de tradiție cu creativitatea contemporană, promovând atât dimensiunea serioasă a culturii, cât și aspectele ludice și accesibile publicului larg. Anul acesta au loc diferite evenimente, cum ar fi vizitarea gratuită a Muzeului Național Cotroceni și evenimente culturale în Parcul Copou din Iași, pentru ziua lui Mihai Eminescu.

Muzeul Național Cotroceni celebrează Ziua Culturii Naționale prin acces gratuit pentru vizitatorii care aleg turul neghidat, pe 15 ianuarie. Publicul poate parcurge saloanele oficiale de la etajul I, apartamentele Familiei Regale de la etajul II și expoziția temporară „Lumini și umbre – Ferdinand și Maria”, deschisă până la 15 februarie. Accesul se realizează prin poarta din Șoseaua Cotroceni, pe baza unui act de identitate sau pașaport, în original, între orele 09:00 și 16:00, fără programare prealabilă.

Muzeul funcționează în cadrul Palatului Cotroceni, construit inițial ca mănăstire de Șerban Cantacuzino în secolul al XVII-lea. De-a lungul timpului, clădirea a fost transformată în reședință regală și ulterior în sediu al Administrației Prezidențiale, oferind acces la spații reprezentative, expoziții permanente și temporare care ilustrează istoria monarhiei române și evoluția acestui monument istoric.

Teatrul Național ”I.L. Caragiale” își deschide ușile publicului pentru Ziua Culturii Naționale, oferind spectacole de excepție. Printre specacolele care vor avea loc pe 15 ianuarie, se numără „Moroi și Păpădii”, text și regie Gavril Pătru, la Sala Pictura, și „Exil”, text și regie Alexandra Badea, la Sala „Ion Caramitru”, de la ora 19.00. În foaier, spectatorii pot urmări un montaj cu versuri eminesciene interpretate de actori ai Naționalului.

În timpul zilei vor avea loc vizite ghidate gratuite la Muzeul TNB, de la 12.00 și 14.00, și tururi ghidate ale teatrului, la 13.00, 15.00 și 17.00, cu acces pe baza biletului gratuit online sau de la casă, prezentând actul de identitate și sosind cu un sfert de oră înainte. Proiecțiile luminoase pe turnul scenei vor îîncepe la ora 17.00.

Muzeul Național al Literaturii Române va organiza expoziții, dezbateri, serate, spectacole de teatru și ateliere de educație muzeală, scenografie, benzi desenate și artă performativă la sediile din strada Nicolae Crețulescu 8 și Calea Griviței 64-66, la casele memoriale și la parteneri, Academia Română și Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”. Vizitarea expozițiilor și a caselor memoriale va fi gratuită, iar sesiunea omagială pentru Mihai Eminescu va avea loc în Aula Academiei Române cu discursuri ale membrilor Academiei și miniștrilor.

La Calea Griviței va fi inaugurată expoziția „Orașul scriitoarelor”, iar MNLR va organiza dezbateri și expoziții partenere, inclusiv „Identitate românească/Identitate europeană” și „G. Călinescu – 125”. La BCU „Carol I” vor avea loc serată eminesciană, spectacolul „Nina”, Gala Tinerilor Scriitori și concerte folk-jazz și multiart cu Arlinda Morava, Claudiu Bleonț, Adriana Alexandru, Cătălina Beța și Mike Godoroja & Blue Spirit.

Pe 15 ianuarie, Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” din Sibiu va prezenta spectacolul „Albă ca Zăpada și cei șapte pitici” după Frații Grimm, cu marionetele originale din 1985, într-o distribuție nouă: Mihaela Grigoraș, Angela Páskuy și Dan Hândoreanu. Reprezentațiile vor continua pe 17 ianuarie, de la 11:00 și 18:00, și pe 18 ianuarie, de la 11:00. Spectacolul durează 55 de minute și este recomandat copiilor peste 5 ani, aducând în prim-plan inocența și iertarea personajului principal.

Accesul se va face pe baza biletelor puse în vânzare online și la sediul teatrului, între orele 11:00–18:00 de miercuri până vineri, 10:00–18:00 sâmbăta și 10:00–14:00 duminica, la un preț unic flexibil de 12 lei, conform regulamentului afișat pe teatrulgong.ro. Evenimentul marchează Ziua Culturii Naționale, celebrând întreaga cultură românească și personalitățile din artă și literatură.

Pe 15 ianuarie, de la ora 18:30, Sala Dalles din București va găzdui evenimentul „Să fie sara-n asfințit”, organizat de CMEC „Ioan I.Dalles”, cu intrare liberă. Programul va omagia personalități precum Mihai Eminescu, Nichita Stănescu, Ciprian Porumbescu și George Enescu, prin poezie, muzică clasică și interpretare scenică, oferind publicului o experiență culturală completă.

Pe scenă vor urca artiști consacrați – Arlinda Morava, Ana Cebotari, Carmen Tănase, Maria Stepovenco, Ștefana Samfira, Adriana Alexandru, Mona Dobrisan și Călin Grigoriu – alături de tineri interpreți: Andreea Mera, Marius Boboc, Nicolae Bulete, Ioana Bulgaru, Dena Rudolf și David Dumitrescu, cel mai tânăr artist, creând un dialog între generații și valorile culturii românești.

Primăria Municipiului Iași, prin Casa de Cultură „Mihai Ursachi”, în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Iași, organizează joi, 15 ianuarie, ceremonia de depunere de jerbe la bustul lui Mihai Eminescu în Parcul Copou, de la ora 10:00, la care vor participa reprezentanți ai autorităților locale, instituțiilor de cultură și unităților de învățământ.

Manifestarea „Eminescu, Măria Ta! Vreme trece, vreme vine” va continua cu recital de poezie și muzică în sala „Diotima”, susținut de poeții Șerban Axinte, Marius Chelaru, Gabriela Chiran, Aurora Ciucă, Adi Cristi, Emilian Marcu, Nicolae Panaite, Cassian Maria Spiridon, Aurel Ștefanachi, Varujan Vosganian și de cantautoarea Mihaela Gârlea, eveniment moderat de Adi Cristi și parte din celebrarea Zilei Culturii Naționale.