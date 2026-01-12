Simona Halep, protagonista unei piese de teatru. Subiectul, dureros pentru fosta sportivă

Regizorul Gabriel Sandu propune o transpunere scenică a existenței Simonei Halep în spectacolul „Meciul de handbal”, montat pe scena Teatrului Metropolis, în care fosta jucătoare de tenis este tema centrală a producției, potrivit sport.ro.Sursa de inspirație penru piesa de teatru a fost scandalul de dopaj al fostei lidere WTA.

Simona Halep s-a retras din tenis în 2025, însă continuă să rămână în atenția publicului. Recent, fosta lideră WTA a devenit subiectul principal al spectacolului „Meciul de handbal”, montat pe scena Teatrului Metropolis, ale cărui prime reprezentații au avut loc în decembrie 2025, urmând să fie reluate pe 10 și 11 ianuarie 2026.

Regizorul Gabriel Sandu a declarat că punctul de plecare al piesei a fost cazul de dopaj al jucătoarei originare din Constanța. Un pasionat al tenisului, acesta a precizat că Simona Halep nu este singura figură sportivă evocată în spectacol, publicul regăsind și trimiteri la handbalista Cristina Neagu.

Regizorul Gabriel Sandu a declarat că spectacolul „Meciul de handbal” reunește trei domenii care îl definesc: teatrul, muzica și sportul, activități de care parcursul său personal a fost legat încă din copilărie. Acesta a precizat că proiectul a fost realizat cu multă pasiune și urmărește să aducă pe scenă aceeași intensitate specifică celor pentru care sportul are o importanță majoră.

Gabriel Sandu a arătat că este interesat de dilemele etice și morale din lumea sportului, pe care le consideră ușor de pus în paralel cu cele din mediul artistic.

Acțiunea piesei de teatru inspirate de cazul de dopaj al Simonei Halep are loc într-un oraș în care fabrica și sala de sport reprezintă două componente ale aceleiași comunități. Momentul central este cel în care echipa feminină de handbal se află înaintea unui meci decisiv pentru calificarea în Liga Campionilor, confruntare de care depinde salvarea combinatului industrial local, aflat în pragul falimentului.

Situația se tensionează odată cu sosirea unei antrenoare de renume internațional, context în care patroana fabricii decide să nu mai plătească salariile muncitorilor pentru a finanța transferurile unor jucătoare valoroase. Presiunea se reflectă asupra sportivelor prin accidentări, epuizare fizică, un scandal de dopaj și o competiție internă accentuată, iar în final conflictul comunității se întoarce împotriva propriilor campioane, într-o luptă pentru supraviețuirea întregii localități.