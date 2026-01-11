Monden

Zâmbete și dramă. Viața unuia dintre cei mai iubiți actori români

Comentează știrea
Zâmbete și dramă. Viața unuia dintre cei mai iubiți actori româniSursa foto: pixabay.com
Din cuprinsul articolului

Mitică Popescu a fost unul dintre cei mai iubiți actori ai României. A plecat din această lume, pe un pat de spital,  la 3 ianuarie 2023. Avea 86 de ani.  Cel mai apropiat prieten i-a fost actorul Valentin Teodosiu, care îl sfătuise să nu meargă la spital.

Mitică Popescu se internase din cauza unor probleme de natură cardiacă. Din păcate, starea sa de sănătate s-a agravat și a survenit decesul.

Mitică Popescu - omul din spatele renumelui

„Mitică” și „Mitică Popescu” sunt nume de personaje de schițe și film. Soarta a făcut să avem un actor monumental cu numele Mitică Popescu.  Mitică Popescu a prezentat aproape două decenii emisiunea D' ale lui Mitică pe TVR 2. A fost o emisiune socială, de anchete, prezentată pe un ton glumeț. Actorul era un fel de Mitică din proza scurtă a lui Caragiale. Emisiunea a avut audiențe record, dată fiind longevitatea ei în grila de programe a TVR 2. Desigur, cea mai mare parte a celebrității era prezența marelui actor.

Mitică Popescu - actorul

A început să joace din 1970 în piese de teatru și în filme. A avut roluri mari precum inginerul meticulos și nedispus la compromisuri din Gustul și culoarea fericirii, Comisarul Munteanu în Trenul de Aur, un comisar în serialul de televiziune Misiunea.

Impozitul pe mașini. Cum se aplică concret taxele pentru hibride și standardele de emisii în 2026
Impozitul pe mașini. Cum se aplică concret taxele pentru hibride și standardele de emisii în 2026
Schimbarea orei. Decizia așteptată care ar putea opri mutările ceasurilor pentru totdeauna
Schimbarea orei. Decizia așteptată care ar putea opri mutările ceasurilor pentru totdeauna
Mitică Popescu

Sursa foto: Arhiva EVZ

A fost Cocoșilă în Moromeții, valetul Peter în Stejar! Extremă urgență!. procuror în Mere Roșii, Oglinda.Începutul Adevărului, Mitică, cumnatul Leonorei în Căsătorie cu repetiție. A mai apărut și în Rosenemil - o tragică iubire. A mai jucat rolul țăranului Năiță în Clipa, Vânătoarea de Vulpi, transpuneri după proza lui Dinu Săraru. A mai fost valet, rol episodic în filmul Ticăloșii.

A primit din partea Președinției României Ordinul Serviciul Credincios și a fost onorat de UNITER cu un premiu pentru întreaga activitate teatrală și cinematografică.

Mitică Popescu, omul - între închisoarea politică și iubirea matură pentru marea actriță Leopoldina Bălănuță

Mitică Popescu s-a născut la București, la 2 decembrie 1936.  A avut o tinerețe zbuciumată, în anul 1958, fiind arestat și închis trei ani pentru că nu a denunțat tenativa umor prieteni de a fugi din țară. În fapt, a fost la acea petrecere, a auzit, un participant a anunțat Securitatea iar el a fost interogat, refuzând să recunoască faptul că auzise discuția. De aceea, Mitică Popescu a finalizat studiile mult mai târziu decât alți actori.  A avut puterea să o ia de la capăt, deși din închisoarea politică, deși erai nevinovat, ieșeai ca un „proscris”.

Mitică Popescu a fost căsătorit cu marea actriță Leopoldina Bălănuță. Au fost un cuplu respectat, au fost oameni care s-au îndrăgostit la vârsta la care alți oameni au nepoți și au trăit până la tragica moarte a Leopoldinei petrecută ca din senin în toamna lui 1998. Mitică Popescu nu s-a mai recăsătorit.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:08 - De ce fântânile istorice din Italia sunt supravegheate non-stop
19:00 - Vali Vijelie a plecat de la o cântare cu patru sacoșe de bani. Cine l-a ajutat
18:51 - Diagnosticată greșit cu o boală gravă, Amna a trecut prin momente cumplite
18:40 - Impozitul pe mașini. Cum se aplică concret taxele pentru hibride și standardele de emisii în 2026
18:32 - Ce să mănânci când ești stresat. Recomandările experților în nutriție
18:21 - Unde să îți pui banii în 2026. Lecții de la cei mai bogați oameni ai lumii

HAI România!

Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității

Proiecte speciale