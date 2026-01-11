Zâmbete și dramă. Viața unuia dintre cei mai iubiți actori români

Mitică Popescu a fost unul dintre cei mai iubiți actori ai României. A plecat din această lume, pe un pat de spital, la 3 ianuarie 2023. Avea 86 de ani. Cel mai apropiat prieten i-a fost actorul Valentin Teodosiu, care îl sfătuise să nu meargă la spital.

Mitică Popescu se internase din cauza unor probleme de natură cardiacă. Din păcate, starea sa de sănătate s-a agravat și a survenit decesul.

„Mitică” și „Mitică Popescu” sunt nume de personaje de schițe și film. Soarta a făcut să avem un actor monumental cu numele Mitică Popescu. Mitică Popescu a prezentat aproape două decenii emisiunea D' ale lui Mitică pe TVR 2. A fost o emisiune socială, de anchete, prezentată pe un ton glumeț. Actorul era un fel de Mitică din proza scurtă a lui Caragiale. Emisiunea a avut audiențe record, dată fiind longevitatea ei în grila de programe a TVR 2. Desigur, cea mai mare parte a celebrității era prezența marelui actor.

A început să joace din 1970 în piese de teatru și în filme. A avut roluri mari precum inginerul meticulos și nedispus la compromisuri din Gustul și culoarea fericirii, Comisarul Munteanu în Trenul de Aur, un comisar în serialul de televiziune Misiunea.

A fost Cocoșilă în Moromeții, valetul Peter în Stejar! Extremă urgență!. procuror în Mere Roșii, Oglinda.Începutul Adevărului, Mitică, cumnatul Leonorei în Căsătorie cu repetiție. A mai apărut și în Rosenemil - o tragică iubire. A mai jucat rolul țăranului Năiță în Clipa, Vânătoarea de Vulpi, transpuneri după proza lui Dinu Săraru. A mai fost valet, rol episodic în filmul Ticăloșii.

A primit din partea Președinției României Ordinul Serviciul Credincios și a fost onorat de UNITER cu un premiu pentru întreaga activitate teatrală și cinematografică.

Mitică Popescu s-a născut la București, la 2 decembrie 1936. A avut o tinerețe zbuciumată, în anul 1958, fiind arestat și închis trei ani pentru că nu a denunțat tenativa umor prieteni de a fugi din țară. În fapt, a fost la acea petrecere, a auzit, un participant a anunțat Securitatea iar el a fost interogat, refuzând să recunoască faptul că auzise discuția. De aceea, Mitică Popescu a finalizat studiile mult mai târziu decât alți actori. A avut puterea să o ia de la capăt, deși din închisoarea politică, deși erai nevinovat, ieșeai ca un „proscris”.

Mitică Popescu a fost căsătorit cu marea actriță Leopoldina Bălănuță. Au fost un cuplu respectat, au fost oameni care s-au îndrăgostit la vârsta la care alți oameni au nepoți și au trăit până la tragica moarte a Leopoldinei petrecută ca din senin în toamna lui 1998. Mitică Popescu nu s-a mai recăsătorit.