Ultimele cuvinte ale lui Mitică Popescu înainte să moară. „Regret că sunt singur”

Mitică Popescu s-a stins din viață pe data de 3 ianuarie 2023 cu un mare regret. El a fost unul dintre cei mai apreciați actori și a jucat în cele mai faimoase filme românești. Cu toate astea, artistul a povestit că și-ar fi dorit ca lucrurile să fie diferite.

Mitică Popescu a declarat că actoria i-a ocupat foarte mult timp și că regretă că a rămas singur la bătrânețe. Soția acestuia a murit în 1998, iar actorul nu s-a mai îndrăgostit de altcineva. Mai mult, el a recunoscut că și-ar fi dorit copii, dar că nu a mai avut când.

Celebrul actor declarase că viața personală i-a fost afectată și că regretă că s-a axat atât de mult pe meserie. „Regret că nu am copii dar în profesia noastră nu realizezi la timp chestia asta. N-ai timp să ţii nici măcar o floare… Îmi amintesc că atunci când s-a prăpădit bietul tata am avut nu ştiu câte spectacole în acea săptămână. Poldi (nr. soția Leopoldina Bălănuță) nici n-a putut veni la înmormântare, că avea matineu. Eu dimineaţa am fost la înmormântare la tata, iar seara eram pe scenă. Această meserie înseamnă sacrificii”, a declarat actorul, pentru adevarul.ro, în 2011.

Cum a ajuns actor Mitică Popescu

În 2019, Mitică Popescu a declarat că a iubit foarte mult sportul, exact ca tatăl său, dar că a ales meseria de actor pentru mama sa.

„Mama iubea teatrul şi opereta. Tatăl meu iubea sportul. Ca să nu se ducă singuri, mă luau pe mine. Cu mama mergeam la spectacole, iar cu tata mergeam la fotbal. M-a atras, era ceva deosebit, o altă lume. Nu lipseam nici de la serbările de la şcoală. Erau părinţii care ne admirau… Am iubit însă toată viaţa şi sportul. Îmi amintesc că la un moment dat mama şi-a dorit să devin preot. Am fost şi băiat la altar, mergeam cu preotul cu Botezul. Îmi cumpărase chiar şi veşmânt. Eram mândru când apăream ca băiat de altar, cu veşmântul, era uşor spectaculos. Nu am urmat acest drum pentru că s-a întâmplat ceva între timp… nu mai ştiu”, povestea actorul. „Cred că tot timpul m-a atras teatrul. Când m-am făcut mai mare, mergeam singur la spectacole, iar la liceu, ca să scăpăm de practică, am propus la sindicat să facem un spectacol de teatru”, mai spunea Mitică Popescu pentru Adevărul.