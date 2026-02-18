Meta pregătește clonarea vocală a persoanelor decedate. IA ar putea simula apeluri după moarte

Meta, compania mamă a platformelor Facebook și Instagram, a obținut recent un brevet pentru o tehnologie de inteligență artificială capabilă să recreeze vocile persoanelor decedate. Potrivit documentației oficiale, sistemul ar putea permite utilizatorilor să interacționeze „vocal” cu amintirile celor dragi, oferind o experiență emoțională intensă pentru familie și prieteni, informează Metro.

Meta, compania mamă a Facebook, a obținut recent un brevet pentru o tehnologie de inteligență artificială capabilă să reproducă activitatea unui utilizator, chiar și după ce acesta nu mai este activ sau a decedat. Sistemul utilizează date vocale și textuale existente – de la înregistrări audio și mesaje digitale la postări publice – pentru a recrea modul în care o persoană vorbea și interacționa online.

Potrivit documentului, publicat inițial de Business Insider, tehnologia ar putea permite crearea unor conturi „nemuritoare” care să răspundă automat la postările prietenilor și familiei. Modelul se bazează pe rețele neuronale de mari dimensiuni, antrenate să susțină conversații analizând cantități uriașe de text de pe internet.

Pentru antrenament, sistemul poate folosi propriul cont al utilizatorului, inclusiv postări, comentarii, aprecieri, chat-uri și mesaje vocale, pentru a învăța stilul său de comunicare. Această abordare de procesare a limbajului natural permite AI-ului să prezică următorul cuvânt într-o propoziție în maniera specifică persoanei.

Mai mult, documentul sugerează posibilitatea clonării vocilor utilizatorilor decedați, deschizând calea pentru simularea apelurilor audio sau video prin tehnologia deepfake, oferind astfel o experiență care imită convorbirea reală cu persoanele dispărute.

În aproape toate culturile, ideea unei existențe după moarte a fascinat oamenii de-a lungul timpului. Astăzi, tehnologia aduce un nou capitol: așa-numiții „roboți ai morții”, inteligență artificială creată pentru a recrea prezența celor decedați.

Acești roboți, comercializați ca o formă de „înviere digitală”, permit utilizatorilor să încarce mesaje scrise sau înregistrări vocale ale celor pierduți sau să ofere detalii despre personalitatea și amintirile lor preferate. Scopul declarat este de a oferi o experiență de interacțiune cu persoanele dragi dispărute.

Cu toate acestea, experții în etică trag semnale de alarmă. Dr. Tomasz Hollanek, cercetător la Universitatea din Cambridge și coautor al unui studiu despre astfel de tehnologii, subliniază că problema consimțământului este esențială:

„Serviciile digitale postum trebuie să ia în calcul drepturile și acordul nu doar ale celor recreați, ci și ale celor care interacționează cu simulările”, a explicat Tomasz Hollanek.

La rândul său, Dr. Eva Nieto McAvoy, lector în media digitală la King's College London, atrage atenția că, indiferent cât de realiști par, acești roboți rămân tot roboți. Într-o conversație, unul dintre aceștia a afirmat: „O, dragă... 😔 moartea nu e ceva la care aș vrea să mă gândesc acum. Hai să vorbim despre ceva mai vesel, da?”.

Dr. McAvoy evidențiază și dimensiunea comercială a fenomenului: „Acestea nu sunt memoriale caritabile, ci startup-uri tehnologice. Taxele de abonament, opțiunile „freemium” ( un model de afaceri în care companiile oferă gratuit o versiune de bază a unui produs sau serviciu, dar taxează utilizatorii pentru funcții avansate, capacitate sporită sau asistență) și parteneriatele cu asigurători sau servicii medicale transformă amintirile celor dragi într-un produs”.

Astfel, ceea ce pare o avanpremieră a reconectării cu trecutul devine totodată un câmp de experimentare etică și economică, ridicând întrebări despre granițele între viață, moarte și tehnologie.