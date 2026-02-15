Ravenser Odd, orașul ciudat care a apărut și a dispărut peste noapte

A existat odată un oraș cunoscut pentru locuitorii săi neobișnuiți cum ar fi pirați, contrabandiști și criminali. Ravenser Odd, așezarea care părea să sfideze regulile obișnuite ale fondării orașelor, a apărut aproape peste noapte, în urmă cu aproximativ 100 de ani. La fel de neașteptat însă, orașul a dispărut, lăsând în urmă povești și legende despre vremurile de atunci, relatează Express.

La mijlocul secolului al XII-lea, o mică porțiune de pământ a ieșit din apele mării. În scurt timp, un eveniment neașteptat avea să marcheze începutul unui nou capitol: o corabie naufragiată a eșuat pe această insulă.

Un localnic inventiv a văzut în epava abandonată o oportunitate și a transformat-o într-o locuință improvizată. Astfel a luat naștere primul rezident permanent al insulei, care și-a câștigat existența vânzând mâncare și băuturi marinarilor aflați în tranzit, potrivit Arhivelor Naționale britanice.

În doar câțiva ani, această fâșie de pământ s-a transformat într-un port prosper. Orașul nou format, cunoscut sub numele de Ravenser Odd, dispunea de piață, două camere de reprezentare, o curte și era capabil să deservească până la 100 de nave comerciale. De asemenea, localnicii organizau un târg anual, atrăgând comercianți din împrejurimi.

Locuitorii orașului Grimsby, aflat în apropiere, și-au exprimat nemulțumirea printr-o plângere oficială adresată regelui Eduard I. Aceștia susțineau că insula proaspăt formată le afecta afacerile și împiedica comerțul tradițional.

În documentele procesului, se menționează că pe vremea regelui Henric al III-lea „s-a născut o anumită insulă mică”, unde pescarii obișnuiau să-și usuce plasele.

Mai târziu, locuitorii Grimsby au acuzat că insula Ravenser Odd „a reținut negustorii” și i-a obligat să facă comerț acolo, lăsând orașul lor în dificultate economică. În scurt timp, rivalitatea între cele două comunități a devenit evidentă, iar noul oraș-port își câștigase atât prosperitatea, cât și inamicii.

Locuitorii din Ravenser Odd au obținut nu doar victorie în instanță, văzându-și vecinii locali sancționați pentru afirmații false, ci și recunoaștere oficială: regele Eduard I le-a acordat statutul de burg pe 1 aprilie 1299. În aceeași zi, micul Hull a primit exact același titlu.

Astăzi, Ravenser Odd nu mai există pe hartă, în timp ce Hull s-a transformat într-un oraș prosper, cu 329.000 de locuitori, și a fost inclus de National Geographic în topul celor 25 de destinații globale de vizitat în 2026.

După confirmarea statutului de burg, Ravenser Odd a traversat aproximativ cincizeci de ani de prosperitate, marcată totuși de activități ilegale. Nobilimea și negustorii străini au depus numeroase plângeri. De exemplu regele Norvegiei îi acuza pe localnici că jefuiau epave, iar un negustor german reclama uciderea căpitanului navei sale și furtul bunurilor transportate.

Cu toate acestea, insula și locuitorii ei au fost de ajutor coroanei engleze. Ravenser Odd a contribuit la războaiele cu Scoția din secolul XIV, trimițând nave pentru a sprijini flota regelui Eduard al II-lea și a succesorului său, Eduard al III-lea.

La începutul secolului al XIV-lea, semnele unei crize iminente erau evidente pe insula Ravenser Odd. Marea își revendica treptat terenul, erodând coasta și distrugând cheiul, iar primele decenii ale secolului au fost martorele declinului lent, dar constant, al acestui port prosper odinioară.

Documente din Arhivele Naționale arată că, până în 1343, situația orașului devenise critică. Regele a cerut autorităților locale să verifice dacă locuitorii mai erau capabili să plătească impozitele, după ce numeroase case fuseseră deja luate de mare. Trei ani mai târziu, în 1346, monarhul și-a reiterat îngrijorarea, subliniind că orașul era puternic depopulat și că viața pe insulă devenise tot mai periculoasă.

În același an, doar o treime dintre locuitori mai rămăseseră pe Ravenser Odd, iar două treimi din terenuri fuseseră acaparate de ape. O proprietară a povestit că au dispărut 145 de clădiri, toate distruse sau răscolite de mare.

Cronica Abației Meaux oferă o relatare dramatică a acestor evenimente. Inundațiile au afectat fundațiile capelei locale, iar mormintele au fost profanate de valuri, trupurile celor decedați fiind spălate de ape. Se spunea că această devastare era o pedeapsă divină pentru răutățile piraților comise pe această insulă.

Până în 1359, documentele referitoare la proprietatea unui locuitor decedat din Ravenser Odd menționau că orașul fusese „complet distrus” de mare. În ultimii ani, cercetătorii au intensificat eforturile pentru a localiza ruinele acestui oraș dispărut, despre care se presupune că se află în largul Spurn Point.

Profesorul Dan Parsons, geolog la Universitatea din Hull, conduce o expediție menită să descopere ceea ce a fost numită „Atlantida pierdută a Yorkshire-ului”.

Parsons utilizează echipamente asemănătoare celor folosite la identificarea epavei Titanicului și se bazează pe observațiile pescarilor locali, care au remarcat mici nereguli la suprafața apei în zona presupusă a orașului. „Ei au raportat anomalii subacvatice, așa că am efectuat scanări”, a explicat profesorul pentru Hull Daily Mail în 2022.

În 2024, căutările au continuat, iar Centrul de Istorie Hull a prezintat o nouă expoziție dedicată insulei Ravenser Odd. Vizitatorii pot vedea pentru prima dată documentele originale care datează încă din 1299, oferind o perspectivă unică asupra legăturii dintre Hull și orașul dispărut.