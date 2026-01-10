Pământul celor trei imperii!

Când Saddam Hussein a fost rapid răsturnat de atacul militar rapid asupra Irakului în 2003, vocile din interiorul și din afara administrației George W. Bush au ridicat o întrebare urgentă: „Cine urmează?” Aceeași aroganță a infectat acum administrația Trump. Trump a emis deja avertismente împotriva Columbiei (președintele acesteia, spune el, ar trebui „să aibă grijă de el”) și a Mexicului pentru eșecul lor de a reduce cartelurile de droguri.

Dar hotărârea lui Trump de a prelua Groenlanda a stârnit îngrijorări imediate. Amenințarea la adresa Groenlandei este reală. Fie că este trezită din somn de această vreme rece, de strategia lui Donald Trump în Venezuela sau de teoria în expansiune a președintelui american despre o emisferă vestică dominată de SUA - care se extinde acum până la Groenlanda - Europa se mișcă acum după un lung somn geopolitic. Răspunsul este încă fragmentat, dar în sfârșit prinde contur. Sub administrația Trump Europa își testează în liniște (!?) propriile scenarii de stres.

Secretarul de Stat american Marco Rubio a declarat miercuri 7 ianuarie 2026 că intenționează să discute săptămâna viitoare o achiziție americană a Groenlandei cu oficialii danezi.

Rubio le-ar fi spus parlamentarilor americani, la începutul săptămânii, că obiectivul administrației este să cumpere teritoriul de la Danemarca - iar secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Trump și consilierii săi „discută activ” această posibilitate. Bloomberg a relatat peste noapte că oficialii americani se străduiesc să pună la punct potențiale acorduri comerciale care ar oferi SUA o prezență mai mare pe insulă, inclusiv proiecte miniere de pământuri rare și de energie hidroelectrică... dar acestea nu sunt suficient de dezvoltate pentru a satisface dorința lui Trump de rezultate ”dramatice”.

În ianuarie 2026, scena internațională nu mai poate fi descrisă drept o simplă perioadă de tranziție, ci ca o fază de consolidare a unei Noi Ordini Mondiale întemeiate pe sfere de influență și pe erodarea multilateralismului tradițional. Sistemul global este dominat de un triunghi de putere format din Statele Unite, Rusia și China, care par să fi ajuns la un consens pragmatic privind împărțirea zonelor de control ale planetei, o formulă evocată uneori prin sintagma „Pământul celor trei imperii”.

Statele Unite au abandonat rolul de „jandarm mondial” omniprezent și s-au repliat spre o strategie de dominanță regională clară, dublată de protecționism economic. Intervenția din Venezuela, cunoscută sub numele de Operation Absolute Resolve/Operațiunea Determinare Absolută, a transmis un semnal fără echivoc că Emisfera Vestică este considerată o zonă de control exclusiv american. Această abordare, denumită de susținători și critici „Doctrina Donroe”, este o evoluție modernizată a Doctrinei Monroe și reflectă prioritizarea securizării „curții din spate”.

În același timp, interesul deschis pentru Groenlanda și pentru resursele arctice indică orientarea Washingtonului către autosuficiență strategică și controlul lanțurilor critice de resurse. Rusia și-a consolidat poziția de putere regională dominantă în Europa de Est și în vecinătatea sa extinsă, beneficiind de dorința Statelor Unite de a reduce implicarea directă în conflictele europene.

Dialogul direct dintre liderii de la Washington și Moscova a favorizat o tendință de înghețare a conflictului din Ucraina, cu o delimitare de facto a sferelor de influență, în care Rusia își revendică estul, iar restul Europei este constrâns să își construiască propriile mecanisme de securitate (intră România aici sau sfera de acțiune a Kremlinului se oprește la Ucraina ca ”stat-tampon”?/îmi aduc aminte de ”greșeala” lui Diaconescu de la Antena 3 corectată ulterior-așa o fi fost greșeală?). Inițiative precum „Coaliția de Voință” de la Paris sunt expresia acestei reorientări europene către autoapărare.

În paralel, parteneriatul strategic dintre Rusia și China se consolidează, Moscova rămânând un furnizor esențial de resurse pentru Beijing și contribuind la formarea unui bloc eurasiatic capabil să contracareze presiunile economice occidentale. China, sub conducerea centralizată a lui Xi Jinping, a accelerat proiectul de afirmare ca pol central al Sudului Global. În Asia-Pacific, Beijingul își extinde influența în Asia de Sud-Est și Indochina, redesenând echilibrele regionale și exercitând o presiune constantă asupra Taiwanului. În 2026, strategia preferată nu este confruntarea militară directă, ci asfixierea economică și diplomatică, menită să evite perturbarea comerțului global și să maximizeze avantajele structurale ale Chinei. Prin investiții masive în infrastructură, energie și conectivitate, China a devenit principalul finanțator și partener strategic pentru numeroase state din Africa și Asia, oferind o alternativă credibilă la sistemul financiar dominat de dolar.

Această Nouă Ordine Mondială diferă fundamental de arhitectura post-1945 sau de cea post-1989. Puterea este regionalizată, lumea fiind fragmentată în blocuri mari și relativ autonome, în care Statele Unite domină Americile, Rusia revendică Europa de Est și Asia Centrală, iar China controlează Pacificul de Vest și rutele comerciale asiatice. Relațiile internaționale sunt guvernate de un realism profund tranzacțional, în care resursele, tarifele și securitatea primează în fața discursului ideologic. În acest context, organizațiile internaționale precum ONU își pierd relevanța operațională, deciziile strategice fiind luate în summituri bilaterale sau trilaterale între liderii marilor puteri (în fapt ONU nu mai reprezintă ceva începând cu ani 90). Primele semne clare ale decăderii ONU au apărut chiar la mijlocul anilor ’90.

Eșecurile dramatice din Somalia (1993), Rwanda (1994) și Bosnia (1992–1995) au afectat grav credibilitatea ONU ca și garant al securității colective. Incapacitatea de a preveni genocidul sau de a proteja civilii a demonstrat limitele structurale ale organizației, în special lipsa voinței politice a marilor puteri de a acționa decisiv. Al doilea moment major de decădere a venit în 1999, odată cu intervenția NATO în Kosovo fără mandat explicit al Consiliului de Securitate. Acesta a fost un precedent fundamental: pentru prima dată, o alianță militară occidentală a acționat deschis în afara cadrului ONU, semnalând că legitimitatea organizației poate fi ocolită atunci când este considerată incomodă. Atunci europeni nu mai vorbeau de rău America. Dar să revenim. Pentru statele medii și mici, această eră a „marilor imperii” moderne impune adaptări rapide și uneori dureroase. În cazul României, noua realitate globală presupune consolidarea sprijinului pe structuri regionale de securitate și o diplomație extrem de agilă, capabilă să navigheze între așteptările Washingtonului și o Europă care este forțată să își asigure singură apărarea și relevanța strategică. Putem oare?

La începutul anului 2026, întrebarea dacă Donald Trump „mai are timp” pentru Europa de Est primește un răspuns nuanțat. Da, regiunea rămâne relevantă pentru Washington, dar nu în sensul clasic al garanțiilor permanente și al implicării exhaustive. Rolul Statelor Unite s-a transformat: de la garant omniprezent la supraveghetor tranzacțional. Aceasta este schimbarea-cheie care definește relația administrației Trump cu flancul estic al Europei. Dacă în deceniile anterioare securitatea Europei de Est era gestionată prin mecanisme instituționale greoaie — NATO, summituri, comunicate și consens — strategia actuală privilegiază eficiența, loialitatea demonstrată și capacitatea de a livra rezultate.

Trump nu mai investește timp și capital politic în birocrație. Preferă formate flexibile, coaliții de voință și parteneri care își asumă explicit sarcini de securitate. În această logică, timpul prezidențial devine o resursă rară și alocată selectiv. Liderii care „funcționează” nu sunt cei care cer atenție constantă, ci cei care oferă predictibilitate. România se încadrează în această categorie: parteneriat strategic solid, poziție geografică relevantă și un rol clar în arhitectura de securitate regională, inclusiv prin găzduirea trupelor franceze la Cincu. Tocmai această stabilitate poate explica absența României din prim-planul retoricii zilnice a Casei Albe — nu ca semn de marginalizare, ci ca indiciu de încredere operațională.

Sau poate cine știe ce alte elemente geopolitice sau de politică internă. Elementul central al strategiei Trump pentru Europa de Est este delegarea. Securitatea terestră a regiunii este transferată, în bună măsură, către actori regionali europeni puternici. Polonia este încurajată să joace rolul de lider regional, iar Franța este tratată drept națiune-cadru, capabilă să coordoneze și să proiecteze forță pe continent. Statele Unite rămân arbitru, garant final și furnizor de descurajare strategică, dar nu mai sunt administratorul de zi cu zi al securității europene. Această retragere relativă nu este un semn de izolaționism, ci de recalibrare, ca să fim diplomați.

Trump își concentrează atenția asupra dosarelor pe care le consideră decisive pentru statutul global al SUA: criza din Venezuela și competiția strategică cu China. Europa de Est contează în măsura în care se poate autogestiona și integra în această viziune mai largă. În 2026, mesajul Washingtonului este limpede: Europa de Est nu este abandonată, dar nici răsfățată. Sprijinul există, însă este condiționat. Cine livrează stabilitate, primește încredere. Cine cere protecție fără responsabilitate, riscă irelevanță.

Subiectul achiziției Groenlanda a evoluat de la o „idee excentrică” lansată în 2019 la o prioritate geostrategică explicită în Strategia de Securitate Națională a SUA. Pentru administrația Donald Trump, miza nu este o simplă tranzacție imobiliară, ci controlul Arcticii în competiția strategică cu China și Rusia. „Dacă mâine Statele Unite ar decide să ocupe Groenlanda, nici Danemarca, nici Uniunea Europeană nu ar dispune de mijloace reale pentru a le opri.” Extragerea narco-traficantului Nicolas Maduro ar putea, în sfârșit, să forțeze elitele europene să privească fără iluzii realitatea politicilor promovate de președintele Donald Trump.

Europa se află deja sub presiunea a doi adversari redutabili. Rusia poartă de ani buni un război hibrid împotriva continentului, în care invazia Ucrainei reprezintă doar componenta cea mai vizibilă, completată de sabotaj, presiune energetică și campanii sistematice de dezinformare de-a lungul continentului.

China acționează mai discret, dar nu mai puțin eficient, combinând un discurs al cooperării „reciproc avantajoase” cu tactici de intimidare economică, menite să divizeze statele europene, să inunde piața cu bunuri pe care nu le mai poate plasa în Statele Unite și să preia controlul asupra unor companii și infrastructuri strategice. Importanța Groenlandei depășește însă dimensiunea simbolică sau economică și ține direct de arhitectura strategică a descurajării nucleare. Traiectoriile optime ale rachetelor balistice intercontinentale lansate din Rusia către America de Nord trec peste Arctica, iar Groenlanda se află exact pe acest coridor polar.

Controlul insulei oferă un avantaj decisiv în detectarea timpurie, urmărirea și, potențial, interceptarea rachetelor balistice rusești în fazele lor inițiale sau de mijloc ale zborului. Sistemele radar de avertizare timpurie amplasate acolo pot reduce dramatic timpul de reacție și pot consolida scutul antirachetă nord-american.

Din această perspectivă, Groenlanda este o piesă-cheie în echilibrul nuclear global, nu doar o regiune bogată în resurse sau un teritoriu strategic în competiția arctică. Orice consolidare a controlului american asupra insulei ar slăbi implicit capacitatea de descurajare a Rusiei și ar întări dominația strategică a SUA în emisfera nordică. În acest context, Statele Unite nu mai apar exclusiv ca garant al securității europene, ci ca un actor pragmatic, dispus să își maximizeze avantajele strategice chiar și în detrimentul unei Europe dependente, fragmentate și incapabile să își apere propriile interese fundamentale.

Dacă nu ați citit-o va adresez rugămintea să o citiți(atât cât a fost publicat din ea) Veți înțelege multe din evenimentele care s-au derulat de la începutul anului și cele care urmează a se derula. Strategia de securitate națională a Statelor Unite, ilustrată concret prin asumarea controlului asupra Venezuelei, a transmis un mesaj lipsit de ambiguitate. În această viziune strategică, Europa nu este percepută ca un aliat autonom, ci ca un rival ideologic și geopolitic ce trebuie neutralizat.

Uniunea Europeană încearcă să limiteze avansul naționalismului prin instrumente juridice, reprezintă o putere comercială și de reglementare capabilă să frâneze dominația americană, mai ales în domeniile tehnologice emergente, și ar putea chiar să afecteze supremația dolarului în eventualitatea în care euro s-ar transforma într-o alternativă monetară credibilă la scară globală. Confruntată cu o asemenea atitudine ostilă, Europa se dovedește profund vulnerabilă.

Un exemplu grăitor este situația judecătorilor Curții Penale Internaționale, sancționați de Statele Unite, care au constatat rapid consecințele practice ale acestei dependențe: pierderea accesului la carduri de credit emise de companii americane și imposibilitatea de a efectua plăți sau achiziții online. Fie că vorbim despre protecția datelor, inteligența artificială sau actualizările de software, inclusiv în domeniul apărării, Europa rămâne în mare măsură dependentă de deciziile și bunăvoința Washingtonului.

Teama de a-l irita pe Donald Trump, al cărui sprijin este perceput ca indispensabil pentru menținerea efortului de apărare al Ucrainei, a prevalat în fața necesității de a mobiliza și consolida voința politică europeană. În acest context, miza reală a prudenței europene este evitarea unui eșec strategic major: înfrângerea Ucrainei în războiul cu Rusia sau impunerea unei păci forțate prin concesii unilaterale către Kremlin, scenariu care ar consfinți incapacitatea Europei de a-și apăra propria ordine de securitate fără garanția directă a Statelor Unite. O astfel de evoluție ar avea consecințe care depășesc cu mult cazul ucrainean.

O victorie a Rusiei, pe care Trump a părut dispus să o faciliteze prin presiuni exercitate asupra Kievului, ar reprezenta un dezastru nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga Europă, care s-a mobilizat politic, economic și militar în sprijinul Ucrainei. Un asemenea deznodământ ar demonstra limitele Europei ca actor geopolitic autonom, ar eroda încrederea dintre statele membre și ar putea submina însăși dinamica integrării politice europene, al cărei impuls este incert dacă ar supraviețui unui eșec strategic de asemenea amploare.

Președintele american Donald Trump l-a numit pe Jeff Landry trimis special pentru Groenlanda, cu obiectivul declarat de a aduce teritoriul sub controlul Statelor Unite, invocând importanța sa pentru securitatea națională americană. Landry a salutat numirea, afirmând că este „o onoare” să lucreze pentru integrarea Groenlandei în SUA. Danemarca a reacționat ferm.

Ministrul de externe Lars Løkke Rasmussen a cerut respectarea suveranității teritoriale daneze și l-a convocat la discuții pe ambasadorul Statelor Unite la Copenhaga, Kenneth Howery. Totodată, premierul danez Mette Frederiksen și prim-ministrul groenlandez Jens-Frederik Nielsen au reafirmat că frontierele sunt garantate de dreptul internațional și că Groenlanda aparține groenlandezilor, excluzând orice formă de anexare, inclusiv sub pretextul securității.

Contextul tensionat este amplificat de precedente recente, inclusiv vizita vicepreședintelui american J.D. Vance la baza militară americană Pituffik (fosta Thule Air Base), acuzații de operațiuni de influență politică și rapoarte ale serviciilor daneze care susțin că Washingtonul recurge la presiuni economice și amenințări cu forța. Disputa este cu atât mai sensibilă cu cât Danemarca și Statele Unite sunt aliați în cadrul NATO.

Groenlanda, cu aproximativ 57.000 de locuitori, face parte din Regatul Danemarcei de peste 600 de ani și beneficiază de autonomie largă din 1979, Danemarca păstrând responsabilitatea pentru apărare și politică externă. Căile prin care Statele Unite ar putea ajunge la un control efectiv asupra Groenlanda sunt multiple și nu se exclud reciproc, fiind gândite mai degrabă ca opțiuni flexibile într-o strategie graduală. Prima variantă, preferată explicit de Donald Trump, este achiziția directă, inspirată de precedente istorice precum cumpărarea Alaskăi. În acest scenariu, Washingtonul ar putea avansa oferte financiare uriașe, de ordinul a sute de miliarde de dolari, sau ar putea propune preluarea subvenției anuale plătite de Danemarca pentru administrarea insulei.

Presiunea ar fi completată de instrumente comerciale și tarifare, într-un context de politică economică agresivă, menite să forțeze o decizie favorabilă. Dacă vânzarea directă este exclusă politic, o a doua opțiune ar fi sprijinirea independenței Groenlandei printr-un referendum. Un stat groenlandez suveran ar putea intra ulterior într-un aranjament de tip „liberă asociere” cu Statele Unite, rămânând formal independent, dar cedând Washingtonului controlul asupra apărării, securității și accesului la resurse strategice, în schimbul subvențiilor, garanțiilor de securitate și investițiilor masive. O astfel de formulă ar permite SUA să obțină controlul esențial fără o anexare oficială. În paralel, există și scenariul unei integrări de facto, fără modificarea juridică a suveranității. Aceasta s-ar realiza prin dominarea economică și militară a insulei, inclusiv prin monopolizarea concesiunilor pentru pământuri rare, cu scopul de a elimina influența chineză, și prin extinderea infrastructurii militare americane. Un rol central l-ar avea consolidarea prezenței la Baza Pituffik (fosta Thule), precum și integrarea Groenlandei în arhitectura antirachetă nord-americană, ceea ce ar transforma insula într-un veritabil „portavion nescufundabil” al Atlanticului de Nord. Principalele obstacole rămân însă semnificative.

Populația inuit, relativ redusă numeric, se teme de pierderea drepturilor indigene și de impactul unei exploatări industriale intensive. În același timp, pentru Danemarca, Groenlanda reprezintă ultimul pilon al statutului său de putere arctică, iar o eventuală cedare ar fi percepută ca un eșec istoric major. În acest context, perspectiva anului 2026 indică faptul că Trump nu urmărește neapărat o anexare rapidă, ci obținerea unui control efectiv — militar, economic și al resurselor. Dacă vânzarea este blocată, cel mai probabil scenariu rămâne o absorbție graduală, în care Groenlanda devine, în practică, o extensie a securității nord-americane, iar suveranitatea daneză riscă să rămână mai degrabă formală decât reală.

Deși nici Danemarca, nici Europa nu ar avea capacitatea reală de a bloca o preluare a Groenlandei de către Statele Unite, în cazul în care Donald Trump ar fi decis să urmeze această direcție, ele pot transforma un asemenea demers într-un cost strategic extrem de ridicat pentru Washington. În loc să se limiteze la declarații repetitive despre faptul că Groenlanda nu este de vânzare și că viitorul ei poate fi decis doar de Danemarca și de groenlandezi, Europa ar trebui să treacă la o abordare mai dură și mai concretă. Aceasta presupune definirea clară a măsurilor pe care este dispusă să le adopte, în special în domenii sensibile precum comerțul, tehnologia și accesul forțelor americane la teritoriul european pentru operațiuni militare.

În plan comercial, Europa a acceptat până acum tarife americane unilaterale pentru a menține angajamentul SUA față de securitatea sa, însă această logică devine discutabilă dacă Washingtonul pune sub semnul întrebării aceste garanții. În acest context, disponibilitatea UE de a introduce tarife de retorsiune echivalente asupra exporturilor americane ar putea genera costuri economice semnificative pentru SUA, mai ales având în vedere importanța pieței europene pentru exporturile americane. În domeniul tehnologic, aplicarea strictă a reglementărilor europene privind piața digitală și inteligența artificială ar limita expansiunea companiilor americane și ar accelera autonomia tehnologică a Europei, prin investiții în startup-uri locale, producția de cipuri și reducerea dependenței de infrastructuri americane critice.

Deși Europa depinde de Statele Unite pentru securitatea sa, și armata americană este profund dependentă de accesul la bazele, porturile, spațiul aerian și apele europene. Intervențiile SUA din Afganistan și Irak s-au bazat pe redistribuirea forțelor din Europa, iar operațiuni mai recente, de la apărarea Israelului până la loviturile împotriva Houthi, au fost facilitate de prezența americană în Europa și Marea Britanie.

Chiar și atacurile asupra infrastructurii nucleare iraniene au fost posibile doar datorită sprijinului logistic și aerian asigurat de capacități americane staționate pe continentul european. Apărarea Statelor Unite depinde în mod esențial de cooperarea europeană, deoarece submarinele nucleare rusești din Peninsula Kola trebuie să tranziteze culoarele dintre Groenlanda, Islanda și Marea Britanie pentru a ajunge în Atlantic, iar fără accesul la rețelele, bazele și sistemele aliate din aceste state, detectarea și urmărirea lor ar deveni semnificativ mai dificilă.

Statele Unite sub Donald Trump au revenit la jocul de modă veche al politicii de putere. Iată cum i-a explicat Steve Miller acest joc lui Jake Tapper de la CNN: „Trăim într-o lume, în lumea reală, Jake, care este guvernată de forță, care este guvernată de putere”, a spus el. „Acestea sunt legile de fier ale lumii de la începutul timpurilor.” Hai să vedem câteva din ideile din interviu. Interviul acordat de Stephen Miller (consilier principal la Casa Albă) lui Jake Tapper la CNN, în data de 5 ianuarie 2026, a fost descris de analiști drept unul dintre cele mai explicite momente de expunere a noii doctrine americane. Miller a oferit o viziune crudă și pragmatică asupra a ceea ce el numește „legile de fier ale lumii”.

Iată ideile principale extrase din această discuție tensionată: Miller a respins ideea că relațiile internaționale ar trebui să se bazeze pe „politețuri diplomatice” sau reguli abstracte. El a declarat că trăim într-o lume guvernată exclusiv de putere și forță brută. Acesta este, în viziunea sa, fundamentul real al politicii externe. SUA nu mai caută aprobarea comunității internaționale. Miller a subliniat că America se va comporta ca o superputere deoarece este o superputere. Când a fost întrebat despre arestarea lui Maduro și viitorul Venezuelei, Miller a fost categoric: „Noi suntem la conducere”- a confirmat viziunea lui Trump că SUA au acum controlul asupra situației din Venezuela pentru a asigura stabilitatea.

Miller a numit „absurd” faptul că o țară din „curtea din spate” a Americii ar putea livra resurse adversarilor SUA (China/Rusia) în loc să servească interesele americane. L-a ironizat pe Tapper când acesta a întrebat de Maria Corina Machado, numind ideea de a o pune la conducere „absurdă și prematură” dacă aceasta nu are controlul real asupra forțelor de securitate. Miller a confirmat că achiziția Groenlandei nu mai este o glumă, ci o poziție oficială a guvernului SUA. A argumentat că pentru ca SUA să protejeze Arctica și interesele NATO, Groenlanda trebuie să facă parte din Statele Unite.

A afirmat cu încredere că „nimeni nu va lupta militar cu SUA pentru viitorul Groenlandei”, sugerând că Danemarca sau populația locală nu au forța necesară pentru a se opune dacă Washingtonul decide să acționeze. Când Tapper a sugerat că această abordare seamănă cu imperialismul secolului al XIX-lea, Miller a replicat că este, de fapt, „Realism Național”. El a criticat deceniile anterioare în care SUA au trimis soldați „să moară în deșert pentru a construi parlamente” (referire la Irak/Afganistan), afirmând că noua administrație va folosi forța doar pentru interese economice și de securitate tangibile.

Mesajul lui Miller a fost un semnal clar pentru restul lumii: „Vremurile în care SUA cereau permisiunea au apus”. Pentru state precum România, acest interviu confirmă că parteneriatul cu SUA sub Trump este unul pur tranzacțional, bazat pe ceea ce poți oferi și pe cât de mult ești dispus să investești în propria apărare.

Dosarul Groenlanda a intrat într-o nouă fază, marcată de utilizarea explicită a pârghiilor economice și a ceea ce poate fi descris drept „diplomația tarifelor”. După ce Stephen Miller a confirmat public la CNN că achiziția Groenlandei reprezintă un obiectiv strategic, administrația Trump a trecut de la semnale diplomatice la presiuni economice directe asupra Danemarca.

Un prim instrument îl reprezintă amenințarea cu tarife de reciprocitate. Washingtonul a sugerat introducerea unor taxe de până la 25% asupra produselor farmaceutice și de design daneze, condiționând evitarea acestora de acceptarea unor „discuții constructive” privind statutul Arcticii. Mesajul transmis este clar: accesul la piața americană devine inseparabil de alinierea pe dosarele de securitate strategică. În paralel, Statele Unite încearcă să ocolească autoritățile de la Copenhaga printr-o strategie de investiții directe în Nuuk, oferind guvernului local pachete financiare substanțiale pentru dezvoltarea infrastructurii portuare și aeroportuare.

Obiectivul este crearea unei dependențe economice față de Washington, care să reducă rolul Danemarcei la unul pur formal. A treia pârghie este cea de securitate, legată de NATO. Washingtonul condiționează tot mai des garanțiile de apărare colectivă în Arctica de controlul american asupra Baza Pituffik (fosta Thule) și asupra resurselor de pământuri rare, susținând că Danemarca nu dispune de capacitățile militare necesare pentru a proteja insula în fața presiunilor ruse sau chineze. Astfel, dosarul Groenlanda devine un exemplu emblematic al modului în care puterea economică și cea militară sunt combinate pentru a forța reconfigurări geopolitice majore.

Există un document din timpul Războiului Rece, iar el reprezintă pilonul central pe care se sprijină prezența americană în Groenlanda de aproximativ 75 de ani. Este vorba despre „Acordul privind apărarea Groenlandei”, semnat la 27 aprilie 1951, la Copenhaga, între Statele Unite și Danemarca. Acest acord este motivul pentru care, în analizele strategice din ianuarie 2026, numeroși specialiști afirmă că SUA au deja „un picior bine înfipt” în Groenlanda, chiar dacă nu dețin oficial suveranitatea asupra teritoriului.

Documentul a fost negociat în plin Război Rece, într-un context în care Statele Unite aveau nevoie de o poziție nordică avansată pentru detectarea timpurie a bombardierelor sovietice. Prin acest document, Danemarca a acordat SUA dreptul de a stabili și opera așa-numite „zone de apărare” pe teritoriul Groenlandei. Cea mai cunoscută dintre acestea este fosta Bază Thule, redenumită în 2023 Baza Spațială Pituffik. În același timp, forțele aeriene și navale americane au primit acces nestingherit la spațiul aerian și apele teritoriale ale Groenlandei pentru misiuni de apărare colectivă în cadrul NATO.

Personalul militar american și contractorii civili au fost scutiți de taxe și impozite către autoritățile daneze sau groenlandeze pentru activitățile desfășurate în bazele militare. Deși Danemarca și-a păstrat suveranitatea formală asupra teritoriului, simbolizată inclusiv prin arborarea steagului danez alături de cel american, controlul operațional asupra bazelor a revenit integral Statelor Unite. În 2026, administrația Trump utilizează acest acord vechi de 75 de ani într-o manieră considerată de mulți drept expansivă. În noua Strategie de Securitate Națională, prevederile din 1951 sunt invocate pentru a justifica extinderea masivă a sistemelor radar și de avertizare timpurie de la Pituffik, transformând baza într-un nod central al scutului antirachetă nord-american, cunoscut sub denumirea de „Golden Dome”.

Washingtonul susține că, în fața noilor amenințări reprezentate de dronele avansate și rachetele hipersonice rusești, Danemarca nu mai dispune de capacitatea tehnologică necesară pentru a-și îndeplini obligațiile de apărare. În consecință, SUA ar trebui să preia „responsabilitatea deplină” pentru securitatea insulei, ceea ce ar implica o renegociere profundă a acordului din 1951, orientată către o integrare mult mai strânsă, dacă nu chiar totală. Juriștii Casei Albe merg mai departe și argumentează că, prin acordul din 1951, Danemarca a recunoscut implicit că nu poate apăra singură Groenlanda, astfel încât un eventual transfer de suveranitate ar reprezenta doar formalizarea unei realități militare deja existente.

Reacția Danemarcei și a Uniunii Europene nu a întârziat să apară. La 6–7 ianuarie 2026, premierul danez a declarat public că acordul din 1951 nu este un contract de vânzare-cumpărare, ci unul de cooperare între aliați egali. Cu toate acestea, sub doctrina informală FAFO („Fuck Around and Find Out”), oficiali americani de rang înalt sugerează că acordurile istorice pot fi „actualizate” pentru a reflecta noile realități de putere globală ale Statelor Unite. În ansamblu, Acordul privind apărarea Groenlandei din 1951 funcționează astăzi ca un veritabil „cal troian” juridic. El permite Statelor Unite să justifice o prezență militară atât de extinsă pe insulă, încât Danemarcei îi devine din ce în ce mai dificil să mai exercite un control real asupra teritoriului, cel puțin în viitorul apropiat.

Pe lângă celebrul acronim FAFO („Fuck Around and Find Out”), noul limbaj politic utilizat la Washington reflectă clar o perioadă definită de raporturi de forță explicite și de abandonarea ambiguităților diplomatice. Termeni precum „Economic Overmatch” descriu trecerea de la simpla competiție economică la folosirea deliberată a economiei ca armă strategică, prin tarife și sancțiuni capabile să paralizeze un rival înainte de orice confruntare militară. „The Donroe Doctrine”, un joc de cuvinte între numele lui Donald Trump și Doctrina Monroe, redefinește politica americană de eliminare a influențelor străine din emisfera vestică, așa cum s-a văzut în operațiuni recente din America Latină.

În relația cu aliații, conceptul de „Strategic Neglect” introduce o formă de penalizare politică pentru statele care nu alocă între 3 și 5% din PIB pentru apărare, mesajul transmis recent la Paris fiind că securitatea acestora nu va mai fi o prioritate pentru SUA. Tot acolo a fost discutat și conceptul de „Sovereignty Lock-in”, care presupune înghețarea granițelor unui stat, precum Ucraina, prin garanții militare externe menite să elimine orice posibilitate de revizuire teritorială. În fine, noțiunea de „Transactional Peace” sintetizează noua filozofie americană: pacea nu mai este rezultatul valorilor comune, ci al unor acorduri strict negociate, în care fiecare actor obține beneficii concrete, fie ele teritoriale, economice sau financiare.