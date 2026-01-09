Autorităţile de la Kiev cer locuitorilor să părăsească oraşul

Pentru prima dată de la începerea invaziei ruse în Ucraina autorităţile de la Kiev au cerut locuitorilor să părăsească oraşuşul pentru o anumită perioadă.

Îndemnul a fost făcut după ce în noaptea de 9 ianuarie ruşii au lovit Kievul cu rachete balistice Oreşnik. Atac care s-a soldat ce cel puţin 4 morţi şi 26 de răniţi.

Vladimir Putin declarase anterior că noile rachete zboară cu o viteză de 10 ori mai mare decât cea a sunetului și nu pot fi interceptate de sistemele de apărare aeriană.

În aproape jumătate dintre clădirile rezidențiale din Kiev au rămas fără căldură, pe fondul unui val de frig sever. Situația l-a determinat pe primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, să îi îndemne vineri pe locuitori să părăsească „temporar” orașul, pentru prima dată de la declanșarea invaziei ruse, în februarie în 2022.

Îndemnul vine nu atât din cauza pericolului atacurilor aeriene continuie, cât din cauza că din cauza bombardamentelor autorităţile nu pot asigura capitala cu agent termic. Temperaturile din Kiev oscilează între -7 și -12 grade Celsius, iar „jumătate dintre clădirile rezidențiale ale orașului – aproape 6.000 – sunt în prezent fără căldură”, a declarat Kliciko.

Operatorul privat de energie DTEK din Ucraina a anunțat că 417.000 de gospodării sunt fără curent electric, din cauza atacurilor ruse și a condițiilor meteorologice dificile.

Forțele aeriene ucrainene au anunțat că Rusia a lansat în cursul nopții 36 de rachete și 242 de drone, dintre care 18 rachete și 226 de drone au fost doborâte.

În aceste atacuri a fost utilizată, pentru a doua oară în timpul războiului, racheta hipersonică rusă de ultimă generație Oreșnik. Moscova susține că aceasta poate atinge viteze de circa 13.000 km/h și poate transporta încărcături nucleare, însă în atacurile recente ar fi fost folosită cu focoase convenționale.

Volodimir Zelenski a confirmat folosirea rachetei Oreșnik și a precizat că autoritățile din regiunea Liov (Lviv) au raportat distrugeri, fără a fi clar ce obiectiv a fost vizat.

„Atacul a avut loc exact în momentul în care un val de frig important s-a abătut asupra țării”, a denunțat Zelenski, cerând o „reacție clară” din partea comunității internaționale.

Ministerul rus al Apărării a afirmat că loviturile au vizat „ținte strategice” și reprezintă un „răspuns la un atentat terorist” atribuit Kievului împotriva unei reședințe a președintelui Vladimir Putin – acuzație respinsă de Ucraina și de Occident, catalogată drept „o minciună”.

La sfârşitul anului trecut, Rusia a amenințat Ucraina că-și va „înăspri” poziția în negocierile de pace din cauza unei prespuse tentative a Kievului de a lovi reședința președintelui rus Vladimir Putin cu drone în dimineața zilei de 29 decembrie.