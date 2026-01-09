Trump confirmă întâlnirea cu María Corina Machado, săptămâna viitoare

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat joi că lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, urmează să vină la Washington săptămâna viitoare, în contextul tensiunilor și al evoluțiilor recente din Venezuela. Declarația a fost făcută într‑un interviu acordat postului de televiziune Fox News, în timpul emisiunii Hannity.

Trump a fost întrebat dacă plănuiește să se întâlnească cu Machado după o serie de lovituri americane asupra Venezuelăi, care au dus la capturarea președintelui Nicolás Maduro. În replică, șeful executivului american a spus:

„Păi, am înțeles că vine cândva săptămâna viitoare și aștept cu nerăbdare să o salut.”

Casa Albă nu a oferit detalii suplimentare după aceste declarații, iar data exactă a întâlnirii și agenda discuțiilor nu au fost confirmate la acest moment.

Aceasta ar urma să fie prima întâlnire directă între Donald Trump și María Corina Machado. Potrivit informațiilor preluate din declarațiile recente ale Machado, lidera opoziției nu a mai vorbit cu președintele american de când a primit Premiul Nobel pentru Pace în luna octombrie a anului trecut.

Situația politică din Venezuela rămâne incertă după intervenția militară a Statelor Unite care a dus la arestarea lui Nicolás Maduro. În urma acestei operațiuni, conducerea executivă a Venezuelei a fost preluată de vicepreședinta Delcy Rodríguez, într‑un regim considerat interimar.

În ultimele zile, administrația Trump a indicat că va importa petrol din Venezuela, împreună cu companii americane care ar urma să joace un rol în reconstrucția sectorului energetic al țării sud‑americane.

De asemenea, într‑un interviu anterior, Trump a exprimat opinii privind posibilitatea organizării unor alegeri în Venezuela în viitor, dar a subliniat că va fi necesar „să se reconstruiască țara înainte ca alegerile să poată avea loc”.

În contextul discuțiilor despre viitorul Venezuelei, Trump ar fi fost reticent în a se angaja imediat într‑un parteneriat politic cu Machado anterior operațiunii militare, exprimând îndoieli privind sprijinul și respectul de care ar beneficia ea în interiorul țării.

Pe de altă parte, Machado a primit Premiul Nobel pentru Pace, atribuirea acestei distincții fiind menționată în mai multe relatări legate de apropierea sa de scena internațională.

Deși detaliile întâlnirii nu sunt încă cunoscute în totalitate, planul vizitei la Washington a fost confirmat de Trump și preluat de mai multe agenții media internaționale.

Până în prezent, nu există comunicări oficiale din partea Casei Albe sau ale echipei lui Machado privind programul vizitei sau subiectele care vor fi abordate în cadrul întrevederii de la Washington.

Pe măsură ce se vor clarifica aceste aspecte, este de așteptat ca atât administrația americană, cât și reprezentanți ai opoziției venezuelene să ofere mai multe informații publicului și mass‑mediei.