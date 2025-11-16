Monden

Denise Rifai și Dan Alexa, fără secrete. Cum au fost surprinși la un eveniment în Constanța

Comentează știrea
Denise Rifai și Dan Alexa, fără secrete. Cum au fost surprinși la un eveniment în ConstanțaDenise Rifai. Sursa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Povestea de dragoste dintre Denise Rifai și Dan Alexa devine tot mai vizibilă, cei doi fiind tot mai des surprinși împreună. Imaginile recente arată clar că relația lor este una armonioasă și plină de momente plăcute împreună.

Denise Rifai și Dan Alexa, observați tot mai des împreună

Relația dintre Denise Rifai și Dan Alexa pare să avanseze, iar ieșirile din ultimele zile arată o apropiere evidentă. Cei doi au fost surprinși atât la o cafea, cât și în momente petrecute alături de prieteni.

Pentru Dan Alexa, perioada este una favorabilă pe plan profesional, după participarea la „Asia Express”. Cu toate acestea, timpul petrecut alături de Denise Rifai rămâne o constantă în programul său. Cei doi protagoniști ai celei mai noi relații din showbiz par să fie tot mai apropiați, fiind observați recent la o cafea, unde gesturile și privirile lor au sugerat o legătură puternică între cei doi.

Cei doi au fost văzuți împreună la un botez în Constanța

Weekendul trecut, Denise Rifai și Dan Alexa au participat la botezul copilului unor prieteni la Constanța. Cei doi au transformat evenimentul într-o scurtă escapadă și au petrecut timp împreună.

De la Hollywood la Palat. Fosta actriță Sophia Winkleman dezvăluie cum e viața în Familia Regală
De la Hollywood la Palat. Fosta actriță Sophia Winkleman dezvăluie cum e viața în Familia Regală
Încep ninsorile în România. Vremea se strică la început de săptămână
Încep ninsorile în România. Vremea se strică la început de săptămână
Dan Alexa

Dan Alexa. Sursa foto: Instagram

Deși vremea a fost rece, cei doi au fost relaxați și bine-dispuși. După eveniment, au făcut o fotografie împreună, iar  postarea a strâns rapid comentarii și atenția publicului.

Dan Alexa a divorțat după descoperirea infidelității soției

Alexa și Denise Rifai s-au întâlnit pentru prima dată la emisiunea pe care prezentatoarea o realizează, iar discuțiile au continuat ulterior la o cafea. La momentul respectiv, Dan Alexa era divorțat, fiind liber să își continue viața personală.

Dan Alexa a decis să pună punct căsniciei cu Andrada după ce a descoperit că aceasta l-a înșelat cu Alex Bodi. Fostul fotbalist a investigat situația personal și a aflat adevărul de unul singur. Fostul fotbalist a mai fost căsătorit în trecut iar din cele două mariaje au rezultat trei copii.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:48 - Denise Rifai și Dan Alexa, fără secrete. Cum au fost surprinși la un eveniment în Constanța
16:39 - Rusia revendică noi câștiguri în Zaporijjia. Mala Tokmachka și Rivnopillya, anunțate ca ocupate
16:28 - De la Hollywood la Palat. Fosta actriță Sophia Winkleman dezvăluie cum e viața în Familia Regală
16:18 - Scandal mare între Șerban Bubenek, șeful Societății Române de ATI, și Iuliu Torje, medic în Germania și fost consilie...
16:11 - Dovezi ale luptelor pentru putere descrise în Biblie, descoperite de arheologi
15:58 - Încep ninsorile în România. Vremea se strică la început de săptămână

HAI România!

Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.

Proiecte speciale