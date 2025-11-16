Denise Rifai și Dan Alexa, fără secrete. Cum au fost surprinși la un eveniment în Constanța

Povestea de dragoste dintre Denise Rifai și Dan Alexa devine tot mai vizibilă, cei doi fiind tot mai des surprinși împreună. Imaginile recente arată clar că relația lor este una armonioasă și plină de momente plăcute împreună.

Relația dintre Denise Rifai și Dan Alexa pare să avanseze, iar ieșirile din ultimele zile arată o apropiere evidentă. Cei doi au fost surprinși atât la o cafea, cât și în momente petrecute alături de prieteni.

Pentru Dan Alexa, perioada este una favorabilă pe plan profesional, după participarea la „Asia Express”. Cu toate acestea, timpul petrecut alături de Denise Rifai rămâne o constantă în programul său. Cei doi protagoniști ai celei mai noi relații din showbiz par să fie tot mai apropiați, fiind observați recent la o cafea, unde gesturile și privirile lor au sugerat o legătură puternică între cei doi.

Weekendul trecut, Denise Rifai și Dan Alexa au participat la botezul copilului unor prieteni la Constanța. Cei doi au transformat evenimentul într-o scurtă escapadă și au petrecut timp împreună.

Deși vremea a fost rece, cei doi au fost relaxați și bine-dispuși. După eveniment, au făcut o fotografie împreună, iar postarea a strâns rapid comentarii și atenția publicului.

Alexa și Denise Rifai s-au întâlnit pentru prima dată la emisiunea pe care prezentatoarea o realizează, iar discuțiile au continuat ulterior la o cafea. La momentul respectiv, Dan Alexa era divorțat, fiind liber să își continue viața personală.

Dan Alexa a decis să pună punct căsniciei cu Andrada după ce a descoperit că aceasta l-a înșelat cu Alex Bodi. Fostul fotbalist a investigat situația personal și a aflat adevărul de unul singur. Fostul fotbalist a mai fost căsătorit în trecut iar din cele două mariaje au rezultat trei copii.