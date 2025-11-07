Dan Alexa și Denise Rifai recidivează. Cei doi au fost văzuți din nou împreună

Fostul fotbalist, Dan Alexa și prezentatoarea Denise Rifai au ieșit din nou împreună și au fost surprinși de paparazzi. Cei doi par să se simtă foarte bine unul în compania celuilalt, deci relația ar putea deveni serioasă.

Cei doi protagoniști ai celei mai proaspete idile dâmbovițene par să fie din ce în ce mai apropiați. După ce au fost zăriți prima dată la o cafea, acum au recidivat în același sens. Iar gesturile lor trădează o apropiere și mai mare. Denise a fost surprinsă în timp ce zâmbea cu toată gură în prezența fostului fotbalist. Iar acesta o cam soarbe din priviri, nu de alta, dar e cam pe genul lui.

Brunetă, ca și fosta soție, trăsături expresive ale feței. Acum rămâne de văzut dacă și caracterul puternice al lui Denise se va mula pe personalitatea lui. Dar desigur, cei doi sunt abia la început, iar acum nu se ridică astfel de întrebări.

Alexa și Denise au stat prima dată față în față la emisiunea pe care aceasta o prezintă și o realizează. Acolo, prezentatoarea nu s-a ferit să îi pună tot felul de întrebări fostului fotbalist.

Ulterior, ceva cumva s-a înfiripat, că în cele din urmă, Alexa a invitat-o la cafea. Mai ales că inclusiv atunci când a fost la emisiune, deja se știa despre divorțul său. Practic era un om liber.

Dan Alexa a descoperit atunci când s-a întors de la Asia Express faptul că soția lui la acel moment, Andrada l-a înșelat. Mai exact, aceasta i-ar fi căzut în brațe lui Alex Bodi, dar doar pentru o scurtă perioadă. Drept urmare, fostul fotbalist a investigat el însuși cum a stat treaba.

A mers acasă la Bodi pentru a vedea cum soția lui iese din casa acestuia, ba chiar a și filmat întreaga situație. În cele din urmă a decis să pună punct căsniciei, având în vedere întreaga situație. Dan Alexa a mai fost căsătorit odată și din cele două mariaje are trei copii.