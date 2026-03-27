Relația ideală, în viziunea lui Denise Rifai: Egalitate în drepturi, dar nu în tot

Denise Rifai a explicat la un podcast despre modalitatea în care vede ea relațiile între bărbați și femei. Mai exact aceasta spune că femeia și bărbatul trebuie să facă o echipă, dar nu sunt egali decât în drepturi.

Jurnalista care a avut o scurtă relație cu Dan Alexa a povestit la un podcast cum vede ea relația perfectă. ”Eu cred că bărbatul cu femeia, pe cât sunt eu de dură, sunt feminină și cred că cei doi se completează. Asta-i calea!

Cei doi nu se înlocuiesc, adică egalitatea asta e înțeleasă greșit, pentru că fizic nu suntem egali, hormonal nu suntem egali, emoțional nu suntem egali. Și funcționăm atât de bine în echipă că nu e ok ideea asta de egalitate”, a specificat jurnalista.

Cât privește egalitatea în drepturi și aici există nuanțe din perspectiva lui Denise. ”Era nevoie de egalitate în drepturi că aici e o speță, dar și drepturile astea nu e normal să fie egale între oameni de condiție intelectuală diferită. Știi ce zic?

Apropo de cum e într-o democrație că votul meu este egal cu al altuia. Nu mai contează, dar contează, depinde din ce unghi privești problema. Dar cred că femeia e egală bărbatului în drepturi, femeia trebuie să fie independentă financiar, nu există altfel, dar bărbatul vine cu partea lui într-un cuplu și o femeie trebuie să sprijine bărbatul”, a mai spus aceasta.

Iar legat de despărțiri și eventuale răzbunări, aici lucrurile se complică serios. Motto-ul lui Denise Rifai legat de răzbunare este ”pe cine nu lași să moară nu te lasă să trăiești”.

Aceasta a explicat că există două tipuri de răzbunare. Una la care tu nu ai acces, pentru că persoana respectivă e mai sus pe scara ierarhică sau socială decât tine. Iar atunci trebuie să găsești o a treia persoană la același nivel cu ea care să-i dea o lecție. Și varianta în care răzbunarea merge pe verticală și se aplică principiul enunțat mai sus.