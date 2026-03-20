Parlamentul a aprobat un amendament privind finanțarea unei asociații anti-avort: Dacă lucrurile sunt așa, vom schimba

Parlamentul României a adoptat, potrivit Digi24, un amendament la buget prin care 25.000 de lei au fost alocați unei asociații anti-avort. Mai mulți parlamentari au susținut, ulterior, că nu au știut exact ce au votat, iar decizia a generat controverse politice.

Dezbaterea bugetului de stat în Parlamentul României s-a prelungit până târziu în noapte, iar în jurul orei 01:30 a fost adoptat un amendament propus de AUR. Acesta prevedea alocarea sumei de 25.000 de lei pentru o organizație non-guvernamentală care desfășoară activități de consiliere și sprijin în ceea ce numește „criză de sarcină”.

Propunerea a fost susținută în plen de deputatul Alin Coleșa, care a prezentat inițiativa de la tribuna Parlamentului. Acesta a explicat că „este vorba de alocarea unei sume de 25 de mii de lei, mai puțin de 5 mii de euro, pentru o asociație care într-adevăr sprijină material, dar și spiritual clujenii și nu numai – Clujul pentru Viață”.

Amendamentul, respins inițial în comisii, a fost ulterior aprobat în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, cu 368 de voturi „pentru” din 414 parlamentari prezenți.

După adoptare, mai mulți parlamentari au spus că votul a fost dat în bloc, la indicația liderilor de grup. Aceștia au susținut că nu au avut o imagine completă asupra conținutului amendamentului în momentul votului.

„Nu am știut ce votăm”, a declarat un deputat din coaliție. Un alt parlamentar a spus: „Acum căutăm să vedem despre ce e vorba”.

Banii au fost direcționați către Clujul pentru Viață, organizație care se prezintă ca ONG și promovează sprijin pentru femei aflate în situații de sarcină neplanificată.

„Clujul pentru Viață este o organizație non-guvernamentală și non-profit alcătuită din membri de vârste și ocupații diferite, care cred cu tărie că viața umană trebuie protejată indiferent de stadiul dezvoltării”, este menționat pe site-ul oficial al asociației.

Organizația derulează programe de consiliere psihologică, socială și spirituală, precum și sprijin material pentru femei și familii aflate în dificultate. În descrierea activității este folosit termenul „criză de sarcină”, definit astfel: „Situația în care pe parcursul vieții unei femei apare o sarcină neprevăzută, care îi schimbă felul în care ea se raporta până atunci la propria existență și o bulversează, se numește criză de sarcină. (...) Apogeul crizei este momentul în care femeia începe să se gândească la întreruperea sarcinii (mai precis când ia în considerare avortul, punând în discuție nașterea copilului)“.

Pe platforma organizației apare și un material intitulat „Dreptul la avort vs. Dreptul la viață – o problemă socială sau politică?”, în care este inclusă întrebarea: „Cine are de crescut în sondaje dacă se promovează ideea retrogradării culturale și a pericolului limitării drepturilor femeilor dacă nu tocmai partidele care susțin politicile pro-avort?”

După apariția informațiilor privind adoptarea amendamentului, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că situația va fi analizată. Acesta a spus: „Dacă lucrurile sunt așa, vom schimba. Vom redeschide acea anexă, vom anula acele sume”.

Discuțiile din Parlament au avut loc într-un moment în care majoritatea amendamentelor opoziției au fost respinse, însă acest amendament a fost aprobat cu un sprijin larg din partea legislativului.