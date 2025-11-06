Relația Denise Rifai – Dan Alexa, analizată de Serghei Mizil: Nu îi văd căsătoriți

Fostul concurent de la „Asia Express”, Serghei Mizil, a oferit primele declarații despre relația dintre Dan Alexa și Denise Rifai. Acesta i-a cunoscut pe amândoi personal – a fost invitat la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” și a participat în același sezon de reality-show cu Dan Alexa. Tocmai de aceea, spune el, are o părere „informata și sinceră” despre cuplu.

„Mă bucur mult pentru ei, ce pot să spun, că eu țin la amândoi. Eu zic că se potrivesc, din moment ce sunt împreună, se potrivesc”, a declarat Serghei Mizil.

Potrivit lui Mizil, Dan Alexa a reușit, în sfârșit, să-și găsească liniștea. „Foarte bine că s-a echilibrat, că și-a găsit o parteneră, din punctul meu de vedere”, spune Mizil, subliniind că antrenorul a trecut printr-o perioadă dificilă după divorțul din primăvara acestui an.

Mizil consideră că Dan Alexa are tot dreptul să-și refacă viața, mai ales că este tânăr și cu o carieră activă. „Nu cred că e prea devreme pentru el, e băiat tânăr, nu trebuia să stea să aștepte”, a adăugat el.

Totuși, când vine vorba despre o eventuală căsătorie, Serghei este tranșant: nu îi vede pe cei doi ajungând la altar. „Nu îi văd căsătoriți, nu cred”, afirmă acesta fără ezitare.

Așa cum era de așteptat, Mizil nu s-a abținut de la declarații colorate. Fostul concurent de la Asia Express a spus că mariajul e o imbecilitate și că doi oameni pot să fie ferciți și fără un act.

„Căsătoria e o imbecilitate, un act care te leagă de una sau de unul care te face varză”, spune el, explicând că există „o groază de variante” prin care un cuplu își poate formaliza relația fără să apeleze la un act oficial. „Eu nu mai sunt la vârsta la care să zic că mă duc să o iau pe una virgină, să prind buchetul. O imbecilitate.”

Serghei Mizil a mai spus că Dan Alexa este „un băiat foarte inteligent și cu foarte mult bun simț” și că Denise Rifai este „o femeie foarte inteligentă, care a făcut o emisiune ce a prins foarte bine și are succes”.

El consideră că între cei doi există o chimie evidentă și o compatibilitate reală, chiar dacă viitorul relației nu poate fi anticipat.