Cum arată femeia ideală pentru Dan Alexa. E gata să iubească după divorț

Cum arată femeia ideală pentru Dan Alexa. E gata să iubească după divorț
Dan Alexa, unul dintre cei mai cunoscuți antrenori români, se pregătește să împlinească 46 de ani pe 28 octombrie și pare mai împăcat ca niciodată. Stabilit la Timișoara, orașul său de suflet, fostul fotbalist trăiește o perioadă plină — profesional, dar și personal.

Pe lângă munca de antrenor al echipei Politehnica Timișoara, Alexa profită de fiecare clipă petrecută cu cei trei copii ai săi: două fete și mezinul Arkan, de care este profund atașat.

Ce femeie își dorește Dan Alexa

După experiența intensă de la Asia Express, Dan Alexa a trecut printr-un divorț, însă a spus că a depășit acea perioadă și și-a regăsit echilibrul. El a mai declarat că își dorește o femeie care să îl iubească.

„M-am vindecat de mult. Sunt un tip realist. Îmi doresc o femeie care să mă iubească și cu care să mă simt confortabil”, a declarat el.

Dan Alexa, Andrada și fiul lor

Dan Alexa, Andrada și fiul lor/ Sursa foto Instagram

Spune că e un tată sensibil

Deși în lumina reflectoarelor pare un bărbat dur, în spatele imaginii publice se află un tată sensibil, dedicat și plin de căldură, potrivit declarațiilor lui Alexa.

„Copiii sunt speciali pentru mine! Am două fete, dar Arkan e cel mai mic și orice moment petrecut cu el e minunat. Mi-aș dori să mă urmeze în cariera de fotbalist, dar cel mai important e să facă ce îi place”, a spus Alexa.

Dan Alexa, Asia Express

Dan Alexa, Asia Express / sursa foto: captură YouTube

„Am avut perioade în care le-am lipsit copiilor”

Revenirea la Timișoara nu a fost doar o decizie profesională, ci și una de suflet. Antrenorul a spus că orașul natal îi oferă liniștea de care avea nevoie, iar apropierea de familie este acum prioritatea sa.

„Am avut perioade în care le-am lipsit copiilor, dar acum încerc să recuperez timpul pierdut. Sunt acasă și profit de fiecare clipă cu ei”, a mărturisit Alexa pentru Click.

Deși fotbalul rămâne marea lui pasiune, Alexa a spus că familia este acum pe primul loc. „Fetelor mele le place să mă urmărească la Asia Express. Înainte să plec, le-am spus că vreau să fie mândre de mine, și cred că am reușit. Încerc să fiu mai prezent, să le ofer ceea ce nu am putut înainte, când eram mereu pe drumuri”, a spus el.

