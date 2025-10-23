Monden

Andi Moisescu a întinerit după divorț. Parcă e alt om

Andi Moisescu a întinerit după divorț. Parcă e alt omAndi Moisescu și Olivia. Sursa foto: Facebook/Andi Moisescu
Din cuprinsul articolului

După 22 de ani de căsnicie, Andi Moisescu și Olivia Steer au decis să meargă pe drumuri separate, păstrând însă o relație amiabilă pentru binele celor doi băieți ai lor, în vârstă de 16 și 18 ani. Divorțul, despre care s-a aflat abia în vară, pare să fi avut loc încă de la începutul anului, însă indicii clare au apărut mai târziu.

Andi Moiescu a întinerit după divorț

Cel mai vizibil semn a fost lipsa verighetei, un gest observat imediat de urmăritorii săi. Fără declarații dramatice sau mesaje de „adio”, prezentatorul a ales o cale discretă, lăsând timpul să vorbească.

După despărțire, Andi Moisescu și-a intensificat prezența în mediul social. Fie că era pe pârtia de schi, la mare, la festivaluri sau petreceri, prezentatorul de la Pro TV și-a trăit viața publică cu energie și naturalețe. Internauții au observat că, după divorț, Andi pare mai relaxat și chiar întinerit. Comentariile fanilor nu au întârziat să apară:

„Ce înseamnă un divorț la vremea lui, parcă a întinerit” „Așa este… omul când e liber e fericit” „Înseamnă că are în spate o femeie puternică și deșteaptă care știe să-l facă fericit și tânăr” „Se poate să vrea altceva decât a avut”

A cântat la televizor

Recent, Andi Moisescu a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, cu ocazia aniversării a 18 ani de emisie. Pe lângă distracția și momentele de dans, prezentatorul a oferit un moment artistic special, interpretând piese acompaniat de Taraful de la Vărbilău.

Clipul a devenit rapid viral pe rețelele de socializare, iar reacțiile urmăritorilor au fost pe măsură, doamnele și domnișoarele lăudându-i talentul și carisma.

Andi Moisescu, lăudat de fani

Fanii au remarcat nu doar energia și talentul său, ci și transformarea vizibilă de după divorț. Mulți au comentat că Andi pare mai tânăr, mai liber și mai fericit, sugerând că despărțirea a adus o stare de eliberare emoțională: „De vreo 20 de ani încerc să îi găsesc un defect acestui om și nimic”, a scris un admirator pe o platformă social media.

