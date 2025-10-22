Amantlâc la Asia Express. Chimia dintre ei este evidentă

Amantlâc la Asia Express. Maurice Munteanu și Raluca Bădulescu au aprins din nou spiritele, analizând, cu umor și curiozitate, cele mai fierbinți zvonuri din culisele competiției Asia Express 2025.

Invitatele lor, Mara Bănică și Olga Barcari, ambele foste concurente pe „Drumul eroilor”, au adus o perspectivă sinceră asupra tensiunilor și apropierilor apărute între participanți.

Deși emisiunea s-a concentrat pe prietenii și alianțe formate în timpul filmărilor, nu a lipsit nici capitolul „gossip”. Iar cel mai discutat episod rămâne, fără îndoială, presupusa legătură dintre Alina Pușcău și Dan Alexa — o poveste care a făcut deliciul fanilor și a inflamat rețelele sociale.

Totul ar fi pornit de la o etapă în care concurenții au fost nevoiți să facă schimb de parteneri pentru o zi. Din întâmplare sau nu, Alina Pușcău a ajuns alături de Dan Alexa, iar chimia dintre ei a fost evidentă pentru toată lumea. Când s-a aflat că cei doi au fost nevoiți să împartă și o cameră pentru o noapte, speculațiile au explodat.

„Coincidență sau nu, după noaptea cu pricina relația dintre cei doi a devenit mult mai... apropiată”, a remarcat, ironic, unul dintre invitați.

În cadrul discuției, Mara Bănică a fost cea care a adus un plus de sare și piper conversației, lăsând de înțeles că, dincolo de camere, s-au petrecut și lucruri mai... personale. Întrebată direct de Maurice Munteanu, în emisiunea Express Talk, dacă „s-a înșelat lumea pe acolo”, jurnalista a răspuns evaziv, dar sugestiv: „Păi de ce nu are lumea voie?”

Replica a stârnit râsete și controverse, mai ales că Raluca Bădulescu a intervenit, spunând: „Nu cred că i-a ars cuiva de alte alea”, în timp ce Olga Barcari a încercat să tempereze discuția, afirmând: „Alina Pușcău cred că e una dintre cele mai cuminți fete de acolo.”

Dar Maurice Munteanu a punctat rapid: „Ce treabă are cumințenia cu energia?”, alimentând din nou speculațiile legate de dinamica dintre Alexa și Pușcău.

Surse din apropierea echipei de producție spun că, pe durata filmărilor, relațiile dintre concurenți au fost puse la încercare. Stresul, oboseala și izolarea ar fi dus, inevitabil, la apropieri neașteptate. Iar când două personalități puternice, precum un antrenor ambițios și o fostă topmodelă, ajung să petreacă ore întregi împreună în condiții extreme, scânteile par aproape inevitabile.

Deși nici Alina Pușcău, nici Dan Alexa nu au confirmat vreo relație, zvonurile continuă să circule, iar fanii sunt convinși că între cei doi a existat mai mult decât o simplă colegialitate.