Monden

Bărbații faimoși din viața Alina Pușcău. Niciunul n-a impresionat-o suficient

Alina Pușcău/ Sursa foto Instagram
Alina Pușcău, considerată una dintre cele mai frumoase românce ale ultimelor decenii, și-a construit o carieră impresionantă în modelling și actorie, devenind un nume internațional.

Născută în 1981, în București, Alina a fost Miss România 1998, iar de atunci viața ei s-a schimbat radical, plecând în Statele Unite, unde a lucrat pentru branduri celebre precum Victoria’s Secret, GAP, JCPenney sau Pepe Jeans.

Cu ce bărbați cunoscuți a fost Alina Pușcău

Pe lângă succesul profesional, viața sentimentală a Alinei a atras mereu atenția publicului. Vedeta a avut relații cu mai mulți bărbați celebri, printre care Jeffrey Epstein, fostul pilot de Formula 1 Eddie Irvine și actorul Vin Diesel.

Vin Diesel

Vin Diese. Sursa Foto: Dreamstime.com

Recent, Alina a explicat de ce s-a despărțit de faimosul actor Vin Diesel. Concurenta de laAsia Express a spus că motivul separării a fost că acesta nu prea îi făcea declarații de dragoste.

„Eu m-am visat ca o prințesă într-o poveste de dragoste, în drum spre altar. Nu l-am convins. Nu-mi spunea nimic de genul țin la tine sau te iubesc. Îmi făcea poftele, servicii, mă ducea în vacanțe, dar îmi spunea doar mă gândesc la tine. Ce naiba e asta? E greu să spui acel cuvânt, dragoste, și să îl simți.”

De ce s-a despărțit de Vin Diesel

Relația s-a încheiat din cauza diferențelor în modul în care cei doi percepeau angajamentele și limitele personale. Alina a explicat că tiparele familiale și experiențele din copilărie i-au influențat sensibilitatea și modul în care gestiona încrederea.

„Din cauza tiparului familial și a tatălui meu, mi-era frică de căsătorie, mi-era frică să am copii. (…) Am suferit. Mă duceam acasă și plângeam. Eram rănită. Dar n-am vrut să arăt. Dacă cineva îmi greșea o dată se termina. Vin Diesel a făcut o singură greșeală și s-a terminat.”

Alina a avut și relații cu alte personalități internaționale, inclusiv regizorul Brett Ratner, despre care a spus că nu era capabil să își exprime sentimentele verbal, compensând întotdeauna prin cadouri.

„Brett mi-a dat diamante, «Ia-le, ia-le!», dar nu putea să-mi spună cuvinte de dragoste. Mi-a dat, spre sfârșitul relației, un caiet cu scrisorile de dragoste ale soldaților de pe front de la 1900 și ceva. «Mă, spune-mi tu ceva, ce-mi dai astea?!»”

Brett Ratner

Brett Ratner. Sursa foto Wikipedia

Alina Pușcău, despre relația cu Leonardo DiCaprio

Într-o perioadă s-a zvonit că modelul a fost și cu Leonardo DiCaprio. Alina Pușcău a spus că n-a format niciodată un cuplu cu actorul și că sunt doar prieteni.

„Pe Leo îl cunosc de când a făcut «Titanic», de foarte mult timp. N-am fost niciodată împreună! Niciodată, doar prieteni. I-am dat o carte să citească, «Paradoxul cimpanzeului», l-a ajutat mult să se relaxeze și mi-a mulțumit mult.”

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio/ Sursa foto captură video

Pe lângă viața sentimentală, Alina Pușcău și-a concentrat energia pe carieră și pe proiecte internaționale, inclusiv apariții în filme de Hollywood. Prezența ei în competiția Asia Express, alături de Cristina Postu, a adus-o în atenția publicului din România.

