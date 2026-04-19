Eddie Murphy a fost premiat pentru întreaga carieră. „Aproape că am lăcrimat”

Actorul și comediantul Eddie Murphy a fost onorat sâmbătă seară, la Los Angeles, cu premiul pentru întreaga carieră acordat de American Film Institute (AFI), o distincție rezervată unor nume marcante ale cinematografiei mondiale. Premiul recunoaște contribuția sa de peste patru decenii la dezvoltarea comediei și filmului american, potrivit Reuters.

Eddie Murphy, care a împlinit recent 65 de ani, a urcat pe scenă într-o atmosferă relaxată și a păstrat tonul comic care l-a consacrat, transformând momentul într-un spectacol de umor spontan. Actorul a făcut glume despre trofeu și despre dimensiunea acestuia, stârnind reacții amuzate din partea publicului.

„Au fost mereu de dimensiunea asta? Parcă aceasta este mai mică”, a spus Murphy pe scenă.

El a continuat în aceeași notă ironică, spunând că se bucură că primește o astfel de recunoaștere într-un moment al vieții în care o poate aprecia pe deplin. Actorul a făcut referire și la alți mari regizori și artiști care au primit distincția la vârste înaintate.

„Uneori te pun să aștepți până ești foarte bătrân ca să primești acest premiu”, a mai spus Murphy.

Într-un moment mai personal, acesta a transmis că experiența de pe scenă este una intensă și emoționantă, chiar dacă a încercat să o păstreze sub control. „Aproape că am lăcrimat. O să merg în culise și o să plâng”, a spus actorul.

Ceremonia a inclus și momente artistice dedicate carierei sale, printre care un recital inspirat din filmul „Dreamgirls”, susținut de Jennifer Hudson, colegă de distribuție în producția din 2006.

Mai multe personalități din industria de divertisment au urcat pe scenă pentru a-i aduce omagii. Comedieni precum Martin Lawrence, Dave Chappelle și Kenan Thompson au vorbit despre influența majoră pe care Murphy a avut-o asupra generațiilor de actori și asupra comediei moderne.

„Nu a fost doar o influență. A fost dovada că poți să apari foarte tânăr, să riști, să ai încredere în vocea ta și să lași o amprentă care durează decenii”, a spus Kenan Thompson.

Actrița Da’Vine Joy Randolph a rememorat colaborarea cu Murphy la filmul „Dolemite Is My Name” din 2019, subliniind impactul profesional pe care acesta l-a avut asupra ei.

„Cel mai mare dar pe care mi l-a făcut a fost oportunitatea de a învăța privindu-l. Sunt lecții pe care nicio școală de actorie nu le poate preda”, a declarat actrița.

Eddie Murphy a devenit cunoscut la începutul anilor ’80 prin aparițiile din „Saturday Night Live”, unde personajele sale au devenit rapid populare.

Ulterior, a construit o carieră solidă în cinema, cu roluri în producții precum „Beverly Hills Cop”, „Coming to America” sau „The Nutty Professor”, dar și în animații de succes precum „Shrek” și „Mulan”. Premiul AFI Life Achievement Award va fi difuzat pe platforma Netflix la finalul lunii mai.