Companiile germane își reduc angajările. Una din trei firme planifică tăieri de posturi în 2026

Un sondaj realizat de Institutul Economic German (IW), apropiat de patronate, arată că una din trei companii din Germania intenționează să reducă numărul de angajați în 2026.

Datele prezentate reflectă o perspectivă prudentă asupra economiei germane în anul viitor.

Conform sondajului realizat în luna octombrie și la care au participat aproximativ 2.000 de companii, 36% dintre firmele intervievate au în plan reducerea locurilor de muncă în 2026, în timp ce doar 18% intenționează să creeze noi posturi.

Situația este mai pronunțată în sectorul industrial, unde 41% dintre companii estimează că vor reduce numărul angajaților, comparativ cu doar unul din șapte care plănuiesc angajări noi.

În ceea ce privește producția, reprezentanții a trei sferturi dintre companii au indicat că se așteaptă să producă mai puțin sau cel mult la același nivel ca în 2025. Această perspectivă reflectă o temperare a activității economice și o incertitudine crescută în industrie.

În ceea ce privește investițiile, 33% dintre companii plănuiesc să reducă cheltuielile pentru anul 2026, în timp ce doar 23% intenționează să le majoreze.

IW notează că așteptările privind investițiile în cadrul anchetelor conjuncturale marchează un nou record negativ, fiind pentru mai mult de cinci semestre consecutive în teritoriu negativ.

Michael Gromling, expert în conjunctură al IW, a explicat motivele care stau la baza acestor decizii:

„Companiile suferă din cauza stresului geopolitic ridicat”.

El a adăugat că există și probleme interne care contribuie la incertitudinea economică, precum prețurile ridicate la energie, costurile mari cu beneficiile sociale ale angajaților și birocrația.

De asemenea, Gromling a menționat:

„Fără reforme la nivel de stat devine tot mai neverosimil că programele extraordinare de miliarde de euro ale Guvernului pentru investiții vor avea efectul sperat și necesar”.

Rezultatele sondajului IW oferă o imagine detaliată a provocărilor cu care se confruntă economia germană în următorul an.

În contextul tensiunilor geopolitice și al costurilor interne ridicate, companiile par să adopte o strategie precaută, limitând angajările și investițiile.