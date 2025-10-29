Concordia cere înghețarea salariului minim: „Singura opțiune responsabilă în contextul actual”

Confederația Patronală Concordia solicită ca salariul minim să rămână la nivelul actual în 2026, considerând că o majorare ar pune presiune suplimentară pe economie. „În contextul ședinței Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social de astăzi, 29 octombrie, Concordia și-a exprimat poziția fermă cu privire la salariul minim pentru anul 2026: menținerea nivelului actual reprezintă singura opțiune responsabilă în contextul economic dificil prin care trece România”, se arată în comunicatul organizației.

Organizația patronală Concordia mai precizează că „în ultimii cinci ani, salariul minim brut a crescut cu aproximativ 85%, una dintre cele mai accelerate evoluții din Uniunea Europeană”, iar această tendință a antrenat „o creștere rapidă a întregii grile salariale”, generând presiuni majore asupra costurilor cu forța de muncă în toate sectoarele economiei, ceea ce ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea acestor creșteri în raport cu productivitatea reală.

Conform unei analize realizate de Concordia, perspectivele economice ale României rămân limitate, cu o creștere estimată de doar 1% pentru 2025 și 1,4% pentru 2026, potrivit prognozelor FMI. În același timp, consumul intern este în retragere, nivelul de încredere al populației și al mediului de afaceri scade, iar deficitul comercial continuă să fie ridicat.

În acest context, organizația atrage atenția că o nouă majorare a salariului minim ar putea accentua dezechilibrele existente în economie.

Vicepreședintele Confederației Patronale Concordia, Călin Ile, atrage atenția că România se confruntă cu „o situație economică dificilă”, în care dorința legitimă de a construi „o economie competitivă, productivă, cu valoare adăugată mare” intră în conflict cu realitățile structurale ale pieței. În opinia sa, „capacitatea reală a economiei nu permite noi creșteri ale salariului minim”, iar o astfel de măsură, deși bine intenționată, „ar produce efecte contrare față de ceea ce ne dorim”, riscând să afecteze competitivitatea firmelor și stabilitatea locurilor de muncă.

Organizația subliniază că industrii precum transporturile rutiere, HoReCa și producția de mobilă înregistrează profitabilități de sub 4%, în timp ce costurile operaționale au crescut între 20% și 100% față de 2020. Dobânzile bancare se situează între 8% și 10%, iar întârzierile la rambursarea TVA sau la plata concediilor medicale afectează grav fluxurile de lichiditate ale firmelor mici și mijlocii.

Conform Concordia, o creștere a salariului minim ar putea duce la reducerea locurilor de muncă, extinderea economiei informale și limitarea oportunităților pentru salariații cu venituri mici.

Patronatul Concordia reprezintă 20 de sectoare economice-cheie, contribuie cu 30% la PIB și are peste 450.000 de angajați în 3.900 de companii cu capital românesc și străin. Organizația este singura din România membră a BusinessEurope, Organizația Internațională a Angajatorilor (IOE) și Business at OECD (BIAC).

În concluzie, Concordia consideră că menținerea salariului minim la nivelul actual este esențială pentru protejarea economiei și a locurilor de muncă în contextul volatilității economice și fiscale.