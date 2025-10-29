Tichetele de masă vor crește la 50 de lei. Decizia a fost luată în Consiliul Național Tripartit

Tichetele de masă vor fi majorate de la 40 la 50 de lei, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole, după ședința Consiliului Național Tripartit. Discuțiile privind salariul minim au fost amânate pentru luna noiembrie.

„O veste bună: avem consens între sindicate și patronate referitor la indexarea valorii tichetelor de masă de la 40 la 50 de lei”, a transmis Florin Manole într-o postare publicată pe pagina sa oficială de Facebook.

Potrivit ministrului, decizia a fost adoptată după ce toate părțile – Guvernul, sindicatele și patronatele – au căzut de acord asupra măsurii, care vizează susținerea veniturilor angajaților în contextul inflației persistente și al creșterii costurilor alimentare.

Reuniunea Consiliului Național Tripartit a avut loc miercuri, de la ora 10:00, și a fost condusă de premierul Ilie Bolojan.

La discuții au participat reprezentanți ai sindicatelor, ai patronatelor, precum și ministrul Muncii.

Majorarea tichetelor de masă a fost printre puținele puncte asupra cărora s-a ajuns la consens deplin. Măsura urmează să fie transpusă printr-un act normativ care va intra în vigoare în perioada următoare, după consultarea tehnică dintre Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor.

Surse guvernamentale au precizat că această creștere va fi aplicată pentru toate categoriile de angajați din mediul public și privat care beneficiază de tichete de masă.

În aceeași ședință, s-a discutat și despre majorarea salariului minim pe economie, dar decizia finală a fost amânată.

Surse din Coaliția de guvernare citate de Digi24 au declarat că subiectul va fi reluat în a doua jumătate a lunii noiembrie, după o nouă rundă de analize privind impactul bugetar.

Premierul Ilie Bolojan și reprezentanții patronatelor au pledat pentru amânare, argumentând că o majorare bruscă ar reprezenta „o presiune suplimentară pentru mediul privat”, într-un context economic incert.

De cealaltă parte, sindicatele și Partidul Social Democrat au cerut aplicarea angajamentului asumat prin Directiva europeană privind salariul minim adecvat, care stabilește trei scenarii posibile de creștere:

– Nivel minim: 47% din salariul mediu brut, adică aproximativ 4.314 lei; – Nivel intermediar: 50% din salariul mediu brut, adică 4.590 lei; – Nivel maxim: 52% din salariul mediu brut, adică 4.773 lei.

Aceasta ar însemna o creștere graduală a salariului minim până la începutul anului 2026, în concordanță cu angajamentele asumate de România în fața Comisiei Europene.