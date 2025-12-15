Activele „Lukoil-Moldova” de la Aeroportul Chişinău trec în proprietatea statului. Decizia nu ţine doar de restricţiile lui Donald Trump

Republica Moldova. Toate bunurile companiei „Lukoil-Moldova” de la Aeroportul Chișinău vor fi trecute în proprietatea statului. Decizia a fost luată la şedinţa din 15 decembrie a Consiliului pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului.

Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu. Şeful Cabinetului de miniştri a precizat activele „Lukoil-Moldova” de la Aeroport vor deveni proprietate a statului în cel mult 20 de zile.

În rezultat, Republica Moldova va deveni proprietar al infrastructurii petroliere aeroportuare.

Consiliul a pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a dispus înstrăinarea complexului petrolier ,,Aeroport”, amplasat în vecinătatea imediată a teritoriului Aeroportului Internațional Chișinău, fiind extins de mai multe ori termenul de realizare a acestei cerințe.

Totodată, s-a hotărât modificarea structurii corporative cu excluderea entităților vizate de sancțiuni internaționale şi înstrăinarea depozitului petrolier din strada Muncești.

„Hotărârea de azi vine drept consecință a neîndeplinirii de către SRL „Lukoil-Moldova” a mai multor cerințe stabilite încă începând cu mai 2024 de către Consiliu”, se arată într-o postare a premierului de la Chişinău pe Facebook.

Potrivit premierului, membrii Consiliului au refuzat aprobarea activității investiționale a companiei, iar decizia prevede revenirea la situația existentă înainte de 2005, când infrastructura complexului petrolier „Aeroport” a fost preluată.

„Grupul de lucru pentru gestionarea riscurilor legate de sancțiunile internaționale impuse Lukoil a sesizat organele abilitate pentru a investiga întreaga procedură din 2005 de preluare a terminalului petrolier de la Aeroport de către Lukoil”, a declarat Alexandru Munteanu.

Compania Lukoil-Moldova a opert până nu demult o rețea de 110 stații de carburanți la nivel național și deține în totalitate infrastructura de stocare și alimentare a aeronavelor de pe teritoriul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău.

Această poziție strategică a făcut ca sancţiunile impuse companiei de către SUA să afecteze direct logistica aerogării.

Sancțiunile impuse de Statele Unite ale Americii și Regatul Unit împotriva entităților grupului Lukoil au intrat în vigoare la 21 noiembrie 2025, ca parte a răspunsului occidental la războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

În acest context, autoritățile moldovene au accelerat negocierile pentru preluarea infrastructurii critice, astfel încât siguranța operațională a zborurilor și independența energetică a țării să nu fie afectate.

Precizăm că statul a preluat deja în gestiunea de la Lukoil Moldova terminalul petrorier de la aeroport, în baza unui contract de comodat și continuă negocierile de achiziție. Americanii le-au oferti rușilor un răgaz după ce și-au exprimat dezarcordul în privința preluării afacerilor Lukoil din afara Rusiei de către o companie afiliată Kremlinului.