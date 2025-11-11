Negocierile pentru preluarea infrastructurii Lukoil avansează. Directorul Aeroportului: „În următoarele trei zile, vom avea un rezultat

Republica Moldova. Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău ar putea rămâne fără principalul furnizor de kerosen după 21 noiembrie, când intră în vigoare sancțiunile occidentale împotriva grupului Lukoil. Pentru a preveni blocarea activității aerogării, autoritățile poartă negocieri de urgență privind preluarea infrastructurii companiei ruse.

Directorul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău, Sergiu Spoială, a declarat că aerogara examinează, împreună cu alte instituții ale statului, mai multe scenarii menite să prevină o eventuală criză de combustibil. Potrivit lui, este exclus ca aeroportul să rămână fără resurse petroliere pentru aeronave.

„Am făcut o ofertă din partea aeroportului. La momentul actual, suntem în negocieri. Examinăm mai multe scenarii. În opinia mea, lucrurile decurg foarte bine. Suntem la o etapă avansată, însă este prematur să comunicăm. Bănuiesc că, în următoarele zile, în următoarele trei zile, vom avea un rezultat”, a declarat Sergiu Spoială.

Sergiu Spoială a dat asigurări că alimentarea aeronavelor va continua fără sincope.

„Este imposibil ca aeroportul să rămână fără combustibil”, a subliniat directorul. El a adăugat că, indiferent de rezultatul negocierilor, autoritățile dispun de alternative care pot fi activate în caz de necesitate.

Guvernul Republicii Moldova a confirmat că, prin intermediul aeroportului, a propus achiziționarea infrastructurii de asigurare cu kerosen, inclusiv a depozitului de pe teritoriul aerogării, deținut integral de compania Lukoil. Negocierile urmăresc ca aprovizionarea cu combustibil pentru aeronave să continue fără întreruperi, chiar și după intrarea în vigoare a sancțiunilor internaționale.

Potrivit Ministerului Energiei, autoritățile analizează mai multe opțiuni, iar interesul statului este să obțină cel mai bun rezultat posibil. „Există mai multe scenarii și propuneri, iar interesul statului este să obțină cel mai bun rezultat pentru Republica Moldova în negocierile cu compania Lukoil”, a transmis ministerul.

Compania Lukoil-Moldova operează în prezent o rețea de 110 stații de carburanți la nivel național și deține în totalitate infrastructura de stocare și alimentare a aeronavelor de pe teritoriul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. Această poziție strategică face ca orice restricție impusă companiei să afecteze direct logistica aerogării.

Sancțiunile impuse de Statele Unite ale Americii și Regatul Unit împotriva entităților grupului Lukoil urmează să intre în vigoare la 21 noiembrie 2025, ca parte a răspunsului occidental la războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

În acest context, autoritățile moldovene au accelerat negocierile pentru preluarea infrastructurii critice, astfel încât siguranța operațională a zborurilor și independența energetică a țării să nu fie afectate.