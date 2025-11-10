Chișinăul negociază cu Lukoil pentru preluarea infrastructurii de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”

Republica Moldova a început negocierile oficiale cu Lukoil-Moldova pentru preluarea infrastructurii de alimentare cu kerosen a Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Potrivit oficialului, autoritățile au inițiat deja mai multe acțiuni pentru transferul acestei infrastructuri în proprietatea statului, iar acum mingea se află în terenul companiei ruse, care trebuie să finalizeze procedurile „în regim urgent”.

„Gestionarea procesului de asigurare cu combustibil a sectorului aeronautic implică o coordonare continuă între mai multe instituții. Grupul de lucru constituit analizează toate riscurile și opțiunile pentru asigurarea stabilității infrastructurii aeroportuare”, a scris ministrul Energiei pe pagina sa oficială.

Junghietu a explicat că Guvernul, prin administrația aeroportului, a înaintat deja o propunere de cumpărare a infrastructurii de alimentare cu kerosen, pentru a preveni orice perturbare a zborurilor.

„Negocierile cu Lukoil sunt în desfășurare. Interesul nostru este să obținem cel mai bun rezultat pentru statul Republicii Moldova. Există mai multe scenarii și variante de soluționare”, a precizat ministrul.

El a mai subliniat că autoritățile au întreprins toate măsurile necesare pentru a prelua infrastructura, iar responsabilitatea finalizării tranzacției revine acum companiei Lukoil, care trebuie să acționeze rapid.

„Autoritățile au făcut tot ce ține de ele. Acum este responsabilitatea companiei să finalizeze procesul în regim de urgență”, a declarat Junghietu.

Ministrul Energiei a dat asigurări că piața combustibililor din Republica Moldova este stabilă și diversificată, iar aprovizionarea cu resurse petroliere pentru instituțiile publice și pentru cetățeni nu va fi afectată.

„Instituțiile publice care se aprovizionau de la Lukoil conform criteriului ‘cel mai mic preț’ se vor reorienta către alți furnizori, având în vedere că Lukoil va fi în incapacitate de furnizare după 21 noiembrie 2025”, a precizat ministrul.

Comisia Europeană a anunțat că analizează potențialele efecte ale sancțiunilor impuse companiei Lukoil de către SUA și Marea Britanie, dar, pentru moment, nu există semne de perturbare a securității energetice.

„Până acum, nu am primit informații care să indice un impact imediat asupra aprovizionării. În special pentru statele membre, există rezerve strategice de petrol pentru 90 de zile”, a declarat Anna-Kaisa Itkonen, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene pe probleme de energie.

Aceasta a precizat că Uniunea Europeană pregătește un mecanism de sprijin pentru Republica Moldova și Ucraina în pragul sezonului rece, în cadrul programului anual de „pregătire pentru iarnă”.

Autoritățile din Bulgaria efectuează inspecții și implementează măsuri de securitate la rafinăria Burgas, deținută de Lukoil, pentru a prezerva infrastructura critică, a anunțat luni, 10 noiembrie, premierul Rosen Zhelyazkov, în condițiile în care Guvernul se pregătește să preia controlul unității.

Săptămâna trecută, Bulgaria a adoptat să modifice legale care-i permit preia rafinăriei și să o vândă unui nou proprietar, în contextul sancțiunilor occidentale impuse companiilor Lukoil.

Zhelyazkov a informat, prin intermediul unui comunicat, că măsurile și care includ inspecția supravegherii către poliția militară, sunt preventive și sunt menite să prezerve infrastructura critică, inclusiv rafinăria și alte facilități.

Consiliul de Miniștri a emis, pe 9 noiembrie, un comunicat în care precizează că Agenția securității de stat, Ministerul de Interne și Ministerul Apărării vor lua măsuri suplimentare „ pentru a asigura securitatea tuturor zonelor Lukoil - elemente de infrastructură critică de pe teritoriul Bulgariei” .

Conform comunicatului ministerul Apărării folosește un sistem anti-drone în zona măsurilor Burgas, sunt efectuate inspecții pentru a verifica îndeplinirea realizării securității facilităților strategice. Echipaje ale poliției militare sunt pregătite să sprijine Ministerul de Interne.

Postul bulgar de televiziune Nova TV a raportat că autoritățile verifică anunțul intrarea vehiculelor, inclusiv pentru dispozitive explozive.

Conform modificărilor legale, autoritățile pot numi un director special pentru supervizarea vânzării rafinăriei Burgas, iar Lukoil, proprietarul legal al rafinăriei, nu va putea contesta tranzacția.

„Lukoil-Moldova” deține aproximativ 12% din piața de vânzare cu amănuntul și controlează aproximativ 40% din importurile de motorină din țară. Compania operează 110 stații de carburanți și gestionează infrastructura de stocare și alimentare a aeronavelor de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău.

Sancțiunile impuse de SUA și Regatul Unit împotriva entităților grupului Lukoil vor intra în vigoare la 21 noiembrie 2025, ca parte a răspunsului occidental la războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.