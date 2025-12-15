Nicușor Dan, la masa deciziilor europene. Summitul Flancului Estic începe în Finlanda

Președintele Nicușor Dan începe luni, 16 decembrie, o vizită oficială în Finlanda, vizită care include întrevederi cu reprezentanți ai companiilor din industria de apărare și aerospațială, întâlniri cu oficiali de rang înalt și participarea la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est.

Evenimentul, convocat de premierul finlandez Petteri Orpo, reunește liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei și Bulgariei, având ca obiectiv consolidarea cooperării în domeniul apărării și adoptarea unei poziții comune în cadrul Uniunii Europene.

Programul președintelui Nicușor Dan în prima zi a vizitei începe la ora 15.00, cu o întrevedere la sediul Asociației Industriei de Apărare și Aerospațiale din Finlanda, unde se va întâlni cu reprezentanți ai companiilor din domeniul apărării.

Două ore mai târziu, la reședința oficială a prim-ministrului Petteri Orpo, președintele va avea o întâlnire bilaterală cu liderul finlandez.

Ziua se va încheia la ora 18.15, cu o întâlnire la Ambasada României din Helsinki, unde Nicușor Dan va rosti o alocuțiune în fața comunității românești din Finlanda. Aceste întâlniri reflectă interesul României pentru consolidarea cooperării industriale și diplomatice cu țările nordice.

Marți, 17 decembrie, președintele Nicușor Dan va vizita centrul de cercetare VTT Technical Research Centre of Finland înainte de a participa, la ora 11.00, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est.

Summitul reunește liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, României, Germaniei și Bulgariei, având ca scop coordonarea măsurilor de securitate și apărare pentru țările situate în apropierea graniței cu Rusia.

Programul summitului include o primă sesiune de lucru pe tema „Sprijinul UE pentru țările de pe flancul estic”, un dejun de lucru pe tema „Mediul de securitate al flancului estic”, urmat de o sesiune pe tema „Securizarea flancului estic – o cale de urmat”” și o conferință de presă comună a liderilor participanți.

Premierul finlandez Petteri Orpo a declarat pentru postul public YLE că scopul summitului este „ajungerea la un acord privind cooperarea în consolidarea apărării și adoptarea unei poziții comune în cadrul UE”.

Referitor la amenințarea reprezentată de Rusia, Orpo a afirmat că

„Rusia reprezintă o amenințare astăzi, mâine și pe termen lung. Cea mai mare presiune se exercită asupra granițelor estice ale Europei”.

În plus, liderii doresc să „transmită un mesaj clar Bruxelles-ului” și să obțină fonduri pentru proiecte de apărare.

Potrivit lui Orpo, inițial există 1,5 miliarde de euro pentru proiecte-pilot, iar în următorul buget multianual, care începe în 2027, fondurile pentru apărare ar putea ajunge la 135 de miliarde de euro.

Aceste fonduri ar urma să fie utilizate pentru îmbunătățirea securității frontierelor, apărarea aeriană, detectarea și contracararea dronelor, precum și dezvoltarea forțelor terestre.

Vizita președintelui Nicușor Dan în Finlanda se înscrie într-un efort mai amplu de consolidare a relațiilor bilaterale și regionale, cu accent pe securitatea colectivă și cooperarea în domeniul apărării la nivel european.