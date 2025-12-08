Exerciții militare în Finlanda. Militarii se antrenează pentu un posibil atac rusesc

Soldaţi finlandezi au afirmat că ar lupta pentru ţara lor în cazul unei invazii ruse, în timpul unui exerciţiu militar la care au participat jurnalişti. Declaraţiile au fost făcute duminică, potrivit agenţiei PA Media, în exerciţii menite să testeze reacţia Finlandei la posibile scenarii de agresiune.

Aproximativ 3.000 de soldaţi au participat la un exerciţiu de o săptămână în pădurile îngheţate din Vuosanka, situate la aproximativ 32 de kilometri de graniţa cu Rusia şi 640 de kilometri nord de Helsinki, în cadrul unor simulări de atac militar.

Pentru 1.900 de recruţi, exerciţiul a marcat finalul unei perioade de antrenament de şase luni. Alţi 600 de rezervişti, chemaţi din toare regiunile din Finlanda, s-au alăturat pentru a-şi reîmprospăta abilităţile alături de colegi cu experienţă.

Maiorul Kari Saukkonen a declarat că recruţii şi rezerviştii finlandezi sunt pregătiţi pentru o posibilă agresiune rusă. El a menţionat că ameninţarea este recunoscută la nivelul populaţiei şi a amintit experienţa Finlandei în Războiul de Iarnă, acum 86 de ani.

Sergentul rezervist Visa Berg, un arhitect în vârstă de 32 de ani, a participat la un exerciţiu simulat de luptă, ocupând o poziţie defensivă într-o vizuină înzăpezită. El a afirmat pentru jurnaliști că exerciţiul reprezintă o ocazie de îmbunătățire a aptitudinilor sale militare.

Serviciul militar în Finlanda este obligatoriu pentru bărbaţi, care rămân apoi rezervişti până la vârsta de 50 de ani. Aceasta înseamnă că o populaţie de 5,5 milioane de locuitori ar putea mobiliza o armată de aproximativ 900.000 de oameni în caz de atac.

Militarii bitanici din Regimentul 3 Rifles, cu baza la Edinburgh, au participat la antrenamente în nordul Finlandei, perfecţionându-şi abilităţile de supravieţuire la temperaturi de până la minus 28 de grade. Ei s-au alăturat celor 3.000 de recruţi, rezervişti şi soldaţi finlandezi în Operaţiunea Northern Axe, desfăşurată în pădurile din Vuosanka.