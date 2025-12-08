Un nou incident de „friendly fire” a zguduit orașul rusesc de graniță Belgorod pe 6 decembrie, după ce un avion de luptă al aviației ruse a lansat accidental o bombă asupra unei zone civile. Explozia a provocat pene majore de curent și a scos în evidență, încă o dată, problemele persistente ale armatei ruse în coordonarea strategică deasupra propriului teritoriu.

Potrivit publicației The Moscow Times, care citează surse locale, incidentul a avut loc după ce o bombă s-a desprins, aparent neintenționat, de pe aeronavă, lovind în apropierea unei substații electrice de pe strada Storozevaia. Impactul a lăsat părți importante din oraș și din suburbii în beznă totală.

Localnicii au relatat că au auzit zgomotul specific al unui avion de luptă îndreptându-se spre graniță, urmat imediat de explozie. Un detaliu crucial care indică un accident intern, și nu un atac ucrainean, este faptul că sirenele de raid aerian nu au sunat, iar sistemele de avertizare anti-dronă erau inactive în momentul deflagrației.

Deși autoritățile regionale au confirmat pagubele, acestea au folosit un limbaj evaziv. Guvernatorul local a declarat că o „muniție neidentificată” a cauzat explozia. Bilanțul provizoriu include un crater vizibil, un camion și mai multe locuințe avariate, precum și un bărbat spitalizat cu arsuri. În centrul orașului, semafoarele s-au oprit, iar traficul a fost dat peste cap.

Incidentul din 6 decembrie nu este unul izolat, ci parte dintr-un tipar îngrijorător pentru locuitorii din zonele de graniță ale Rusiei. Jurnaliștii independenți au calculat că aceasta este cel puțin a 133-a oară în acest an când aviația rusă scapă muniție pe propriul teritoriu sau pe teritoriile ucrainene ocupate temporar.

Această tendință de bombardamente accidentale continuă seria neagră de anul trecut, când au fost înregistrate cel puțin 165 de astfel de incidente.

Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (HUR) a publicat recent interceptări telefonice care susțin aceste statistici. Într-o convorbire, o locuitoare din regiunea Belgorod descrie incendiile apărute la infrastructura locală și admite că propriile forțe aeriene sunt responsabile.

„În 11 zile, bombardierele rusești au aruncat opt bombe – opt bombe – pe teritoriul regiunii Belgorod. Îți poți imagina?” se aude femeia spunând în înregistrare, citată de Moscow Times.

Acest nou accident subliniază uzura și erorile operaționale ale forțelor aeriene ruse, care continuă să pună în pericol nu doar linia frontului, ci și propriii cetățeni.