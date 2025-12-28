Trump l-a primit pe Zelenski la Mar-a-Lago pentru discuții despre planul de pace în Ucraina

Președintele american Donald Trump l-a primit duminică, la reședința sa de la Mar-a-Lago din Florida, pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, discuțiile având ca obiectiv avansarea unui plan de pace în Ucraina, potrivit AFP.

Președintele american și omologul său ucrainean și-au strâns mâna, apoi au intrat la o întâlnire bilaterală. Discuțiile vor fi urmate de un apel telefonic comun cu liderii europeni.

Trump urmează să discute din nou cu președintele rus Vladimir Putin, cu care a avut deja o convorbire telefonică înainte de întâlnirea cu președintele ucrainean. Liderul de la Casa Albă a declarat că Rusia este „foarte serioasă” în privința păcii.

Președintele american a afirmat că s-a intrat în „ultimele etape” ale unui plan de pace în Ucraina și că vor exista „beneficii economice” pentru toată lumea, inclusiv pentru Ucraina.

„Se vor face averi după ce se va lansa acest lucru”, a mai spus acesta.

El a susținut necesitatea unui „acord puternic” și a afirmat că „țările europene sunt implicate” și au „făcut treabă bună cu privire la acest punct”. „Simt că națiunile europene au fost cu adevărat grozave și sunt pe deplin aliniate cu această întâlnire și cu realizarea unui acord. Sunt cu toții oameni extraordinari”, a mai spus acesta.

Răspunzând întrebărilor reporterilor, Trump a declarat că nu are stabilit un termen limită pentru încheierea acordului de pace care să pună capăt războiului din Ucraina.

„Nu avem termene limită. Termenul meu limită este să închei războiul”, a explicat liderul de la Casa Albă.