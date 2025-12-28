International

Trump l-a primit pe Zelenski la Mar-a-Lago pentru discuții despre planul de pace în Ucraina

Trump l-a primit pe Zelenski la Mar-a-Lago pentru discuții despre planul de pace în UcrainaVolodimir Zelenski și Donald Trump. Sursa foto: Captură video Youtube
Președintele american Donald Trump l-a primit duminică, la reședința sa de la Mar-a-Lago din Florida, pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, discuțiile având ca obiectiv avansarea unui plan de pace în Ucraina, potrivit AFP.

Trump va discuta din nou cu Putin

Președintele american și omologul său ucrainean și-au strâns mâna, apoi au intrat la o întâlnire bilaterală. Discuțiile vor fi urmate de un apel telefonic comun cu liderii europeni.

Trump urmează să discute din nou cu președintele rus Vladimir Putin, cu care a avut deja o convorbire telefonică înainte de întâlnirea cu președintele ucrainean. Liderul de la Casa Albă a declarat că Rusia este „foarte serioasă” în privința păcii.

„Prea mulți oameni au murit și cred că ambii președinți vor să ajungă la un acord. Cred că avem premisele unui acord care să fie bun pentru Ucraina, bun pentru toată lumea. Nu există nimic mai important”, a spus acesta reporterilor.

Trump: „Simt că națiunile europene au fost cu adevărat grozave”

Președintele american a afirmat că s-a intrat în „ultimele etape” ale unui plan de pace în Ucraina și că vor exista „beneficii economice” pentru toată lumea, inclusiv pentru Ucraina.

„Se vor face averi după ce se va lansa acest lucru”, a mai spus acesta.

Donald Trump

Donald Trump. Sursă foto: X.com

El a susținut necesitatea unui „acord puternic” și a afirmat că „țările europene sunt implicate” și au „făcut treabă bună cu privire la acest punct”. „Simt că națiunile europene au fost cu adevărat grozave și sunt pe deplin aliniate cu această întâlnire și cu realizarea unui acord. Sunt cu toții oameni extraordinari”, a mai spus acesta.

„Termenul meu limită este să închei războiul”

Răspunzând întrebărilor reporterilor, Trump a declarat că nu are stabilit un termen limită pentru încheierea acordului de pace care să pună capăt războiului din Ucraina.

„Nu avem termene limită. Termenul meu limită este să închei războiul”, a explicat liderul de la Casa Albă.

