Trump se întâlnește cu Zelenski, după o convorbire telefonică cu Putin pe tema războiului din Ucraina

Președintele american Donald Trump a declarat duminică că a avut o convorbire telefonică „foarte productivă” cu omologul său rus Vladimir Putin, cu mai puțin de două ore înainte de întâlnirea programată cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în Florida.

„Tocmai am avut o bună discuție telefonică, foarte productivă, cu președintele rus Vladimir Putin, înainte de întâlnirea mea, astăzi la ora 13.00, cu președintele ucrainean Zelenski”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Discuția cu Zelenski se va concentra pe planul de pace pe care liderul ucrainean l-a prezentat săptămâna aceasta, pe garanțiile de securitate bilaterale pe care Washingtonul le-ar putea oferi, precum și pe un acord economic.

Premierul canadian Mark Carney a condamnat „barbaria atacurilor” rusești asupra Kievului și a subliniat că orice acord de pace necesită „o Rusie pregătită să coopereze”.

Carney a făcut declarația în timpul vizitei președintelui Zelenski la Halifax, unde a discutat cu presa alături de liderul ucrainean: „Avem mijloacele și posibilitatea de a obține o pace dreaptă și durabilă în Ucraina, dar acest lucru necesită o Rusie pregătită să coopereze”.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, Rusia a atacat capitala Ucrainei cu sute de drone și zeci de rachete, provocând incendii în clădiri rezidențiale. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a raportat un mort și 28 de răniți, precum și pene de curent pentru peste un milion de gospodării.

Kliciko a precizat că au fost afectate 2.600 de imobile de locuit, 187 de grădinițe, 138 de școli și 22 de instituții sociale. În regiunea Kiev, guvernatorul Mîkola Kalașnîk a raportat un mort și un rănit. Rusia a revendicat cucerirea orașelor Mîrnohrad și Huleaipole, în estul Ucrainei, în contextul intensificării conflictului. Aceste evoluții au loc înaintea întâlnirii dintre Zelenski și Trump în Statele Unite, în cadrul căreia se va discuta despre planul Washingtonului de a încheia războiul.