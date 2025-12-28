International

Trump se întâlnește cu Zelenski, după o convorbire telefonică cu Putin pe tema războiului din Ucraina

Comentează știrea
Trump se întâlnește cu Zelenski, după o convorbire telefonică cu Putin pe tema războiului din UcrainaTrump și Putin. Sursa foto: x.com
Din cuprinsul articolului

Președintele american Donald Trump a declarat duminică că a avut o convorbire telefonică „foarte productivă” cu omologul său rus Vladimir Putin, cu mai puțin de două ore înainte de întâlnirea programată cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în Florida.

„Tocmai am avut o bună discuție telefonică, foarte productivă, cu președintele rus Vladimir Putin, înainte de întâlnirea mea, astăzi la ora 13.00, cu președintele ucrainean Zelenski”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Discuția cu Zelenski se va concentra pe planul de pace pe care liderul ucrainean l-a prezentat săptămâna aceasta, pe garanțiile de securitate bilaterale pe care Washingtonul le-ar putea oferi, precum și pe un acord economic.

Canada a condamnat „barbaria atacurilor” Rusiei asupra Kievului

Premierul canadian Mark Carney a condamnat „barbaria atacurilor” rusești asupra Kievului și a subliniat că orice acord de pace necesită „o Rusie pregătită să coopereze”.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  29 decembrie 2025. Mari personalități, mari băutori
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  29 decembrie 2025. Mari personalități, mari băutori
Parcări mai scumpe din 2026. Lista cu noile tarife
Parcări mai scumpe din 2026. Lista cu noile tarife
Mark Carney

Mark Carney. Sursa foto: Facebook

Carney a făcut declarația în timpul vizitei președintelui Zelenski la Halifax, unde a discutat cu presa alături de liderul ucrainean: „Avem mijloacele și posibilitatea de a obține o pace dreaptă și durabilă în Ucraina, dar acest lucru necesită o Rusie pregătită să coopereze”.

Atacuri rusești asupra Kievului

În noaptea de vineri spre sâmbătă, Rusia a atacat capitala Ucrainei cu sute de drone și zeci de rachete, provocând incendii în clădiri rezidențiale. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a raportat un mort și 28 de răniți, precum și pene de curent pentru peste un milion de gospodării.

Kliciko a precizat că au fost afectate 2.600 de imobile de locuit, 187 de grădinițe, 138 de școli și 22 de instituții sociale. În regiunea Kiev, guvernatorul Mîkola Kalașnîk a raportat un mort și un rănit. Rusia a revendicat cucerirea orașelor Mîrnohrad și Huleaipole, în estul Ucrainei, în contextul intensificării conflictului. Aceste evoluții au loc înaintea întâlnirii dintre Zelenski și Trump în Statele Unite, în cadrul căreia se va discuta despre planul Washingtonului de a încheia războiul.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:48 - Tudorel Toader, despre ședința CCR fără cvorum: Nu am mai întâlnit această situație
20:35 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  29 decembrie 2025. Mari personalități, mari băutori
20:26 - Cum a cucerit-o Călin Șerban pe Anca Țurcașiu. Bilețele de dragoste pe două luni
20:15 - Un bărbat beat a furat o mașină și a lovit două vehicule, un stâlp, un copac și un gard din beton. S-a întâmplat în T...
20:05 - Imagini spectaculoase cu erupția Vulcanului Etna, după trei decenii de „adormire”
19:52 - Parcări mai scumpe din 2026. Lista cu noile tarife

HAI România!

Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția

Proiecte speciale