Teribila sarcină a președintelui Nicușor Dan în 2026: relația cu Donald Trump

Judecat din punctul de vedere al întâlnirii cu Donald Trump, așteptate pentru la anul, interviul din Politico al lui Nicușor Dan, arată că președintele României nu se teme să spună ce gândește.

Opinia președintelui Dan este egal precaut-sceptică și față de ce face administrația Trump – “este o problemă, dacă SUA influențează politica europeană nedemocratic - plătind media europeană, cum fac rușii”; și față de liderii UE – Nicușor Dan încuviințând că președintele american are „cumva dreptate” când îi califică ca fiind “slabi” pe liderii europeni.

Necăutând să-l lingușească pe președintele SUA, președintele României joacă curajos. Este o premisă realistă pentru o relație personală a lui Nicușor Dan cu liderul american, care poate folosi statului român.

Interviul acordat de președintele Nicușor Dan pentru Politico poate fi citit simultan în două registre: moral și pragmatic.

Remarca despre faptul că „lumea a trecut de la moralitate la pragmatism în era Trump” permite o lectură morală a textului. Cei care privesc politica prin prisma valorilor, văd în această formulare o reafirmare a importanței principiilor democratice. Interviul însă poate fi citit și ca o negociere. Fără să recurgă la elogii directe, o practică des întâlnită în relația cu Donald Trump – președintele României validează totuși diagnosticul pus de președintele american, anume percepția că o parte a leadershipului european este lent, ezitant - slab. Nicușor Dan arată că este dispus să discute deschis despre vulnerabilitățile europene.

Pentru un lider nou intrat în politica internațională, echilibristica pe firul tot mai subțire care leagă SUA de UE, îi permite lui Nicușor Dan să își contureze un profil propriu în interiorul UE și să țină uși deschise și la Washington.

Dacă așteptările României în relația cu Statele Unite sunt relativ clare – securitate, investiții – dimensiunea personală a relației dintre cei doi lideri este o necunoscută. Donald Trump nu are o istorie, pozitivă sau negativă, cu Nicușor Dan. În absența unei etichete ideologice predefinite, președintele României pornește de pe un teren neutru, ceea ce îi permite să își construiască relația direct.

În acest context, diferențierea față de liderii europeni percepuți ca ezitanți poate deveni un atu. Nu prin retorică ostentativă, ci printr-o prezentare clară a intereselor României și printr-un stil direct.

Mai mult, în interiorul administrației americane există deja o percepție exprimată public: dacă democrația românească poate fi destabilizată “de câteva sute de mii de dolari” investiți de o propagandă străină, atunci vulnerabilitatea este internă.

Această percepție nu poate fi ștearsă prin limbaj diplomatic și nici nu poate fi ignorată în dialogul bilateral. În aceste condiții, opțiunea realistă pentru președintele României este o strategie bazată pe claritate, un ton personal, direct și spirit practic: să prezinte fără ambiguități ce poate oferi România și să consolideze o relație bilaterală pe interese concrete.

Cu toate neîmplinirile știute, România are locul său în tabloul discuțiilor despre războiul din Ucraina și după declarațiile din Politico. În acest sens, poate fi adus un argument tehnic.

La jumătatea lunii decembrie, NATO a luat o decizie strategică: România va prelua comanda celui de-al doilea mare hub militar pentru aprovizionarea Ucrainei. Și asta pentru că centrul din Polonia de la Rzeszów este supraîncărcat, dependența de un singur hub fiind un risc. În plus, România oferă o rută sudică stabilă și nu în ultimul rând, țara noastră este deja un nod NATO matur: Deveselu, Kogălniceanu, infrastructură militară.

Pentru președintele Trump, care pune accent pe alianțe bilaterale și pe contribuția militară a aliaților, România este: gazda sistemului Aegis Ashore Deveselu, un nod critic pe flancul estic, un partener care găzduiește trupe americane rotaționale.

În plus, componenta economică devine prioritară pentru ambele administrații Trump-Dan. În acest sens, ministrul de Externe, Oana Țoiu a dat câteva indicii: “Există şi o motivaţie indirectă pentru Statele Unite, de a avansa în această direcţie cu noi, în acest moment. Accesul la finanţări de tip SAFE pentru achiziţii militare este condiţionat de coproducţia pe teritoriul statelor membre sau statelor care fac parte din SAFE.

În termeni foarte practici, orice poate să fie cumpărat din această sursă de finanţare poate să aibă maxim 35% din componentele sale din afara teritoriilor sau a statelor care participă la SAFE, ceea ce înseamnă că pentru SUA, să ajungă împreună cu România, de exemplu, să producem mai mult pe teritoriul României în aceste condiţii”.