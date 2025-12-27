Exclusiv. Vladimir Putin i-a spus, la București, lui George W. Bush: Aderarea Ucrainei la NATO va duce la război! Stenograme declasificate

Arhiva Securității Naționale de la Universitatea George Washington a publicat exclusiv stenogramele întâlnirilor lui Vladimir Putin cu președintele american George W. Bush, desfășurate în anii 2001, 2005 și 2008. Publicarea acestor documente, anterior clasificate, a devenit posibilă în urma unei decizii judecătorești care a stabilit că acestea intră sub incidența Legii privind libertatea de informare (Freedom of Information Act).

Conform stenogramelor, în timpul primei lor întâlniri personale din 2001, Putin a vorbit despre frustrările pe care rușii de la toate nivelurile societății le resimțeau la zece ani de la colapsul Uniunii Sovietice:

„Oamenii din Rusia se simt înșelați de schimbările la scară largă care au adus mai multă libertate, dar de care nu se pot bucura. Nu doar cei săraci, ci și elita se simte frustrată. Ce s-a întâmplat, de fapt? Bunăvoința sovietică a schimbat lumea, în mod voluntar. Iar rușii au renunțat la mii de kilometri pătrați de teritoriu, tot voluntar. Ceva nemaiauzit. Ucraina, parte a Rusiei de secole, a fost cedată. Kazahstanul, cedat. Caucazul, de asemenea.”

Întâlnirea din 2005 este notabilă pentru evaluarea făcută de Putin asupra vieții din Coreea de Nord, țară pe care o vizitase în iulie 2000:

„Am fost membru al Partidului Comunist. Am crezut în ideile comunismului. Eram pregătit să mor pentru ele. Este un drum lung până la transformarea interioară. Oamenii sunt limitați la compartimentul în care trăiesc. Și mulți sunt sinceri în ceea ce cred. Nord-coreenii trăiesc într-o izolare mai mare decât cea în care am trăit noi. Sunt mai izolați decât a fost Uniunea Sovietică sub Stalin. Marea majoritate sunt pregătiți să moară. Aceasta nu este Europa de Est sau Germania de Est.”

În cele din urmă, în 2008, Putin i-a spus lui Bush că se opune categoric aderării Ucrainei și Georgiei la NATO. Explicându-și poziția cu privire la Ucraina, Putin a afirmat:

„Aderarea la NATO a unei țări precum Ucraina va crea pe termen lung un câmp de conflict pentru voi și pentru noi, o confruntare pe termen lung. Șaptesprezece milioane de ruși trăiesc în Ucraina, o treime din populație. Ucraina este un stat foarte complex. Aceasta nu este o națiune construită într-un mod natural. Este o țară artificială creată în vremurile sovietice...

NATO este percepută de o mare parte a populației ucrainene drept o organizație ostilă. Acest lucru creează următoarele probleme pentru Rusia: creează amenințarea bazelor militare și a noilor sisteme militare desfășurate în proximitatea Rusiei și, bazându-se pe forțele anti-NATO din Ucraina, Rusia ar lucra pentru a priva NATO de posibilitatea extinderii [în Ucraina]. Rusia ar crea probleme acolo tot timpul... și, având în vedere opiniile divergente ale segmentelor de populație privind aderarea la NATO, țara s-ar putea pur și simplu destrăma.”, a spus Putin, reprodus de The Insider.

Summitul din 2008 a fost marcat de o divergență profundă în interiorul Alianței. Președintele George W. Bush a sosit la București hotărât să ofere Ucrainei și Georgiei Planul de Acțiune în vederea Aderării (MAP), un pas formal și clar către statutul de membru.

Însă Germania, sub cancelarul Angela Merkel și Franța, sub președintele Nicolas Sarkozy s-au opus categoric. Argumentul lor era că o astfel de mișcare ar fi „o jignire inutilă” la adresa Rusiei și că niciuna dintre cele două țări nu era pregătită militar sau politic. Stenogramele confirmă că Putin a exploatat la maximum această ezitare europeană, prezentând Ucraina ca pe un stat fragil care s-ar putea „destrăma” în cazul unei presiuni pro-NATO.

Pentru a evita un eșec total al Summitului, liderii NATO au adoptat o soluție de compromis care, în retrospectivă, s-a dovedit a fi cea mai proastă variantă posibilă. Declarația finală preciza: „NATO salută aspirațiile de aderare ale Ucrainei și Georgiei. Am convenit astăzi că aceste țări vor deveni membre NATO.”

Ucraina și Georgia au primit o promisiune politică care a înfuriat Moscova, dar nu au primit protecția militară sau calendarul clar care să descurajeze o agresiune. Ucraina a fost lăsată într-o „zonă gri”, destul de aproape de NATO pentru a fi considerată o amenințare de către Rusia, dar destul de departe pentru a nu fi apărată de Alianță.

Consecințele le vedem azi.