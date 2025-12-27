Putin amenință că Rusia va atinge obiectivele militare prin forţă, dacă Ucraina nu negociază paşnic

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat sâmbătă că, dacă Ucraina nu doreşte să soluţioneze paşnic conflictul, Moscova va realiza toate obiectivele „operaţiunii militare speciale” prin forţă, potrivit Interfax. Kremlinul numeşte astfel agresiunea militară împotriva Ucrainei, considerată de comunitatea internaţională neprovocată şi nejustificată.

Liderul de la Kremlin a afirmat că Ucraina nu se grăbeşte să pună capăt conflictului şi a inspectat unul dintre centrele de comandă ale forţelor armate ruse, primind rapoarte de la şeful Statului Major, Valeri Gherasimov, şi de la comandanţii grupurilor Centru şi Est ale armatei ruse.

Putin a fost informat că forţele ruse au capturat oraşul Mîrnohrad, în provincia Doneţk, şi localitatea Huliaipol, în provincia Zaporojie.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit sâmbătă la Halifax, Canada, pentru a se întâlni cu premierul Mark Carney, înaintea unei întâlniri prevăzute pentru duminică în Florida cu preşedintele american Donald Trump, relatează AFP şi DPA.

„Am sosit la Halifax”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Zelenski, Serghei Nikiforov. Acesta a adăugat că întâlnirea bilaterală cu premierul Carney va fi urmată de o conversaţie telefonică comună cu liderii europeni.

În Florida, Zelenski şi Trump urmează să discute chestiunea teritoriilor ucrainene, ca parte a negocierilor pentru încheierea războiului declanşat de Rusia în februarie 2022.

Consilierii de rang înalt ai lui Putin au purtat discuții suplimentare telefonice cu oficiali americani, după ce trimisul Kremlinului, Kirill Dmitriev, s-a întors weekendul trecut dintr-o întâlnire din Florida.

Adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, s-a declarat optimist în ceea ce privește ultimele evoluții, dar a acuzat Ucraina că încearcă să „torpileze” discuțiile privind planul SUA.

„Cred că 25 decembrie 2025 va rămâne în memoria tuturor ca o piatră de hotar în care ne-am apropiat cu adevărat de o soluție. Dar dacă vom putea face efortul final și vom ajunge la un acord depinde de munca noastră și de voința politică a celeilalte părți”, a declarat el vineri, într-un comentariu acordat televiziunii de stat ruse.