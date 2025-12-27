International

Kievul zguduit de explozii puternice, în primele ore ale dimineții

Kievul zguduit de explozii puternice, în primele ore ale diminețiiBombe la Kiev / sursa foto: captură video
Mai multe explozii puternice au fost auzite sâmbătă dimineață în Kiev, capitala Ucrainei, pe fondul unei alerte aeriene emise la nivel național.

Autoritățile ucrainene au transmis avertismente privind un posibil atac cu rachete și drone, iar populația a fost îndemnată să se adăpostească. Informațiile au fost relatate de Reuters.

Mesajele autorităților locale după primele explozii

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a transmis un mesaj pe platforma Telegram imediat după ce exploziile au fost auzite în oraș. „Explozii în capitală. Forţele de apărare antiaeriană acţionează. Rămâneţi în adăposturi!”, a scris edilul, citat de presa internațională.

Mesajul a fost publicat în contextul activării sistemelor de apărare antiaeriană ale Ucrainei, care au fost puse în funcțiune după detectarea unor amenințări aeriene deasupra mai multor regiuni ale țării.

Alertă aeriană la nivel național

Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat, în primele ore ale dimineții de sâmbătă, instituirea unei alerte aeriene pe întreg teritoriul țării. Potrivit comunicărilor oficiale difuzate pe rețelele sociale, au fost semnalate drone și rachete care se deplasau deasupra mai multor regiuni, inclusiv în zona capitalei.

Autoritățile militare nu au oferit, în acel moment, detalii privind numărul exact al obiectivelor aeriene sau direcția precisă a acestora, limitându-se la apeluri către populație să respecte instrucțiunile de siguranță.

Relatările jurnaliștilor aflați la fața locului

Jurnaliști ai agenției France-Presse (AFP), aflați în Kiev în momentul incidentelor, au confirmat că au auzit mai multe explozii puternice în diferite părți ale orașului. Potrivit relatărilor acestora, sunetele au fost percepute la intervale scurte, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană erau active.

Până la momentul publicării informațiilor, nu au fost comunicate date oficiale privind eventuale pagube materiale sau victime în urma exploziilor.

Informații din surse militare neoficiale

Un canal militar de pe Telegram, citat de mai multe surse media, a afirmat că asupra orașului ar fi fost lansate rachete de croazieră și rachete balistice. Aceste informații nu au fost confirmate oficial de autoritățile ucrainene la momentul respectiv.

În lipsa unor declarații suplimentare din partea instituțiilor militare, situația din Kiev a continuat să fie monitorizată, iar alertele aeriene au rămas în vigoare pentru mai multe regiuni ale Ucrainei.

